84 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Легенды и загадки Казани

Индивидуальная пешая прогулка по центру и кремлю для любознательных
Вас ждёт лёгкое и приятное погружение в историю города.

Вы увидите самые красивые и важные достопримечательности — Казанский кремль, мечеть Кул-Шариф, Петропавловский собор. А ещё — несколько нетуристических улиц со старинными домами.

Я познакомлю вас с жизнью и бытом татар, поделюсь легендами и расскажу, где попробовать блюда национальной кухни.
5
184 отзыва
Легенды и загадки Казани
Легенды и загадки Казани
Легенды и загадки Казани

Описание экскурсии

Казанский кремль и его тайны

  • Погуляем по территории кремля, поговорим об истории создания архитектурного ансамбля, об истории города, о том, сколько на самом деле лет Казани.
  • Заглянем в Благовещенский храм 16 века и величественную мечеть Кул-Шариф.
  • И откроем вам тайну падающей башни Сююмбике и загадку Тайницкой башни.

Старинные улочки и религиозные постройки

  • Мы расскажем, почему улица Баумана двухэтажная.
  • Зайдём в старинный храм, построенный в честь празднования 50-летия Петра Великого, где сохранился великолепный иконостас начала 18 века.
  • А ещё вы узнаете, что такое мусульманский намазлык.

Организационные детали

  • Входные билеты в кремль оплачиваются отдельно: полный — 190 ₽ за чел., льготный — 170 ₽ за чел.
  • Женщинам рекомендуется брать с собой платок на голову для посещения храмов.
  • На экскурсию не допускаются люди в алкогольном опьянении.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Спасская башня Казанского Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 3678 туристов
Я гид и представитель небольшой команды гидов. Родилась и живу в Казани. У меня высшее историческое образование, 4 года работала учителем истории в гимназии. С 2015 года провожу экскурсии в Казани
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и в Свияжске. Я и моя команда — аккредитованные, опытные, проверенные гиды. С удовольствием делимся интересными историями, фактами, легендами о родном городе с его жителями и гостями. С радостью покажем вам Казань так, чтобы вам захотелось вернуться ещё раз!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 184 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
183
4
1
3
2
1
А
Отличный гид Надежда провела интересную и насыщенную экскурсию для нашей семьи (2 взрослых и ребенок 13 лет). В Казани были впервые, город очень красивый и уютный и гид помогла его
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полюбить. Единственный нюанс, название экскурсии настраивает на немного нестандартный формат преподнесения (легенды и загадки) и мы его выбрали, чтобы заинтересовать ребенка. И вот это немного не получилось с моей точки зрения. Но в целом всё прекрасно

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Ольга
Всё было интересно!
Внимательный экскурсовод!
Комфортно провели экскурсию!
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Юлия
На экскурсии мы были 18.10.25, но отзыв получилось написать только сегодня!
Ольга, наш экскурсовод, открыла для нас много новой информации о городе и о месте. В Казани была не первый раз,
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но, так понятно, доступно и интересно информация была передана впервые.
И, несмотря на дождливый день, настроение у всех было отличным!
Вся экскурсия была структурированна по эпохам и датам. Не перегружена лишней исторической информацией, все быстро и просто запоминалось. Дополнительно Ольга показывала фотографии тех исторических мест, которые сейчас уже увидеть нельзя - изменился облик города.
Экскурсия пешеходная, но, не утомительная. Больше подойдёт уже школьникам 12+ и взрослым, но, исключительно из-за того, что много гулять) Информация, которую даёт Ольга, доступна будет всем: от 6+ и старше.
Однозначно советую к посещению!

На экскурсии мы были 18.10.25, но отзыв получилось написать только сегодня!
На экскурсии мы были 18.10.25, но отзыв получилось написать только сегодня!
На экскурсии мы были 18.10.25, но отзыв получилось написать только сегодня!
На экскурсии мы были 18.10.25, но отзыв получилось написать только сегодня!
На экскурсии мы были 18.10.25, но отзыв получилось написать только сегодня!
На экскурсии мы были 18.10.25, но отзыв получилось написать только сегодня!
На экскурсии мы были 18.10.25, но отзыв получилось написать только сегодня!
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Игорь
Экскурсия очень понравилась. Немного не повезло с погодой, было холодно. Ольга - прекрасный и знающий гид, интересный рассказчик. Мы не первый раз были в Казани, но узнали от Ольги много нового и интересного.
Экскурсию и гида рекомендую.
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Евгения
Первое знакомство с Казанью. Всë сложилось, Ольга прекрасно владеет материалом, все вопросы заданы, ответы получены. Для действительно заинтересованных путешественников будет интересно и содержание, и комфортна подача. Особенно, лично мне, было
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интересно в мечети Кул-Шариф, после рассказа Ольги захотелось углубиться в тему. Мало знакомая тема, а открытия всегда радуют. Пусть и делающщим свой выбор повезет с впечатлениями.
Ольге хороших интересных мирных дней. Как и всем. Город - красавец, покорил.

Первое знакомство с Казанью. Всë сложилось, Ольга прекрасно владеет материалом, все вопросы заданы, ответы получены. Для
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Е
На экскурсии были мои родители, очень опытные и искушенные туристы))) папа историк, мама филолог. Папа бывает мешает экскурсоводам, потому что часто знает материал больше и лучше, каждый раз предупреждаю экскурсовода,
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что есть такая особенность и заранее извиняюсь.
Я не знаю, что и как им рассказывала Ольга, но родители мне звонили прямо во время экскурсии и шептали в трубку, что это лучшая экскурсия из всех, на которых они были и что они в полном восторге!!!
Сохранила контакт, мечтаю теперь попасть на экскурсию к Ольге с сыном, осталось только до Казани доехать.

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