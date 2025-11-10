Посетить национальный комплекс «Туган Авылым» и погрузиться в атмосферу татарского деревенского быта
«Туган Авылым» — это настоящая находка для любителей культуры и аутентичности! Здесь вы увидите традиционные дома, узнаете о повседневной жизни татар и обычаях, которые сохраняются на протяжении веков. Примите участие в народных конкурсах и отведаете чак-чак. Особое внимание уделим яркому празднику Сабантуй — символу единства и дружбы.
Татарская деревня. Прогуливаясь по уютным улочкам с деревянными домиками, вы погрузитесь в атмосферу традиционного татарского быта. Увидите, как живут и работают местные мастера. А также узнаете, как переплетаются быт и культура.
Мастерские ремёсел, где создают уникальные изделия — от вышивки до гончарного искусства. Вы не только понаблюдаете за процессом, но и попробуете силы в некоторых мастерских.
Сцена Сабантуя — площадка, на которой кипит веселье и азарт. Мы обсудим его историю и обряды, а также поучаствуем в народных конкурсах — перетягивании каната и беге в мешках.
Танцевальная площадка. Вы познакомитесь с традиционными танцами и музыкой. И даже научитесь нескольким движениям!
Кулинарная зона. В завершение экскурсии окунёмся в мир национальной кухни. Вы попробуете локальные блюда, включая чак-чак. И услышите, как еда объединяет людей и сохраняет культурную идентичность.
Организационные детали
Программа подходит всем, но дети должны быть под присмотром взрослых — некоторые активности могут требовать физической подготовки
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Туфана Миннуллина
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Аида — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 660 туристов
Привет, меня зовут Аида! Я активный любитель походов, велотуризма, лыж и сноуборда. С 2020 года живу в Казани, встречаю гостей города и показываю им окрестности. Работаю с командой гидов. Мы с радостью поделимся интересными историями и сделаем всё, чтобы ваше путешествие прошло незабываемо.