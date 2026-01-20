Индивидуальная
до 10 чел.
Старо-Татарская слобода и тайны озера Кабан
Познакомиться с жизнью, культурой и обычаями казанских татар на прогулке по исторической улице
Начало: У театра им. Галиаскара Камала
«Колоритный уголок Казани расположился неподалеку от озера Кабан, самого большого и глубокого в Татарстане»
22 янв в 10:00
23 янв в 10:00
5334 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Многоликая Казань и Голубые озёра - в индивидуальном формате
Поразиться контрастам самобытного города и искупаться в чистейшей воде заповедных озер
Начало: Ваш отель
«Изучив городские достопримечательности Казани, мы отправимся к природным красотам края — легендарным Голубым озерам»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от 15 900 ₽ за всё до 7 чел.
-
8%
Индивидуальная
до 4 чел.
Места силы: Голубые озера, водопады и карстовые провалы
Начало: Ул. Профсоюзная, 16Б (гостиница «Ногай»)
11 000 ₽
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Прогулка на сапбордах по озеру Кабан
Классно провести время, полюбоваться городом с воды и поймать «золотой час»
Начало: На озере Верхний Кабан
«Мы отправимся на Верхний Кабан — это один из самых спокойных и живописных районов озера, который находится в сердце города»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
2800 ₽ за человека
Водная прогулка
Раифский монастырь и Голубые озёра
За 1 день познакомиться с древней обителью и насладиться прогулкой к заповедному озеру (из Казани)
«А также насладитесь красотой заповедного озера»
Завтра в 09:00
23 янв в 09:00
9990 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка на Голубые озера
Начало: Место встречи по договоренности
«Погуляете по живописным берегам Лебяжьего и Глубокого озера, понаблюдаете за птицами, обитающими здесь, сделаете красивые фотографии и узнаете много интересного»
Расписание: По договоренности
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
