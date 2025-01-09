Что вас ожидает В путешествии вы увидите, как сказки оживают, а мифы становятся реальностью. Вам предстоит узнать:

где находится подземный город, и кто там живёт;

почему здесь обитают драконы и где их можно встретить;

где именно захоронены сокровища Казанского ханства;

для кого Иван Грозный построил башню за семь дней;

где искать водяных и лесных духов Казани;

как казанские коты оказались в Зимнем дворце в Петербурге. Пройдя путь по центру города, от таинственного озера Кабан до известного всей России Кота Казанского, вы раскроете множество секретов нашего края. На пути встретите лесного духа и русалку, узнаете об улице под землей в центре татарской столицы, а также увидите старейшую аптеку в городе. Разберёмся, почему Казань оберегает дракон, как Екатерина ll помогла татарам и как правительница Казанского ханства Сююмбике покорила Ивана Грозного. Важная информация:.

как казанские коты оказались в Зимнем дворце в Петербурге. Пройдя путь по центру города, от таинственного озера Кабан до известного всей России Кота Казанского, вы раскроете множество секретов нашего края. На пути встретите лесного духа и русалку, узнаете об улице под землей в центре татарской столицы, а также увидите старейшую аптеку в городе. Разберёмся, почему Казань оберегает дракон, как Екатерина ll помогла татарам и как правительница Казанского ханства Сююмбике покорила Ивана Грозного. Важная информация:.

• как казанские коты оказались в Зимнем дворце в Петербурге. Пройдя путь по центру города, от таинственного озера Кабан до известного всей России Кота Казанского, вы раскроете множество секретов нашего края. На пути встретите лесного духа и русалку, узнаете об улице под землей в центре татарской столицы, а также увидите старейшую аптеку в городе. Разберёмся, почему Казань оберегает дракон, как Екатерина ll помогла татарам и как правительница Казанского ханства Сююмбике покорила Ивана Грозного. Важная информация: