Вас ждёт незабываемое путешествие на катере к древнему острову Свияжск.
Прогулка проходит в спокойном темпе, позволяя насладиться видами Волги и достопримечательностями, такими как Остров Маркиз и Храм всех религий. На острове-городе Свияжск у вас будет свободное время для прогулок и фотографий. Это идеальный вариант для семейного отдыха и небольших групп, которые ценят спокойствие и комфорт
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Живописные виды Волги
- 🏰 Свободное время в Свияжске
- 🚤 Плавная поездка на катере
- 👨👩👧👦 Идеально для семей
- 📸 Возможность фотографий
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Остров Маркиз
- Храм всех религий
- Мост через Волгу
Описание водной прогулки
С первых минут вы почувствуете атмосферу отдыха: мягкий ветер, мерное покачивание катера и захватывающие виды вокруг. На нашем пути — достопримечательности, которые вы разглядите с борта:
- Остров Маркиз — легендарное место отдыха казанцев в 20 веке
- Храм всех религий — с необычными куполами и разноцветными башенками
- Мост через Волгу — современное инженерное чудо
Главная цель маршрута — остров-град Свияжск. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно пройтись по крепости, осмотреть архитектурные памятники и заглянуть за сувенирами.
Тайминг поездки
- Дорога до Свияжска — 1 час
- Свободное время на острове — 1 час
- Дорога до Казани — 1 час
Организационные детали
- Катер рассчитан на небольшие группы — на борту есть спасательные жилеты
- На борт можно проносить еду и напитки, кроме красного вина
- По запросу поездку можно продлить — подробности уточняйте в переписке
- При плохой погоде поездка будет отменена
- Эта поездка без гида и исторических рассказов
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У яхт-клуба «Локомотив»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 42 туристов
Меня зовут Денис, я ваш капитан. Моя задача обеспечить вам спокойную, комфортную и безопасную прогулку по Волге. Влюблен в Волгу с детства и отлично её знаю — её повороты, характер
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
11 июл 2025
Всем рекомендуем попробовать на себе максимум приятных впечатлений на речной прогулке с Денисом!
Вежливый, заботливый капитан. Сам катер чистый, красивый. Мы были с детьми, жилеты выдали.
Невероятные красоты Волги, увидели живописный закат.
На обратном пути капитан включил музыку, что добавило атмосферности прогулке.
Если вы цените комфорт, и любите индивидуальный подход, то вам сто процентов нужно попробовать данную индивидуальную прогулку!
Обязательно обратимся ещё! Спасибо!
Дата посещения: 11 июля 2025
Н
Наталья
14 авг 2025
Свияжск- волшебное место! Туда стоит обязательно поехать. а сделать это на катере по живописной реке- значит получить огромную порцию красоты, мощи и ветра в лицо! Это точно сделает ваше путешествие незабываемым и вам снова и снова захочется возвращаться🤩
Рекомендую всем👌
Ч
Черемнов
26 июл 2025
Отличная поездка, потрясающие виды, вежливый капитан. Если думаете какой маршрут выбрать до свияжска выбирайте катер)))
М
Мария
23 июн 2025
Очень хотели посетить остров Свияжск, рада, что нашла вдобавок такой интересный маршрут:) Мы отправились в путешествие по Волге с нашим персональным капитаном. Очень аккуратный, уютный катер, опытный капитан, отличная погода
Анна
7 июн 2025
Потрясающее путешествие, смело выбирайте. Шикарный маршрут, общительный капитан. Мы на острове ходили долго, нас подождали по дороге было приятное общение. Всем рекомендуем.
Входит в следующие категории Казани
