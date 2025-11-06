Эта не просто прогулка по историческому центру Казани, а путешествие по мирам татарской мифологии. Здесь оживают легенды, где рядом с людьми живут духи, чудовища и хранители города. Каждая остановка — это встреча с новой фантастической тварью и новым сюжетом, спрятанным в камне, бронзе и старинных улицах.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Начало у озера Кабан

Именно здесь, по древним поверьям, зародились первые легенды. На берегах Кабана татары селились с 16 века и передавали истории о духах, водяных и хранителях природы из поколения в поколение.

Встреча с Шурале

Среди журчащих фонтанов живёт Шурале — лесной дух, леший, озорник и герой многих сказаний. Гид расскажет, как его описывал Габдулла Тукай и почему он до сих пор считается символом народного воображения.

У памятника Габдулле Тукаю

Мы обсудим, как поэт стал собирателем и хранителем татарских сказаний, благодаря которому фантастические образы — Шурале, Су Анасы и Тулпар — дошли до наших дней.

Су Анасы и Тулпар на улице Баумана

На старинной улице вас ждут новые герои: водяная дева Су Анасы, покровительница рек и озёр, и Тулпар — крылатый конь, символ свободы и вдохновения.

Мифологическая прогулка к кремлю

По пути мы встретим Коня в пальто, демона Аждаха, наблюдающего за прохожими с балкона, Казанского кота на подушках и Молчаливых лягушек.

Ак Барс и Зилант — хранители города

После падающей колокольни мы услышим историю Ак Барса — символа республики, и встретимся с крылатым змеем Зилантом, мифическим стражем Казани.

Финал на панораме кремля и площади Тысячелетия

Экскурсия завершится видом на древний кремль — место, где реальность переплетается с легендой, а история встречается с воображением.

Организационные детали