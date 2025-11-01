Елена

Это просто выше всех похвал. Экскурсовод действительно рассказывает о том, чем сам по сути живет. Все безумно интересно и очень живо.



Это именно те экскурсии, на которых 100% нужно побывать, чтобы прочувствовать татарскую культуру.



Даже не думайте брать или не брать. Такие вещи просто экскурсовод никогда не расскажет так, как татарин, который живет этим.



Большое спасибо за экскурсию🥰