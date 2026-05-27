Казань — город с тысячелетней историей на стыке Востока и Запада. Здесь на протяжении веков мирно сосуществуют ислам и православие, а русская и татарская культуры переплетаются и дополняют друг друга. На прогулке по Кремлю вы увидите, как это отражается в архитектуре, традициях и жизни города.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 4250 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Казани

Описание экскурсии

Казанский кремль

Крепость 16 века и объект ЮНЕСКО. Рядом — древнейший православный собор и мечеть Кул-Шариф. Если захотите, зайдём внутрь и рассмотрим их детальнее.

Башня Сююмбике

Знаменитая падающая башня и один из главных символов Казани.

Историческая застройка

Вы увидите здания 18–19 веков и услышите удивительные истории, что они хранят.

Я расскажу:

чем отличается псковская архитектура и почему она представлена в Казани

почему кремль включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО

какие представители Романовых бывали в городе и что менялось при них

как в регионе сосуществуют ислам и православие

без каких легенд невозможно представить Казань

Организационные детали