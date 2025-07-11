Вас ждёт незабываемое путешествие на катере к древнему острову Свияжск. Прогулка проходит в спокойном темпе, позволяя насладиться видами Волги и достопримечательностями, такими как Остров Маркиз и Храм всех религий. На острове-городе Свияжск у вас будет свободное время для прогулок и фотографий. Это идеальный вариант для семейного отдыха и небольших групп, которые ценят спокойствие и комфорт

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание водной прогулки

С первых минут вы почувствуете атмосферу отдыха: мягкий ветер, мерное покачивание катера и захватывающие виды вокруг. На нашем пути — достопримечательности, которые вы разглядите с борта:

Остров Маркиз — легендарное место отдыха казанцев в 20 веке

Храм всех религий — с необычными куполами и разноцветными башенками

Мост через Волгу — современное инженерное чудо

Главная цель маршрута — остров-град Свияжск. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно пройтись по крепости, осмотреть архитектурные памятники и заглянуть за сувенирами.

Тайминг поездки

Дорога до Свияжска — 1 час

Свободное время на острове — 1 час

Дорога до Казани — 1 час

Организационные детали