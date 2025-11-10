«Туган Авылым» — это настоящая находка для любителей культуры и аутентичности! Здесь вы увидите традиционные дома, узнаете о повседневной жизни татар и обычаях, которые сохраняются на протяжении веков. Примите участие в народных конкурсах и отведаете чак-чак. Особое внимание уделим яркому празднику Сабантуй — символу единства и дружбы.

Описание экскурсии

Татарская деревня. Прогуливаясь по уютным улочкам с деревянными домиками, вы погрузитесь в атмосферу традиционного татарского быта. Увидите, как живут и работают местные мастера. А также узнаете, как переплетаются быт и культура.

Мастерские ремёсел, где создают уникальные изделия — от вышивки до гончарного искусства. Вы не только понаблюдаете за процессом, но и попробуете силы в некоторых мастерских.

Сцена Сабантуя — площадка, на которой кипит веселье и азарт. Мы обсудим его историю и обряды, а также поучаствуем в народных конкурсах — перетягивании каната и беге в мешках.

Танцевальная площадка. Вы познакомитесь с традиционными танцами и музыкой. И даже научитесь нескольким движениям!

Кулинарная зона. В завершение экскурсии окунёмся в мир национальной кухни. Вы попробуете локальные блюда, включая чак-чак. И услышите, как еда объединяет людей и сохраняет культурную идентичность.

