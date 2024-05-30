1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Прикоснуться к истории и архитектуре Руси на лодочной экскурсии с капитаном и профессиональным гидом
18 июня в 15:00
20 июня в 08:00
от 12 200₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Групповая
7 часов
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
По Волге - к историческому острову, древним церквям и монетному делу
Начало: На ул. Девятаева
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
52004 160₽ за человека
Групповая
7 часов
Популярное предложение
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 500₽ за человека
Групповая
8.5 часов
В тренде
Экскурсия в Свияжск на теплоходе из Казани
Самый быстрый и комфортный способ добраться до Свияжска - это теплоход. Путешествие включает экскурсию и живописные виды на берега Волги
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 2 100₽ за человека
Групповая
8 часов
Расписание: По расписанию
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия30 мая 2024С удовольствием посетили экскурсию по острову-городу Свияжску. Понравилось всем и детям и взрослым. Кораблик комфортный, экскурсия не утомительная. Экскурсовод местная
- DDiana30 мая 2024Нам все понравилось! Гид Мария провела интересную экскурсию. Теплоход комфортный, есть буфет. Свияжск впечатлил! Вот только Храм всех религий лишним был, странное сооружение, лучше бы побольше времени провели на острове.
- ММарина30 мая 2024Обширная экскурсия. Очень приятный гид, профессионал своего дела. Точно всё по времени
- ТТатьяна28 мая 2024Хорошая поездка! Красивые виды на берега рек и интересная экскурсия и на теплоходе и на острове, которую провела гид Юлия.
- ЕЕлена27 мая 2024Интересно, познавательно. Но хотелось бы, чтобы судно, указанное в билете, совпалало с тем, что в реальности, или хотя бы о замене оповещали. Потому что это вносит сумятицу.
- ГГладких25 мая 2024Замечательная экскурсия! Спасибо гиду Марине, много информации, сплошной позитив.
- ДДина6 января 2024Прогулка в Свияжск на воздушной подушке в мини-группеВ целом поездка понравилась, поначалу немного омрачило ожидание, поскольку были проблемы технического характера у судна. Было холодно, поэтому пришлось померзнуть и поволноваться. Понравилась гид, которая не смотря на ситуацию, не теряла оптимизма и спокойствия.
- ННаталия16 августа 2023Индивидуальная речная прогулка с экскурсией на остров-град СвияжскЗамечательное путешествие, великолепный капитан Игорь, интересная экскурсия с Вандой Вячеславовной. Очень рекомендуем для тех, кто любит индивидуальные экскурсии
- ЕЕвгений31 июля 2023Спасибо за интересную экскурсию. Начало экскурсии у нас было на пристани в местном СНТ, пока туда доехали, то заодно посмотрели
- ЕЕлена28 июля 2023Великолепно! Огромное спасибо Ларисе и Алексею за потрясающий день! Не буду пересказывать экскурсию, но остров НАДО увидеть, Волгу НАДО почувствовать. С первым вам поможет
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «В Свияжск на теплоходе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "В Свияжск на теплоходе" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 100 до 12 200 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1330 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Казани на 2024 год по теме «В Свияжск на теплоходе», 1330 ⭐ отзывов, цены от 2100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август