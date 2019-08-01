84 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Легенды и загадки Казани

Историческая прогулка для любознательных

Ольга
Задать вопрос
Ольга – ваш гид
Прогулка по центру Казани станет для вас легким погружением в историю города, вы увидите самые красивые и важные достопримечательности – Казанский Кремль, мечеть Кул Шариф, Петропавловский собор, а также несколько нетуристических улиц со старинными домами и интересными легендами.

Я познакомлю вас с жизнью и бытом татар и расскажу, где попробовать настоящие блюда национальной кухни.
5200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 10 человек
Встреча Спасская башня Казанского Кремля
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии84 отзыва
4.99
Легенды и загадки Казани
Легенды и загадки Казани

Что вас ожидает

Казанский Кремль и его тайны. Гуляя по территории кремля, поговорим об истории создания архитектурного ансамбля, об истории города, о том, сколько на самом деле лет Казани. Зайдем в Благовещенский храм 16 века, величественную мечеть Кул Шариф. Узнаете тайну падающей башни Сююмбике и загадку Тайницкой башни. А также я покажу вам место, с которого Емельян Пугачев обстреливал Казанский Кремль.

Старинные улочки и религиозные постройки. Я расскажу вам, почему улица Баумана двухэтажная. Зайдем в старинный храм, построенный в честь празднования 50-летия Петра Великого, где сохранился великолепный, старинный иконостас начала 18-ого века. Вы услышите печальную историю самого красивого здания города, Александровского пассажа, и найдете массонские знаки на некоторых домах.

В студенческом городке Казанского университета узнаете, почему татары получали образование в Голландии. Познакомитесь с «гимном любви» – домом Зинаиды Ушковой и самой высокой колокольней в Поволжье, построенной в русско-татарском-готическом стиле и разгадаете тайну провалившегося парка Аркадия.

Кроме того, я расскажу вам

  • Что такое мусульманский намазлык?
  • За что татары полюбили Екатерину II?
  • Кто такой Шурале и стоит ли его бояться?
  • Куда пропали речные трамвайчики в Казани?
  • Как казанский мэр седло на железную дорогу променял?

Легенды и загадки Казани
Легенды и загадки Казани
Легенды и загадки Казани
Легенды и загадки Казани
Легенды и загадки Казани
Легенды и загадки Казани
Легенды и загадки Казани
Легенды и загадки Казани
Легенды и загадки Казани
Легенды и загадки Казани
Легенды и загадки Казани
Легенды и загадки Казани
Легенды и загадки Казани

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Спасская башня Казанского Кремля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга. Родилась и живу в Казани. Имею высшее историческое образование. 4 года работала учителем истории в гимназии. Сейчас я профессиональный, аккредитованный экскурсовод. Делюсь своей любовью к городу и его окрестностям в рассказах... Применяю индивидуальный подход к туристам. Согласна с высказыванием писателя Александра Герцена: «Вообще, значение Казани велико: это место встречи и свидания двух миров. И потому в ней два начала: западное и восточное, и вы их встретите на каждом перекрестке: здесь от беспрерывного действия друг друга сжались, сдружились, начали составлять нечто самобытное по характеру».
Напишите мне

