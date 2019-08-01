84 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по центру Казани станет для вас легким погружением в историю города, вы увидите самые красивые и важные достопримечательности – Казанский Кремль, мечеть Кул Шариф, Петропавловский собор, а также несколько нетуристических улиц со старинными домами и интересными легендами. Я познакомлю вас с жизнью и бытом татар и расскажу, где попробовать настоящие блюда национальной кухни.

Что вас ожидает

Казанский Кремль и его тайны. Гуляя по территории кремля, поговорим об истории создания архитектурного ансамбля, об истории города, о том, сколько на самом деле лет Казани. Зайдем в Благовещенский храм 16 века, величественную мечеть Кул Шариф. Узнаете тайну падающей башни Сююмбике и загадку Тайницкой башни. А также я покажу вам место, с которого Емельян Пугачев обстреливал Казанский Кремль.

Старинные улочки и религиозные постройки. Я расскажу вам, почему улица Баумана двухэтажная. Зайдем в старинный храм, построенный в честь празднования 50-летия Петра Великого, где сохранился великолепный, старинный иконостас начала 18-ого века. Вы услышите печальную историю самого красивого здания города, Александровского пассажа, и найдете массонские знаки на некоторых домах.

В студенческом городке Казанского университета узнаете, почему татары получали образование в Голландии. Познакомитесь с «гимном любви» – домом Зинаиды Ушковой и самой высокой колокольней в Поволжье, построенной в русско-татарском-готическом стиле и разгадаете тайну провалившегося парка Аркадия.

Кроме того, я расскажу вам