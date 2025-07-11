Мои заказы

Сказочный Свияжск: на катере туда и обратно

Откройте для себя живописные виды Волги и насладитесь спокойствием водной прогулки к историческому Свияжску. Идеально для семей и небольших групп
Вас ждёт незабываемое путешествие на катере к древнему острову Свияжск.

Прогулка проходит в спокойном темпе, позволяя насладиться видами Волги и достопримечательностями, такими как Остров Маркиз и Храм всех религий. На острове-городе Свияжск у вас будет свободное время для прогулок и фотографий. Это идеальный вариант для семейного отдыха и небольших групп, которые ценят спокойствие и комфорт
5
5 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Живописные виды Волги
  • 🏰 Свободное время в Свияжске
  • 🚤 Плавная поездка на катере
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семей
  • 📸 Возможность фотографий
Сказочный Свияжск: на катере туда и обратно© Денис
Сказочный Свияжск: на катере туда и обратно© Денис
Сказочный Свияжск: на катере туда и обратноФото из отзыва от Анна
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Остров Маркиз
  • Храм всех религий
  • Мост через Волгу

Описание водной прогулки

С первых минут вы почувствуете атмосферу отдыха: мягкий ветер, мерное покачивание катера и захватывающие виды вокруг. На нашем пути — достопримечательности, которые вы разглядите с борта:

  • Остров Маркиз — легендарное место отдыха казанцев в 20 веке
  • Храм всех религий — с необычными куполами и разноцветными башенками
  • Мост через Волгу — современное инженерное чудо

Главная цель маршрута — остров-град Свияжск. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно пройтись по крепости, осмотреть архитектурные памятники и заглянуть за сувенирами.

Тайминг поездки

  • Дорога до Свияжска — 1 час
  • Свободное время на острове — 1 час
  • Дорога до Казани — 1 час

Организационные детали

  • Катер рассчитан на небольшие группы — на борту есть спасательные жилеты
  • На борт можно проносить еду и напитки, кроме красного вина
  • По запросу поездку можно продлить — подробности уточняйте в переписке
  • При плохой погоде поездка будет отменена
  • Эта поездка без гида и исторических рассказов

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У яхт-клуба «Локомотив»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 42 туристов
Меня зовут Денис, я ваш капитан. Моя задача обеспечить вам спокойную, комфортную и безопасную прогулку по Волге. Влюблен в Волгу с детства и отлично её знаю — её повороты, характер
читать дальше

и настроение. Катер для меня — не просто транспорт, а любимое дело, в которое я вкладываю душу. На борту будет только я и вы — никакой суеты и толпы. Если будут вопросы — с радостью отвечу.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Ю
Юлия
11 июл 2025
Всем рекомендуем попробовать на себе максимум приятных впечатлений на речной прогулке с Денисом!
Вежливый, заботливый капитан. Сам катер чистый, красивый. Мы были с детьми, жилеты выдали.
Невероятные красоты Волги, увидели живописный закат.
На обратном пути капитан включил музыку, что добавило атмосферности прогулке.
Если вы цените комфорт, и любите индивидуальный подход, то вам сто процентов нужно попробовать данную индивидуальную прогулку!
Обязательно обратимся ещё! Спасибо!
Дата посещения: 11 июля 2025
Н
Наталья
14 авг 2025
Свияжск- волшебное место! Туда стоит обязательно поехать. а сделать это на катере по живописной реке- значит получить огромную порцию красоты, мощи и ветра в лицо! Это точно сделает ваше путешествие незабываемым и вам снова и снова захочется возвращаться🤩
Рекомендую всем👌
Ч
Черемнов
26 июл 2025
Отличная поездка, потрясающие виды, вежливый капитан. Если думаете какой маршрут выбрать до свияжска выбирайте катер)))
М
Мария
23 июн 2025
Очень хотели посетить остров Свияжск, рада, что нашла вдобавок такой интересный маршрут:) Мы отправились в путешествие по Волге с нашим персональным капитаном. Очень аккуратный, уютный катер, опытный капитан, отличная погода
читать дальше

- все компоненты запоминающегося маршрута. Дорога туда-обратно заняла в общей сложности около двух часов, по ходу движения видели прекрасные виды, природу Казани.
На острове у нас был час на прогулку. Возможно, кому-то будет мало времени, все-таки остров немаленький и там есть, что посмотреть. Нам как не самым активным пешеходом часа хватило:) Думаю, при необходимости всегда можно договориться и заложить больше времени.
В общем, чудесная экскурсия и я рада, что именно с нее начался наш небольшой отпуск в Казани.

Анна
Анна
7 июн 2025
Потрясающее путешествие, смело выбирайте. Шикарный маршрут, общительный капитан. Мы на острове ходили долго, нас подождали по дороге было приятное общение. Всем рекомендуем.
Потрясающее путешествие, смело выбирайте. Шикарный маршрут, общительный капитан. Мы на острове ходили долго, нас подождали поПотрясающее путешествие, смело выбирайте. Шикарный маршрут, общительный капитан. Мы на острове ходили долго, нас подождали поПотрясающее путешествие, смело выбирайте. Шикарный маршрут, общительный капитан. Мы на острове ходили долго, нас подождали по

Входит в следующие категории Казани

Похожие экскурсии из Казани

Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
На машине
8 часов
88 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
от 19 500 ₽ за всё до 6 чел.
Остров-град Свияжск: по пути Ивана Грозного
На машине
5 часов
50 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Остров-град Свияжск: по пути Ивана Грозного
Погрузитесь в историю России, посетив остров-град Свияжск, где каждый уголок дышит древностью и легендами
13 ноя в 08:30
14 ноя в 08:30
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Символы Татарстана: Иннополис, Раифа и остров Свияжск - за 1 день
На машине
7 часов
49 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Символы Татарстана: Иннополис, Раифа и остров Свияжск - за 1 день
Узнать главное о республике, познакомиться с её символами и проникнуться атмосферой острова-града
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
12 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
18 900 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Казани