Увлекательное знакомство с мистическими символами и сказочными существами города
Эта не просто прогулка по историческому центру Казани, а путешествие по мирам татарской мифологии. Здесь оживают легенды, где рядом с людьми живут духи, чудовища и хранители города.
Каждая остановка — это встреча с новой фантастической тварью и новым сюжетом, спрятанным в камне, бронзе и старинных улицах.
4 отзыва
Описание экскурсии
Начало у озера Кабан
Именно здесь, по древним поверьям, зародились первые легенды. На берегах Кабана татары селились с 16 века и передавали истории о духах, водяных и хранителях природы из поколения в поколение.
Встреча с Шурале
Среди журчащих фонтанов живёт Шурале — лесной дух, леший, озорник и герой многих сказаний. Гид расскажет, как его описывал Габдулла Тукай и почему он до сих пор считается символом народного воображения.
У памятника Габдулле Тукаю
Мы обсудим, как поэт стал собирателем и хранителем татарских сказаний, благодаря которому фантастические образы — Шурале, Су Анасы и Тулпар — дошли до наших дней.
Су Анасы и Тулпар на улице Баумана
На старинной улице вас ждут новые герои: водяная дева Су Анасы, покровительница рек и озёр, и Тулпар — крылатый конь, символ свободы и вдохновения.
Мифологическая прогулка к кремлю
По пути мы встретим Коня в пальто, демона Аждаха, наблюдающего за прохожими с балкона, Казанского кота на подушках и Молчаливых лягушек.
Ак Барс и Зилант — хранители города
После падающей колокольни мы услышим историю Ак Барса — символа республики, и встретимся с крылатым змеем Зилантом, мифическим стражем Казани.
Финал на панораме кремля и площади Тысячелетия
Экскурсия завершится видом на древний кремль — место, где реальность переплетается с легендой, а история встречается с воображением.
Организационные детали
Протяжённость маршрута около 2 км
Возможна организация экскурсии для большой группы — стоимость рассчитывается индивидуально
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У озера Кабан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Павел — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 28 туристов
Мы семья гидов по Казани, коренные жители, любящие свой город. Прогуливаясь с нами по историческим, сказочным улицам, вы откроете для себя самобытность края, интересные и яркие особенности татарского народа.
«Душные» экскурсии это не про нас, мы стараемся доносить информацию с лёгкостью, будем вам добрыми друзьями и проводниками.
Мы являемся лицензированными гидами, имеем официальные аккредитации, состоим в Гильдии экскурсоводов Татарстана.
Отзывы и рейтинг
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Глеб
6 ноя 2025
Мы в Казани были не первый раз, и искали не стандартную экскурсию, а что то необычное. Нам очень зашла эта экскурсия, то что нужно, когда уже не первый раз в городе. Экскурсию нам провела Вероника. Она интересно преподносит информацию, не перегружает, а рассказывает только самое интересное. Мы узнали истории Казани и татар, а так же познакомились с мифическими персонажами татар.
Т
Табаев
2 ноя 2025
Были на экскурсии с сестрой и племянниками 6 и 8 лет. Детям, да и нам тоже, было интересно слушать про татарскую нечисть. Похожие персонажи есть и в русской мифологии. Экскурсовод читать дальше
Альфия показывала детям яркие картинки и описывала, кто это и какова его роль в татарском фольклоре. Водяная с золотым гребнем, гребень, кстати, дали нам, чтобы мы могли им причесаться и наполниться волшебной силой)), леший, кикимора. И, конечно, многочисленные коты на ул. Баумана. Ну и попутно рассказывали про историю Казани. На «нулевом километре» дети загадали путешествие на Северный полюс. Все прошло интересно и незатянуто. Спасибо!
Жанна
25 окт 2025
Приезжаю в Казань во второй раз, первый была по работе, поэтому времени на экскурсии не хватило. В этот раз попала на обзорную и в Кремль. На данную экскурсию посоветовала знакомая. читать дальше
«Фантастические твари» звучит, конечно, интригующе. Как выяснилось, это персонажи тюркских легенд и сказок, коты, драконы, лешие. И все они со своими характерами и историями. Это действительно было очень интересно, мы гуляли по ул. Баумана и экскурсовод Альфия очень красочно описывала всех этих «тварей». У каждого фонтана, у каждой скульптуры своя легенда. И немые лягушки, и конь в пальто. Но меня больше всего восхитили коты, на Баумана их много, это чуть ли не главный персонаж, мы пытались их сосчитать, но сбились. Вобщем, было весело и интересно. Большое спасибо.
Ф
Фаиль
25 окт 2025
Огромная благодарность за прекрасную экскурсию! От идеи до реализации — все было продумано до мелочей. Отдельный восторг за глубокие знания и увлеченность. Получили море удовольствия и искренне рекомендуем👍🏻👍🏻👍🏻