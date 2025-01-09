Наш опытный гид-филолог, изучающий много лет татарскую историю и культуру, проведет вас по самым интересным и знаковым местам.
Кто такие духе Шурале и загадочная русалка Су-Анасы? Где находится «невидимая» улица в Казани? Почему татарскую столицу оберегает дракон? На прогулке по центру вы познакомитесь с колоритной историей и культурой края, чтобы узнать его сердце и душу.
Кто такие духе Шурале и загадочная русалка Су-Анасы? Где находится «невидимая» улица в Казани? Почему татарскую столицу оберегает дракон? На прогулке по центру вы познакомитесь с колоритной историей и культурой края, чтобы узнать его сердце и душу.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает В путешествии вы увидите, как сказки оживают, а мифы становятся реальностью. Вам предстоит узнать:
- где находится подземный город, и кто там живёт;
- почему здесь обитают драконы и где их можно встретить;
- где именно захоронены сокровища Казанского ханства;
- для кого Иван Грозный построил башню за семь дней;
- где искать водяных и лесных духов Казани;
как казанские коты оказались в Зимнем дворце в Петербурге. Пройдя путь по центру города, от таинственного озера Кабан до известного всей России Кота Казанского, вы раскроете множество секретов нашего края. На пути встретите лесного духа и русалку, узнаете об улице под землей в центре татарской столицы, а также увидите старейшую аптеку в городе. Разберёмся, почему Казань оберегает дракон, как Екатерина ll помогла татарам и как правительница Казанского ханства Сююмбике покорила Ивана Грозного. Важная информация:.
как казанские коты оказались в Зимнем дворце в Петербурге. Пройдя путь по центру города, от таинственного озера Кабан до известного всей России Кота Казанского, вы раскроете множество секретов нашего края. На пути встретите лесного духа и русалку, узнаете об улице под землей в центре татарской столицы, а также увидите старейшую аптеку в городе. Разберёмся, почему Казань оберегает дракон, как Екатерина ll помогла татарам и как правительница Казанского ханства Сююмбике покорила Ивана Грозного. Важная информация:.
• как казанские коты оказались в Зимнем дворце в Петербурге. Пройдя путь по центру города, от таинственного озера Кабан до известного всей России Кота Казанского, вы раскроете множество секретов нашего края. На пути встретите лесного духа и русалку, узнаете об улице под землей в центре татарской столицы, а также увидите старейшую аптеку в городе. Разберёмся, почему Казань оберегает дракон, как Екатерина ll помогла татарам и как правительница Казанского ханства Сююмбике покорила Ивана Грозного. Важная информация:
- Прогулка сопровождается графическими материалами, которые позволят лучше почувствовать суть рассказа.
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Доплата — 850 руб. на человека.
- Экскурсию для вас проведёт гид-филолог из нашей команды с 10-летним опытом.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Возможно проведение экскурсии для большего количества участников. Доплата - 850 руб. на человека.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи около входа театра им Г. Камала
Завершение: Улица Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Место встречи около входа театра им Г. Камала
- Гид свяжется с вами накануне до 21:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
9 янв 2025
Прогулка по красавице Казани с умницей Азалией! Интересно выстроен рассказ, незаметно пролетели полтора часа, получили много толковых советов в принципе по туризму в городе, услышали и сказки, и легенды, и мифы, на что больше всего и были нацелены. Очень эрудированный экскурсовод у нас был, на все вопросы знала ответ эта приятная девушка, мы здорово провели время! Спасибо!
М
Мария
6 янв 2025
Все было очень здорово. Интересно.
Л
Лилия
8 дек 2024
Замечательный экскурсовод Маргарита!!! Очень интересная и познавательная экскурсия для знакомства с историей, мифами и легендами Казани. Ребенку (мальчик 11 лет) очень понравилось, в таком возрасте экскурсии не очень радуют, а здесь слушал внимательно и потом какие-то вещи с удовольствием рассказал дома. Ребенок доволен, довольна мама. В следующий раз экскурсия только с Маргаритой ❤️
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