84 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 августа 2019
Были на экскурсии 23 июля 2019 года. Группа состояла из 4 взрослых и одного ребенка ( 10 лет), но не смотря на продолжительность экскурсии всем очень понравилось. Ольга очень приятная девушка, пунктуальна, хорошо владеет материалом, отвечает на все задаваемые вопросы, рассказывает интересные исторические факты простым и доступным для всех языком.
Огромное спасибо!
30 июля 2019
Были вдвоём с мужем на экскурсии у Ольги, очень понравилась живая подача материала, фундаментальные знания Ольги по истории (и не только по истории Казани) и продуманность маршрута.
А ещё очень было приятно слышать в рассказе экскурсовода гордость за регион и неравнодушие к его жизни. Три с половиной часа общения с Ольгой помогли нам по-другому увидеть Казань, город стал фактурнее и как-то глубже.
Спасибо большое, Ольга! Будем рекомендовать вас нашим друзьям)
Евгения
9 июля 2019
Экскурсия была крайне насыщенной, мы обошли весь центр, включая Кремль. Ольга, бесспорно, прекрасно владеет предметом, мы остались довольны. Экскурсия не сухая,состоящая из фактов и дат, а наполнена историями людей, что всегда значительно интересней.
5 июля 2019
Ольга прекрасный гид ! Мы узнали очень много интересных исторических фактов, Ольга не перегружает свой рассказ датами и цифрами. Нашей компании из трёх взрослых и одного ребёнка все понравилось , спасибо !
27 июня 2019
Ольга, огромное спасибо за прекрасную экскурсию, за ваш профессионализм, за отлично поставленную речь, за легенды и загадки Казани. Рекомендуем.
29 мая 2019
Мне очень понравилась экскурсия с Ольгой. Она сумела увлечь историей, легендами Казани. Экскурсия длилась несколько часов, но хотелось чтобы она продолжалась до вечера. Большое спасибо за такой организованный, профессиональный подход.
23 мая 2019
Огромное спасибо Ольге за потрясающую экскурсию! Была с мужем и дочкой 11 лет первый раз в Казани. Не заметили, как пролетело время, настолько все было интересно. Просто поразило. насколько понятным и доступным языком была рассказана история Казани и Татарстана. При этом ничего не упрощалось. Ольга не только прекрасно знает историю и культуру, но и умеет очень интересно рассказывать. Советую всем! Особенно семьям с детьми старше 10 лет (маленькие просто устанут долго ходить).
16 мая 2019
Были на экскурсии 2 мая 2019 . Хотим выразить Ольге большое спасибо за её интересную и хорошо составленную экскурсию. Жаль, конечно, подвела нас погода и пришлось сократить время, т.к. пошел проливной дождь и сильный ветер. С нами был сын 14 лет и Ольга доходчиво отвечала на все его вопросы и с пониманием относилась ко всевозможным нашим остановкам. Нам очень понравилась экскурсия и всем рекомендуем!
Елена
10 мая 2019
Посетили экскурсию Легенды и загадки Казани 10 мая группой в количестве 9 человек. Остались под впечатлением от такого гида как Ольга!!! Слушали Ольгу как школьники с открытыми ртами))) Удивительно как человек может знать так много!!! и заинтересовать абсолютно на все время экскурсии. Честно говоря, на Ольгу было приятно даже просто смотреть)) С таким обаятельным и профессиональным гидом любая Экскурсия станет незабываемой!!! Очень надеемся приехать снова и посетить ещё не одну экскурсию исключительно с Ольгой. Однозначно рекомендуем только этого гида и никакого другого!!! Не пожалеете!!!
Ольга, ещё раз огромное Вам спасибо!!!
Ольга
6 мая 2019
Ольга- хороший экскурсовод. Содержательная экскурсия, хорошая и грамотная подача материала. Рекомендую однозначно.
Ещё 74 отзыва

Ольга проводит ещё 3 экскурсии

В сказочный Свияжск с историкомВ сказочный Свияжск с историкомВ сказочный Свияжск с историком
5630 за экскурсию
5 часов
4 отзыва
Путешествие на остров Буян
Остров-град Свияжск — беспрецедентный проект Ивана Грозного, реализация которого положила конец неудачным попыткам взятия Казани и привела к включению Казанского ханства в состав Русского государства. Первый христианский город на татарской земле прошел непростой путь от опорного пункта и средоточия величественных храмов до места, где творились ужасы красного террора и сталинских репрессий. Посетив памятник, вы окажетесь у истоков слияния двух культур и погрузитесь в атмосферу особой исторической и духовной концентрации.
Старо-Татарская слобода и тайны озера КабанСтаро-Татарская слобода и тайны озера КабанСтаро-Татарская слобода и тайны озера Кабан
2600 за экскурсию
2 часа
10 отзывов
Познакомиться с жизнью, культурой и обычаями казанских татар на прогулке по исторической улице
Историю казанских татар сопровождает множество преданий и загадок — оттого она напоминает настоящую сказку. О том, как формировалась эта сторона жизни города, ярче всего вам расскажет Старо-Татарская слобода. Здесь безраздельно правит аутентичная национальная архитектура и обволакивает чудом сохранившаяся атмосфера старины. На прогулке по колоритному району вы узнаете о распространении ислама в Среднем Поволжье; рассмотрите татарские дома, усадьбы и мечети; а у берегов озера Кабан узнаете о затонувших сокровищах хана и других таинственных мифах.
Великолепная Казань — главные архитектурные шедевры за один деньВеликолепная Казань — главные архитектурные шедевры за один деньВеликолепная Казань — главные архитектурные шедевры за один день
5000 за экскурсию
4 часа
3 отзыва
Авторская автомобильная экскурсия по культовым местам города
Невозможно по-настоящему понять Казань, не соприкоснувшись с ее религиозной историей в полной мере. В нашем городе и его окрестностях сохранилось множество старинных храмов и мечетей - здесь вот уже на протяжении почти 500 лет живут вместе два народа, две религии. Маршрут, который я разработала, поможет не упустить самые яркие и значимые места города и убедит вас в том, что главная гордость Казани - ее многоконфессиональность и многонациональность!

Обзорные экскурсии в Казани

Обзорная экскурсия по Казани с посещением КремляОбзорная экскурсия по Казани с посещением КремляОбзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
560 за человека
4 часа
112 отзывов
Увидеть главные достопримечательности и узнать городские легенды
Приглашаем познакомиться с одним из древнейших и красивейших городов страны на насыщенной автобусной экскурсии. Вы погрузитесь в многовековую историю и эклектичную архитектуру, увидите старинные улицы и площади, узнаете местные легенды и посетите главные здания Кремля. Казань покорит вас яркими красками, разнообразием и органичным сочетанием прошлого и современности.
Вечерняя Казань вчера и сегодняВечерняя Казань вчера и сегодняВечерняя Казань вчера и сегодня
скидка20%
3575 ₽
2860 за экскурсию
2 часа
23 отзыва
Познакомиться с самыми яркими визитными карточками столицы Татарстана на автомобильной экскурсии
Приглашаю в экспресс-путешествие по самобытной Казани. Вы объедете главные памятники старины и взглянете на современные символы города. Узнаете, где искать несметные сокровища ханов, познакомитесь с исконным бытом татар, услышите о личностях, прославивших город, и прикоснетесь к тайнам знаменитой иконы Казанской Божьей Матери.
Казань: первая встречаКазань: первая встречаКазань: первая встреча
3900 за экскурсию
2 часа
83 отзыва
Узнать главное о третьей столице на обзорной прогулке с посещением Кремля
Красивый город с богатым прошлым: помимо такого стандартного «титула» в Казани вас ждёт гармоничное слияние культур и религий. Вы побываете в Казанском Кремле, где соседствуют шпили православного Благовещенского собора и мечети Кул-Шариф: изучите их архитектуру и узнаете историю города. Полюбуетесь открывающимися здесь видами, а после прикоснётесь к чудотворной Казанской иконе и прогуляетесь по улице Баумана с её старинными зданиями и купеческими сюжетами.
Большое знакомство с КазаньюБольшое знакомство с КазаньюБольшое знакомство с Казанью
500 за человека
3.5 часа
8 отзывов
Узнать город на автобусной экскурсии, побывать в Кремле и мечети Кул-Шариф и ощутить местный колорит
Остроконечные минареты, купола соборов, татарские сказания, яркие деревянные дома — на экскурсии вам откроются главные символы Казани. Вы проедете по старинным районам и узнаете об истоках третьей столицы, заглянете в музей-магазин Казанского Кота, полюбуетесь интерьерами мечети Кул-Шариф и панорамой города, увидите татарскую деревню и даже «приютите» сироту казанскую.
Обзорная экскурсия по вечерней Казани на автобусеОбзорная экскурсия по вечерней Казани на автобусеОбзорная экскурсия по вечерней Казани на автобусе
500 за человека
2 часа
71 отзыв
Рассмотреть город в блеске иллюминации и прикоснуться к его истории на автобусной прогулке
Насыщенная экскурсия по ночной Казани — блестящей и загадочной — откроет перед вами совершенно другую сторону города! Вы увидите главные достопримечательности в мерцающей подсветке, вдохновитесь вечерними панорамами Казани и, конечно, погрузитесь ее в прошлое. Сказочные фасады дворца «Чаша» и театра кукол «Экият», дремлющие улочки Татарской слободы, оживленные площади и сумрачные набережные — после захода солнца вы в полной мере прочувствуете все контрасты татарской столицы.
Символы Казани и Храм всех религийСимволы Казани и Храм всех религийСимволы Казани и Храм всех религий
скидка15%
3529 ₽
3000 за экскурсию
2.5 часа
10 отзывов
Емкое и насыщенное путешествие по историческим и современным памятникам города
За два часа вы осмотрите ключевые достопримечательности города, узнаете, какие традиции чтят татары и как был устроен их быт в прошлом, познакомитесь с историей старейшего кукольного театра и университета, подарившего плеяду прославленных ученых. А также откроете авторскую концепцию Храма всех религий и услышите о культовой реликвии Казани.

Выбирайте и другие экскурсии в Казани

Для детейВ другой городНочныеРаифский монастырьМузеи и искусствоЕлабугаНеобычные маршрутыНа автомобилеКазанский КремльКул-ШарифСтарая КазаньГастрономическиеХрам Всех РелигийФотосессииВсеОбзорныеБолгарМастер-классыЗа городомТуган АвылымЗимойСтаро-Татарская слободаВечерниеНа автобусеГолубые озераИндивидуальныеСо скидкойПешкомИстория и архитектураНа велосипедеСвияжскИннополисГрупповыеКвесты