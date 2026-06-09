У Болгара богатое прошлое, достойное столиц Востока, — и я проведу вас по его вехам. Расскажу, как сюда шли торговые караваны из Персии, Византии, Хорезма. Раскрою, как ислам сделал город Северной Меккой, а монгольское завоевание — центром Орды. А также объясню, как после столетий забвения Болгар спасли внимание российских монархов и труд советских археологов.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от 20 000 ₽ за человека

Ваш гид в Казани

Описание экскурсии

Дорога из Казани (~2 ч)

Побеседуем о древнем городище, государстве Волжская Булгария и предках татарского народа.

Прогулка по Болгару (2,5–3 ч)

Осмотрим наследие великой цивилизации: руины ханского дворца, мечети, рвы и валы. А также поговорим:

о колодце Габдрахмана и сподвижниках пророка Мухаммеда, которые в 7 веке распространяли здесь ислам

секретаре аббасидского халифа, посещавшем Булгарию в 10 столетии

указе Петра I, благодаря которому сохранились остатки сооружений, и визите Екатерины II

самом большом в мире Коране, занесённом в Книгу рекордов Гиннесса

Музеи и свободное время (2–2,5 ч)

Посетим интересные вам музеи и сувенирные лавки, познакомимся с традиционными ремёслами и промыслами. Будет запас времени, чтобы вы самостоятельно погуляли по набережной Волги или дендрарию, попробовали местные блюда и выпечку.

Обратный путь (~2 ч)

Проедем по селу Спасское, при желании остановимся на смотровых. Увидим озеро Рабиги, с которым связана грустная легенда о ханской дочери.

Организационные детали