Вас ждёт полное погружение в татарскую культуру — всего за час вы получите яркое представление о нашем народе.
Увидите уникальные архитектурные объекты, предметы быта и национальные костюмы, узнаете о ремёслах и национальных проектах. И конечно, проникнетесь атмосферой татарского гостеприимства!
Увидите уникальные архитектурные объекты, предметы быта и национальные костюмы, узнаете о ремёслах и национальных проектах. И конечно, проникнетесь атмосферой татарского гостеприимства!
Описание экскурсии
- Вы услышите историю о Суконной слободе, основанной Петром I, — и её недоброй славе в прошлом
- Раскроете символику ворот в татарском народном жилище, их защитную и декоративную функции, а также значение солнечного мотива
- Рассмотрите памятник эчпочмаку — символу татарской кухни и гостеприимства
- Исследуете мельницу — символ соединения вечного и земного
- Увидите уникальные архитектурные формы татарской деревни, узнаете об особенностях постройки и расположения домов
- Посетите татарскую баню (мунча) и выясните её ритуальное значение
- Поговорим о традициях и ремёслах — в том числе, про ичиги — обувь, получившую мировое признание
И многое-многое другое!
Организационные детали
- Дети до 6 лет в сопровождении взрослых могут посетить экскурсию бесплатно
- С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды
ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|600 ₽
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У экскурсионного центра
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузеля — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 137 туристов
Приглашаем вас окунуться в атмосферу традиционной татарской деревни и открыть для себя её уникальные особенности. И всё это — в самом сердце Казани!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
1 ноя 2025
Интересно, познавательно, рекомендуем!!!
И
Ирина
29 окт 2025
Интересно, не затянуто, подойдёт даже ролителям с маленькими детьми.
О
Оксана
8 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Погуляли по комплексу с Лейсан. Было интересно.
М
Марина
6 сен 2025
Замечательная бюджетная экскурсия в центре города. Грамотная, артистичная и доброжелательная экскурсовод весело провела группу как по истории и быту татар, так и по самой деревне.
Елена
5 авг 2025
Это просто выше всех похвал. Экскурсовод действительно рассказывает о том, чем сам по сути живет. Все безумно интересно и очень живо.
Это именно те экскурсии, на которых 100% нужно побывать, чтобы прочувствовать татарскую культуру.
Даже не думайте брать или не брать. Такие вещи просто экскурсовод никогда не расскажет так, как татарин, который живет этим.
Большое спасибо за экскурсию🥰
Это именно те экскурсии, на которых 100% нужно побывать, чтобы прочувствовать татарскую культуру.
Даже не думайте брать или не брать. Такие вещи просто экскурсовод никогда не расскажет так, как татарин, который живет этим.
Большое спасибо за экскурсию🥰
Олеся
27 июл 2025
Экскурсия замечательная и позновательная. Были с годовалый ребёнком. Все остались довольны
Виктория
15 июн 2025
Отлично
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Индивидуальная
до 10 чел.
Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
Прочувствовать культуру и самобытность татарского народа - на индивидуальной пешей прогулке
Начало: В сквере Тукая
Завтра в 10:00
13 ноя в 10:00
5400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Старо-Татарская слобода - взгляд в прошлое: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старинного Казани, исследуя Старо-Татарскую слободу с профессиональным гидом
Начало: На Юнусовской площади
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старо-Татарская слобода: путешествие в сердце Казани
Откройте для себя живописный уголок Казани, где каждый уголок хранит вековые традиции и истории татарского народа
Начало: В районе театра Камала
13 ноя в 09:30
14 ноя в 09:30
4900 ₽ за всё до 4 чел.