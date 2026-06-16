На экскурсии вы окажетесь в исторической части Казани.
Увидите первые каменные мечети города, познакомитесь с бытом и культурой казанских татар, а также с национальными ремёслами.
Узнаете, почему со дна озера Кабан до сих пор не достали ханские сокровища и отчего каждая из мечетей имеет несколько названий.
Увидите первые каменные мечети города, познакомитесь с бытом и культурой казанских татар, а также с национальными ремёслами.
Узнаете, почему со дна озера Кабан до сих пор не достали ханские сокровища и отчего каждая из мечетей имеет несколько названий.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Резные домики в многоцветии — бывшие купеческие усадьбы.
- Мечети 18 века — первые в Казани мечети из камня.
- Самую маленькую улицу города и озеро Нижний кабан.
- Торговые лавки, где можно купить татарские сувениры, чак-чак, образцы знаменитой татарской кожаной обуви и другие товары народного промысла.
Гид расскажет:
- Как формировалась и менялась Старо-Татарская слобода.
- Когда там появились первые жители.
- Чем они занимались и с какими трудностями сталкивались.
- Как возникли первые каменные мечети в слободе.
- Почему в Казани существовали 2 части города — русская и татарская.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям старше 7 лет.
- По возможности мы посетим мечеть (в момент намаза вход запрещён). Девушкам нужно иметь головные уборы, плечи и колени должны быть прикрыты, обувь в мечети необходимо будет снять. В помещении вы должны находиться в носках.
- Время экскурсии зависит от количества путешественников и скорости их передвижения — от 1,5 до 2 часов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе озера Кабан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 1200 туристов
Я родилась и выросла в Казани. Работаю гидом-экскурсоводом, имею аккредитации в Казанском кремле, на острове-граде Свияжск, в Национальном музее Республики Татарстан. Прошла Всероссийскую аттестацию экскурсоводов, состою в Гильдии экскурсоводов Республики Татарстан. Покажу город с любовью и теплом. Жду наших встреч!
Входит в следующие категории Казани
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