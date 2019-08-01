84 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Казанский Кремль и его тайны. Гуляя по территории кремля, поговорим об истории создания архитектурного ансамбля, об истории города, о том, сколько на самом деле лет Казани. Зайдем в Благовещенский храм 16 века, величественную мечеть Кул Шариф. Узнаете тайну падающей башни Сююмбике и загадку Тайницкой башни. А также я покажу вам место, с которого Емельян Пугачев обстреливал Казанский Кремль.
Старинные улочки и религиозные постройки. Я расскажу вам, почему улица Баумана двухэтажная. Зайдем в старинный храм, построенный в честь празднования 50-летия Петра Великого, где сохранился великолепный, старинный иконостас начала 18-ого века. Вы услышите печальную историю самого красивого здания города, Александровского пассажа, и найдете массонские знаки на некоторых домах.
В студенческом городке Казанского университета узнаете, почему татары получали образование в Голландии. Познакомитесь с «гимном любви» – домом Зинаиды Ушковой и самой высокой колокольней в Поволжье, построенной в русско-татарском-готическом стиле и разгадаете тайну провалившегося парка Аркадия.
Кроме того, я расскажу вам
Что такое мусульманский намазлык?
За что татары полюбили Екатерину II?
Кто такой Шурале и стоит ли его бояться?
Куда пропали речные трамвайчики в Казани?
Как казанский мэр седло на железную дорогу променял?
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Спасская башня Казанского Кремля.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Ольга. Родилась и живу в Казани. Имею высшее историческое образование. 4 года работала учителем истории в гимназии. Сейчас я профессиональный, аккредитованный экскурсовод. Делюсь своей любовью к городу и его окрестностям в рассказах... Применяю индивидуальный подход к туристам. Согласна с высказыванием писателя Александра Герцена: «Вообще, значение Казани велико: это место встречи и свидания двух миров. И потому в ней два начала: западное и восточное, и вы их встретите на каждом перекрестке: здесь от беспрерывного действия друг друга сжались, сдружились, начали составлять нечто самобытное по характеру».
Были на экскурсии 23 июля 2019 года. Группа состояла из 4 взрослых и одного ребенка ( 10 лет), но не смотря на продолжительность экскурсии всем очень понравилось. Ольга очень приятная девушка, пунктуальна, хорошо владеет материалом, отвечает на все задаваемые вопросы, рассказывает интересные исторические факты простым и доступным для всех языком.
Огромное спасибо!
Алиса
30 июля 2019
Были вдвоём с мужем на экскурсии у Ольги, очень понравилась живая подача материала, фундаментальные знания Ольги по истории (и не только по истории Казани) и продуманность маршрута.
А ещё очень было приятно слышать в рассказе экскурсовода гордость за регион и неравнодушие к его жизни. Три с половиной часа общения с Ольгой помогли нам по-другому увидеть Казань, город стал фактурнее и как-то глубже.
Спасибо большое, Ольга! Будем рекомендовать вас нашим друзьям)
Евгения
9 июля 2019
Экскурсия была крайне насыщенной, мы обошли весь центр, включая Кремль. Ольга, бесспорно, прекрасно владеет предметом, мы остались довольны. Экскурсия не сухая,состоящая из фактов и дат, а наполнена историями людей, что всегда значительно интересней.
Анна
5 июля 2019
Ольга прекрасный гид ! Мы узнали очень много интересных исторических фактов, Ольга не перегружает свой рассказ датами и цифрами. Нашей компании из трёх взрослых и одного ребёнка все понравилось , спасибо !
Виктория
27 июня 2019
Ольга, огромное спасибо за прекрасную экскурсию, за ваш профессионализм, за отлично поставленную речь, за легенды и загадки Казани. Рекомендуем.
Джамиля
29 мая 2019
Мне очень понравилась экскурсия с Ольгой. Она сумела увлечь историей, легендами Казани. Экскурсия длилась несколько часов, но хотелось чтобы она продолжалась до вечера. Большое спасибо за такой организованный, профессиональный подход.
Ирина
23 мая 2019
Огромное спасибо Ольге за потрясающую экскурсию! Была с мужем и дочкой 11 лет первый раз в Казани. Не заметили, как пролетело время, настолько все было интересно. Просто поразило. насколько понятным и доступным языком была рассказана история Казани и Татарстана. При этом ничего не упрощалось. Ольга не только прекрасно знает историю и культуру, но и умеет очень интересно рассказывать. Советую всем! Особенно семьям с детьми старше 10 лет (маленькие просто устанут долго ходить).
Варвара
16 мая 2019
Были на экскурсии 2 мая 2019 . Хотим выразить Ольге большое спасибо за её интересную и хорошо составленную экскурсию. Жаль, конечно, подвела нас погода и пришлось сократить время, т.к. пошел проливной дождь и сильный ветер. С нами был сын 14 лет и Ольга доходчиво отвечала на все его вопросы и с пониманием относилась ко всевозможным нашим остановкам. Нам очень понравилась экскурсия и всем рекомендуем!
