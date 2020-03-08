22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Перенестись во времена Волжской Булгарии и полюбоваться русским Тадж-Махалом

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Поездка в Болгар — это встреча с древними руинами, хранящими историю Волжской Булгарии и Золотой Орды.

Здесь вы прогуляетесь по архитектурному комплексу с мечетями и мавзолеями.

В деталях изучите самый северный памятник средневекового мусульманского зодчества и поймёте, почему Болгар — святое для поволжских татар место.

Этот день не просто станет знакомством с прошлым страны, но поможет ощутить дух древности, который бережно сохраняют в Болгаре.
1500 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 11 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча напротив гостиницы «Ногай»
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У этой экскурсии22 отзыва
4.32
Болгар. Путешествие в Северную Мекку
Болгар. Путешествие в Северную Мекку

Что вас ожидает

Историческое наследие Поволжья
Древний Булгар (ныне Болгар) — первая в истории после Медины столица ислама. Вы попадёте в город, раскинувшийся на берегу Волги, и полюбуетесь её островками поблизости. Узнаете об основании Болгара тюркскими племенами, о принятии здесь ислама в качестве официальной государственной религии в 922 году, о нападениях Золотой Орды на Волжскую Булгарию и нашествии Тамерлана. Эти и другие сюжеты оживут в Музее Болгарской цивилизации, а также на старинных улицах и рынках, сохранивших первозданные особенности местного быта и культуры.

Архитектурное и духовное достояние
Великолепный Болгарский архитектурный ансамбль познакомит с мусульманским зодчеством Средних веков. Вы узнаете об истории, значении и убранстве главных достопримечательностей Болгара. В программе:

  • Монументальная Соборная мечеть, построенная ханом Батыем и напоминающая о величии Золотой Орды;
  • Восточный мавзолей — мусульманская усыпальница шатрового типа — и Северный мавзолей, который использовали как погреб для продуктов;
  • Ханская усыпальница, где не хоронили ханов, и соседний Малый минарет;
  • Чёрная палата, чьи стены расскажут легенду о болгарской царевне Алтынчеч;
  • Белая мечеть: построенная в 2012 году роскошная святыня напоминает и мечеть Пророка в Медине, и индийский Тадж-Махал.
  • Памятный знак — так называется музей, где вы увидите самый большой в мире печатный Коран.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном автобусе
  • Общее время в дороге — 6 часов, время в Болгаре — 5 часов
  • Экскурсия заканчивается у метро Площадь Тукая

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Входные билеты включены
  • Дополнительные расходы: обед по желанию— 300 руб./чел.
Болгар. Путешествие в Северную Мекку
Болгар. Путешествие в Северную Мекку
Болгар. Путешествие в Северную Мекку
Болгар. Путешествие в Северную Мекку
Болгар. Путешествие в Северную Мекку
Болгар. Путешествие в Северную Мекку
Болгар. Путешествие в Северную Мекку
Болгар. Путешествие в Северную Мекку
Болгар. Путешествие в Северную Мекку
Болгар. Путешествие в Северную Мекку
Болгар. Путешествие в Северную Мекку
Болгар. Путешествие в Северную Мекку

