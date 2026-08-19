84 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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но, так понятно, доступно и интересно информация была передана впервые.

И, несмотря на дождливый день, настроение у всех было отличным!

Вся экскурсия была структурированна по эпохам и датам. Не перегружена лишней исторической информацией, все быстро и просто запоминалось. Дополнительно Ольга показывала фотографии тех исторических мест, которые сейчас уже увидеть нельзя - изменился облик города.

Экскурсия пешеходная, но, не утомительная. Больше подойдёт уже школьникам 12+ и взрослым, но, исключительно из-за того, что много гулять) Информация, которую даёт Ольга, доступна будет всем: от 6+ и старше.

Однозначно советую к посещению!