84 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждёт лёгкое и приятное погружение в историю города.
Вы увидите самые красивые и важные достопримечательности — Казанский кремль, мечеть Кул-Шариф, Петропавловский собор. А ещё — несколько нетуристических улиц со старинными домами.
Я познакомлю вас с жизнью и бытом татар, поделюсь легендами и расскажу, где попробовать блюда национальной кухни.
Вы увидите самые красивые и важные достопримечательности — Казанский кремль, мечеть Кул-Шариф, Петропавловский собор. А ещё — несколько нетуристических улиц со старинными домами.
Я познакомлю вас с жизнью и бытом татар, поделюсь легендами и расскажу, где попробовать блюда национальной кухни.
Описание экскурсии
Казанский кремль и его тайны
- Погуляем по территории кремля, поговорим об истории создания архитектурного ансамбля, об истории города, о том, сколько на самом деле лет Казани.
- Заглянем в Благовещенский храм 16 века и величественную мечеть Кул-Шариф.
- И откроем вам тайну падающей башни Сююмбике и загадку Тайницкой башни.
Старинные улочки и религиозные постройки
- Мы расскажем, почему улица Баумана двухэтажная.
- Зайдём в старинный храм, построенный в честь празднования 50-летия Петра Великого, где сохранился великолепный иконостас начала 18 века.
- А ещё вы узнаете, что такое мусульманский намазлык.
Организационные детали
- Входные билеты в кремль оплачиваются отдельно: полный — 190 ₽ за чел., льготный — 170 ₽ за чел.
- Женщинам рекомендуется брать с собой платок на голову для посещения храмов.
- На экскурсию не допускаются люди в алкогольном опьянении.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Спасская башня Казанского Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 3678 туристов
Я гид и представитель небольшой команды гидов. Родилась и живу в Казани. У меня высшее историческое образование, 4 года работала учителем истории в гимназии. С 2015 года провожу экскурсии в Казани
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 184 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Отличный гид Надежда провела интересную и насыщенную экскурсию для нашей семьи (2 взрослых и ребенок 13 лет). В Казани были впервые, город очень красивый и уютный и гид помогла его
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Всё было интересно!
Внимательный экскурсовод!
Комфортно провели экскурсию!
Внимательный экскурсовод!
Комфортно провели экскурсию!
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На экскурсии мы были 18.10.25, но отзыв получилось написать только сегодня!
Ольга, наш экскурсовод, открыла для нас много новой информации о городе и о месте. В Казани была не первый раз,
Ольга, наш экскурсовод, открыла для нас много новой информации о городе и о месте. В Казани была не первый раз,
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Экскурсия очень понравилась. Немного не повезло с погодой, было холодно. Ольга - прекрасный и знающий гид, интересный рассказчик. Мы не первый раз были в Казани, но узнали от Ольги много нового и интересного.
Экскурсию и гида рекомендую.
Экскурсию и гида рекомендую.
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Первое знакомство с Казанью. Всë сложилось, Ольга прекрасно владеет материалом, все вопросы заданы, ответы получены. Для действительно заинтересованных путешественников будет интересно и содержание, и комфортна подача. Особенно, лично мне, было
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Е
На экскурсии были мои родители, очень опытные и искушенные туристы))) папа историк, мама филолог. Папа бывает мешает экскурсоводам, потому что часто знает материал больше и лучше, каждый раз предупреждаю экскурсовода,
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