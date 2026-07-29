22 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

читать дальше уменьшить интересные музеи. Красивая природа. Гид Маргарита -идеальный гид! Рассказывала очень много, но мозг не перегружен. Организация обеда отличная, еда самая простая, но все быстро и не теряется время. В поездке прекрасно организовано время, есть удобные санитарные остановки по пути. Отличный коммутатор с наушником, легкий и удобный.

Спасибо! Это была одна из самых отлично организованных экскурсий в моей жизни!!! Я в восторге!

Отличная оргагизация поездки, отличный автобус с хор климат контролем, было не жарко не холодно, как надо, сиденья удобные. Сама экскурсия 5 часов, но меня совсем не утомила. Очень интересные объекты,