Казань — город с тысячелетней историей на стыке Востока и Запада.
Здесь на протяжении веков мирно сосуществуют ислам и православие, а русская и татарская культуры переплетаются и дополняют друг друга. На прогулке по Кремлю вы увидите, как это отражается в архитектуре, традициях и жизни города.
Описание экскурсии
Казанский кремль
Крепость 16 века и объект ЮНЕСКО. Рядом — древнейший православный собор и мечеть Кул-Шариф. Если захотите, зайдём внутрь и рассмотрим их детальнее.
Башня Сююмбике
Знаменитая падающая башня и один из главных символов Казани.
Историческая застройка
Вы увидите здания 18–19 веков и услышите удивительные истории, что они хранят.
Я расскажу:
- чем отличается псковская архитектура и почему она представлена в Казани
- почему кремль включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО
- какие представители Романовых бывали в городе и что менялось при них
- как в регионе сосуществуют ислам и православие
- без каких легенд невозможно представить Казань
Организационные детали
- Дополнительные расходы — билеты в кремль: взрослый — 190 ₽, пенсионеры и дети — 180 ₽
- Для посещения мечети и собора женщинам нужно иметь платок
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади 1 Мая
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Казани
В 1992 году посетила остров-град Свияжск — и появилась мечта работать гидом. И мечта сбылась! В 2017 году окончила курсы повышения квалификации по программе «Экскурсовод» и получила аккредитацию по Казанскому
