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Сердце Волжской Булгарии и первая столица Золотой Орды - Болгар

Увлекательное путешествие с гидом-историком - из Казани
У Болгара богатое прошлое, достойное столиц Востока, — и я проведу вас по его вехам. Расскажу, как сюда шли торговые караваны из Персии, Византии, Хорезма. Раскрою, как ислам сделал город Северной Меккой, а монгольское завоевание — центром Орды.

А также объясню, как после столетий забвения Болгар спасли внимание российских монархов и труд советских археологов.
Сердце Волжской Булгарии и первая столица Золотой Орды - Болгар
Сердце Волжской Булгарии и первая столица Золотой Орды - Болгар
Сердце Волжской Булгарии и первая столица Золотой Орды - Болгар

Описание экскурсии

Дорога из Казани (~2 ч)
Побеседуем о древнем городище, государстве Волжская Булгария и предках татарского народа.

Прогулка по Болгару (2,5–3 ч)
Осмотрим наследие великой цивилизации: руины ханского дворца, мечети, рвы и валы. А также поговорим:

  • о колодце Габдрахмана и сподвижниках пророка Мухаммеда, которые в 7 веке распространяли здесь ислам
  • секретаре аббасидского халифа, посещавшем Булгарию в 10 столетии
  • указе Петра I, благодаря которому сохранились остатки сооружений, и визите Екатерины II
  • самом большом в мире Коране, занесённом в Книгу рекордов Гиннесса

Музеи и свободное время (2–2,5 ч)
Посетим интересные вам музеи и сувенирные лавки, познакомимся с традиционными ремёслами и промыслами. Будет запас времени, чтобы вы самостоятельно погуляли по набережной Волги или дендрарию, попробовали местные блюда и выпечку.

Обратный путь (~2 ч)
Проедем по селу Спасское, при желании остановимся на смотровых. Увидим озеро Рабиги, с которым связана грустная легенда о ханской дочери.

Организационные детали

  • Едем на 7-местном минивэне Honda StepWGN
  • Вы сможете воспользоваться радиогидом
  • Дополнительно оплачиваются: обед — средний чек 500 ₽, билеты в музеи — 50–300 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия
Лилия — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 66 туристов
Я профессиональный гид-историк, старший научный сотрудник Национального музея и аккредитованный экскурсовод по Республике Татарстан. Работаю с VIP-гостями и VIP-группами. Отвечу на все вопросы о татарах, их уникальной истории и нашем
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крае. В работе для меня важны полная вовлечённость и индивидуальный подход. Я стараюсь не просто показывать достопримечательности, а раскрывать их через детали и живые истории. Моя профессия и интересы тесно связаны с культурой Татарстана: я педагог, методист, учитель татарского языка, этнолог и носитель традиций. Прекрасно знаю фольклор и литературу, пишу стихи и песни, увлекаюсь музыкой, изучаю историю народов через их культурное наследие и создаю ювелирные украшения из камней. С радостью познакомлю вас с историей и современностью Татарстана, его традициями, обычаями и людьми.

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