Елена
10 мая 2019
Посетили экскурсию Легенды и загадки Казани 10 мая группой в количестве 9 человек. Остались под впечатлением от такого гида как Ольга!!! Слушали Ольгу как школьники с открытыми ртами))) Удивительно как человек может знать так много!!! и заинтересовать абсолютно на все время экскурсии. Честно говоря, на Ольгу было приятно даже просто смотреть)) С таким обаятельным и профессиональным гидом любая Экскурсия станет незабываемой!!! Очень надеемся приехать снова и посетить ещё не одну экскурсию исключительно с Ольгой. Однозначно рекомендуем только этого гида и никакого другого!!! Не пожалеете!!!
Ольга, ещё раз огромное Вам спасибо!!!
Остров-град Свияжск — беспрецедентный проект Ивана Грозного, реализация которого положила конец неудачным попыткам взятия Казани и привела к включению Казанского ханства в состав Русского государства. Первый христианский город на татарской земле прошел непростой путь от опорного пункта и средоточия величественных храмов до места, где творились ужасы красного террора и сталинских репрессий. Посетив памятник, вы окажетесь у истоков слияния двух культур и погрузитесь в атмосферу особой исторической и духовной концентрации.
Познакомиться с жизнью, культурой и обычаями казанских татар на прогулке по исторической улице
Историю казанских татар сопровождает множество преданий и загадок — оттого она напоминает настоящую сказку. О том, как формировалась эта сторона жизни города, ярче всего вам расскажет Старо-Татарская слобода. Здесь безраздельно правит аутентичная национальная архитектура и обволакивает чудом сохранившаяся атмосфера старины. На прогулке по колоритному району вы узнаете о распространении ислама в Среднем Поволжье; рассмотрите татарские дома, усадьбы и мечети; а у берегов озера Кабан узнаете о затонувших сокровищах хана и других таинственных мифах.
Авторская автомобильная экскурсия по культовым местам города
Невозможно по-настоящему понять Казань, не соприкоснувшись с ее религиозной историей в полной мере. В нашем городе и его окрестностях сохранилось множество старинных храмов и мечетей - здесь вот уже на протяжении почти 500 лет живут вместе два народа, две религии. Маршрут, который я разработала, поможет не упустить самые яркие и значимые места города и убедит вас в том, что главная гордость Казани - ее многоконфессиональность и многонациональность!
Увидеть главные достопримечательности и узнать городские легенды
Приглашаем познакомиться с одним из древнейших и красивейших городов страны на насыщенной автобусной экскурсии. Вы погрузитесь в многовековую историю и эклектичную архитектуру, увидите старинные улицы и площади, узнаете местные легенды и посетите главные здания Кремля. Казань покорит вас яркими красками, разнообразием и органичным сочетанием прошлого и современности.
Познакомиться с самыми яркими визитными карточками столицы Татарстана на автомобильной экскурсии
Приглашаю в экспресс-путешествие по самобытной Казани. Вы объедете главные памятники старины и взглянете на современные символы города. Узнаете, где искать несметные сокровища ханов, познакомитесь с исконным бытом татар, услышите о личностях, прославивших город, и прикоснетесь к тайнам знаменитой иконы Казанской Божьей Матери.
Узнать главное о третьей столице на обзорной прогулке с посещением Кремля
Красивый город с богатым прошлым: помимо такого стандартного «титула» в Казани вас ждёт гармоничное слияние культур и религий. Вы побываете в Казанском Кремле, где соседствуют шпили православного Благовещенского собора и мечети Кул-Шариф: изучите их архитектуру и узнаете историю города. Полюбуетесь открывающимися здесь видами, а после прикоснётесь к чудотворной Казанской иконе и прогуляетесь по улице Баумана с её старинными зданиями и купеческими сюжетами.
Узнать город на автобусной экскурсии, побывать в Кремле и мечети Кул-Шариф и ощутить местный колорит
Остроконечные минареты, купола соборов, татарские сказания, яркие деревянные дома — на экскурсии вам откроются главные символы Казани. Вы проедете по старинным районам и узнаете об истоках третьей столицы, заглянете в музей-магазин Казанского Кота, полюбуетесь интерьерами мечети Кул-Шариф и панорамой города, увидите татарскую деревню и даже «приютите» сироту казанскую.
Рассмотреть город в блеске иллюминации и прикоснуться к его истории на автобусной прогулке
Насыщенная экскурсия по ночной Казани — блестящей и загадочной — откроет перед вами совершенно другую сторону города! Вы увидите главные достопримечательности в мерцающей подсветке, вдохновитесь вечерними панорамами Казани и, конечно, погрузитесь ее в прошлое. Сказочные фасады дворца «Чаша» и театра кукол «Экият», дремлющие улочки Татарской слободы, оживленные площади и сумрачные набережные — после захода солнца вы в полной мере прочувствуете все контрасты татарской столицы.
Емкое и насыщенное путешествие по историческим и современным памятникам города
За два часа вы осмотрите ключевые достопримечательности города, узнаете, какие традиции чтят татары и как был устроен их быт в прошлом, познакомитесь с историей старейшего кукольного театра и университета, подарившего плеяду прославленных ученых. А также откроете авторскую концепцию Храма всех религий и услышите о культовой реликвии Казани.