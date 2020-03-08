22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Очень двойственные впечатления остались от этой экскурсии. Первый гид (к своему стыду имя не запомнила) была с самого начала экскурсии от отеля Ногай, рассказывала интересно, не монотонно, но перескакивала с одного на другое и только до Болгара, обратно ехали в тишине. В остальном хороший гид, т.к. быстро отслеживала, чтобы все были на месте, учитывала пожелания, по одной санитарной остановке в пути, у Белой мечети задержались дольше положенного из-за начавшегося намаза (в это время туристов не пускают), чтобы все успели посмотреть. А вот второй гид, который выдается в Болгаре и тут уж как повезет (от фирмы устроителя экскурсий это не зависит, как я поняла) и нам не повезло. Представилась по имени-отчеству, невысокая, темненькая, рассказывает тихо, неинтересно, часть экскурсии в Болгаре проходит на автобусе, так бОльшая часть экскурсантов отказались вообще выходить из автобуса на последней остановке. В музее мы прибивались к чужому гиду, которая рассказывала более интересно и громче. Обед вообще кошмар. 300руб за ложку салата с двумя ложками майонеза, маленькая плошечка типа борща и ложка пюре на воде с куском вареной курицы, а еще маленькая засохшая пироженка с вареной сгущенкой. Не стоит таких денег. На эту экскурсию стоит ехать только ради Белой мечети (хотя и новодел), т.к. в музее довольно мало экспонатов, да и те копии, на большой территории заповедника сохранились 4 строения, да и те уже все отреставрированы.