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура напротив гостиницы «Ногай».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Ivan
8 марта 2020
К экскурсионной компании претензий нет - все на уровне, как и обещано. Претензии скорее к ЮНЕСКО, который сделал это место Всемирным наследием. Откровенно говоря, там нечего смотреть! От слова совсем. Каменный минарет и мавзолей 14 века без единого украшения, обломки фундамента и музей болгарской цивилизации, в котором в качестве экспонатов одни реплики.
В конце экскурсии заезд в новую современную мечеть. Она вполне симпатична и несколько исправляет впечатление в лучшую сторону, но едва ли стоит того, чтобы ехать 3 часа в один конец. В общем, тем, кто приехал в Казань из других городов на пару дней, категорически не советую ехать в Болгар, хоть с этой компанией, хоть с какой.
24 февраля 2020
Экскурсия интересная, места красивые. Гид разговаривает монотонно не захватывая тем самым слушателей (этот монолог больше усыпляет чем заинтересовывает). Речь гида с дефектом, картавит. Самый главный минус, что рассказ не структурирован. Не закончив одну тему, гид перескакивает на другую, забывая о чем она говорила ранее. рассказ получается кусками о многом и в целом не о чем. При этом видно. что у гида хорошие знания по теме экскурсии, но структурированно преподнести не может
13 января 2020
Я не пожалела, будучи всего 3 дня в Казани, один из них потратить на эту экскурсию. Но оценивать знание гида сложно, так как я не знакома была с этим местом и судить, что нам рассказали, а что нет не могу. Все было прекрасно.
11 ноября 2019
Экскурсия понравилась, узнали много нового и интересного. Александр прекрасно владеет аудиторией, умеет заинтересовать, вовремя рассмешить, сообщить не только интересные с исторической точки зрения, но и забавные в бытовом отношении факты из жизни булгар. Благодаря этому умению в очередной раз убеждаешься, что люди с течением времени мало изменились. Болгар произвёл на нас сильное впечатление сам по себе, рассказ гида Александра помог сделать это впечатление ещё ярче. Несмотря на продолжительность экскурсии, время прошло незаметно. Большое спасибо. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
5 ноября 2019
Очень двойственные впечатления остались от этой экскурсии. Первый гид (к своему стыду имя не запомнила) была с самого начала экскурсии от отеля Ногай, рассказывала интересно, не монотонно, но перескакивала с одного на другое и только до Болгара, обратно ехали в тишине. В остальном хороший гид, т.к. быстро отслеживала, чтобы все были на месте, учитывала пожелания, по одной санитарной остановке в пути, у Белой мечети задержались дольше положенного из-за начавшегося намаза (в это время туристов не пускают), чтобы все успели посмотреть. А вот второй гид, который выдается в Болгаре и тут уж как повезет (от фирмы устроителя экскурсий это не зависит, как я поняла) и нам не повезло. Представилась по имени-отчеству, невысокая, темненькая, рассказывает тихо, неинтересно, часть экскурсии в Болгаре проходит на автобусе, так бОльшая часть экскурсантов отказались вообще выходить из автобуса на последней остановке. В музее мы прибивались к чужому гиду, которая рассказывала более интересно и громче. Обед вообще кошмар. 300руб за ложку салата с двумя ложками майонеза, маленькая плошечка типа борща и ложка пюре на воде с куском вареной курицы, а еще маленькая засохшая пироженка с вареной сгущенкой. Не стоит таких денег. На эту экскурсию стоит ехать только ради Белой мечети (хотя и новодел), т.к. в музее довольно мало экспонатов, да и те копии, на большой территории заповедника сохранились 4 строения, да и те уже все отреставрированы.
13 октября 2019
Очень понравилось. Дорога долгая, чуть подустали, но впечатление хорошее. И гид Альфия владеет очень богатой информацией и рассказывает очень интересно.
3 октября 2019
Азат очень интересный рассказчик. Знает, по-моему, про всё! Рассказывал не только по программе, но и на смежные темы, историю, про свое участие в раскопках в Булгаре, происхождение тех или иных слов, как они попали в русский язык.
Видно, что Азат очень искренне любит свой край.
Прекрасный экскурсовод! Слушали его с открытыми ртами)))
11 августа 2019
Очень понравилась экскурсия в Болгар и гид Ирина - не только интересными рассказами, но и теплотой и душевностью. К сожалению, есть некоторые претензии к гиду в Болгаре (он очень невнятно представился, поэтому не могу его назвать) - видно, что человек является прекрасным специалистом, но он не умеет донести свои знания до непрофессиональной аудитории, и в результате получается какой-то бешеный галоп и лавина информации, которую невозможно переварить. Однако впечатления от Болгара затмили эту мелкую неприятность, а рассказы Ирины на обратном пути еще раз показали, каким должен быть настоящий экскурсовод.
8 августа 2019
Экскурсовод не понравился. Не возможно было воспринимать ход ее мыслей. Постоянно перескакивала с одного на другое. Не оставила целостного восприятия.
13 июня 2019
Экскурсия очень понравилась, гид рассказывает интересно, не утомительно. Дает время на фотографии, учитывает пожелания группы.
Ещё 12 отзывов

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