22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Поездка в Болгар — это встреча с древними руинами, хранящими историю Волжской Булгарии и Золотой Орды.
Вы прогуляетесь по архитектурному комплексу с мечетями и мавзолеями, полюбуетесь самым северным памятником средневекового мусульманского зодчества и поймёте, почему Болгар — святое для поволжских татар место.
Вы прогуляетесь по архитектурному комплексу с мечетями и мавзолеями, полюбуетесь самым северным памятником средневекового мусульманского зодчества и поймёте, почему Болгар — святое для поволжских татар место.
Описание экскурсии
Древний Булгар (ныне Болгар) — первая в истории после Медины столица ислама. Поговорим об основании Болгара тюркскими племенами, принятии здесь ислама в качестве официальной государственной религии, нападениях Золотой Орды и нашествии Тамерлана.
Вы посетите:
- монументальную Соборную мечеть, построенную ханом Батыем
- Восточный мавзолей — усыпальницу шатрового типа — и Северный мавзолей, который использовали как погреб для продуктов
- Ханскую усыпальницу, где не хоронили ханов, и соседний Малый минарет
- Чёрную палату, чьи стены расскажут легенду о болгарской царевне Алтынчеч
- Белую мечеть — построенную в 2012 году, она напоминает и мечеть Пророка в Медине, и индийский Тадж-Махал
- Памятный знак — музей, где вы увидите самый большой в мире печатный Коран
Организационные детали
- Едем на комфортабельном 50-местном автобусе
- В связи с частыми перебоями в работе интернета лучше взять с собой наличные
- Приблизительное время в дороге — 6 часов, время в Болгаре — около 5 часов
- Организованные группы от 35 человек сами назначают место сбора и время выезда на экскурсию
- С вами будет гид из нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
- Входные билеты включены
- Дополнительные расходы: радиогид — 200 ₽ за чел. (оплачивается только наличными); обед по желанию — 700₽ за чел.
ежедневно в 09:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3400 ₽
|Дети до 14 лет
|3200 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Ногай»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 23421 туриста
Наша компания — лидер по организации культурно-познавательного отдыха в Казани. У нас вы найдёте разнообразные экскурсионные программы по Татарстану. Наши преимущества — это комфортабельный транспорт с кондиционером и надёжные водители,
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на последних 30 из 341 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
От экскурсии остались только положительные эмоции. Очень впечатлил Коран занесëнный в книгу рекордов Гиннесса.
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я давно не была в зимней сказке, все понравилось: рассказ Азата, белая мечеть, каран, замершая волга, куропатки в снегу
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все супер!!!
+4
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узнала много нового о казанцах, очень внимательный гид! потрясающий экскурс в историю, однозначно рекомендую!!!
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Т
Экскурсия очень интересная, познавательная. Спасибо организаторам, прекрасному гиду Александру, водителю. Все прошло на 5+.
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Отличная оргагизация поездки, отличный автобус с хор климат контролем, было не жарко не холодно, как надо, сиденья удобные. Сама экскурсия 5 часов, но меня совсем не утомила. Очень интересные объекты,
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