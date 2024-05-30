В Свияжск на теплоходе – экскурсии в Казани

Найдено 5 экскурсий в категории «В Свияжск на теплоходе» в Казани, цены от 2 100 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Индивидуальная
3.5 часа
131 отзыв
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Прикоснуться к истории и архитектуре Руси на лодочной экскурсии с капитаном и профессиональным гидом
18 июня в 15:00
20 июня в 08:00
от 12 200 за всё до 5 чел.
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
⛴ На теплоходе
скидка
20%
Групповая
7 часов
9 отзывов
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
По Волге - к историческому острову, древним церквям и монетному делу
Начало: На ул. Девятаева
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
52004 160 за человека
Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе
⛴ На теплоходе
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
773 отзыва
Популярное предложение
Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 500 за человека
Экскурсия в Свияжск на теплоходе
⛴ На теплоходе
Групповая
8.5 часов
229 отзывов
В тренде
Экскурсия в Свияжск на теплоходе из Казани
Самый быстрый и комфортный способ добраться до Свияжска - это теплоход. Путешествие включает экскурсию и живописные виды на берега Волги
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 2 100 за человека
Свияжск и Раифский монастырь (автобус + теплоход)
⛴ На теплоходе
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
188 отзывов
Свияжск и Раифский монастырь (автобус + теплоход)
Расписание: По расписанию
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
    С удовольствием посетили экскурсию по острову-городу Свияжску. Понравилось всем и детям и взрослым. Кораблик комфортный, экскурсия не утомительная. Экскурсовод местная
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    (к сожалению не запомнила имя) рассказывала очень вовлеченно, эмоционально, с любовью к родному городу. Организовано все было очень четко: инструкция накануне, в порту Казани проводили до входа на кораблик, перед высадкой выдали наушники, все проверили, сразу по прибытии нас встретила экскурсовод.

  • D
    Diana
    30 мая 2024
    Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе
    Нам все понравилось! Гид Мария провела интересную экскурсию. Теплоход комфортный, есть буфет. Свияжск впечатлил! Вот только Храм всех религий лишним был, странное сооружение, лучше бы побольше времени провели на острове.
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе
    Обширная экскурсия. Очень приятный гид, профессионал своего дела. Точно всё по времени
  • Т
    Татьяна
    28 мая 2024
    Экскурсия в Свияжск на теплоходе
    Хорошая поездка! Красивые виды на берега рек и интересная экскурсия и на теплоходе и на острове, которую провела гид Юлия.
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    Очень повезло с погодой, прогулка вышла изумительной. Единственный минус - мало времени для самостоятельной прогулки по Свияжску. Но для первого знакомства достаточно, мы успели даже перекусить вкусными оладушками на Ленивом торжке. Если получится в следущий раз приехать, хотелось бы подольше самостоятельно погулять по красивому острову.

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
    Интересно, познавательно. Но хотелось бы, чтобы судно, указанное в билете, совпалало с тем, что в реальности, или хотя бы о замене оповещали. Потому что это вносит сумятицу.
  • Г
    Гладких
    25 мая 2024
    Свияжск и Раифский монастырь (автобус + теплоход)
    Замечательная экскурсия! Спасибо гиду Марине, много информации, сплошной позитив.
  • Д
    Дина
    6 января 2024
    Прогулка в Свияжск на воздушной подушке в мини-группе
    В целом поездка понравилась, поначалу немного омрачило ожидание, поскольку были проблемы технического характера у судна. Было холодно, поэтому пришлось померзнуть и поволноваться. Понравилась гид, которая не смотря на ситуацию, не теряла оптимизма и спокойствия.
  • Н
    Наталия
    16 августа 2023
    Индивидуальная речная прогулка с экскурсией на остров-град Свияжск
    Замечательное путешествие, великолепный капитан Игорь, интересная экскурсия с Вандой Вячеславовной. Очень рекомендуем для тех, кто любит индивидуальные экскурсии
  • Е
    Евгений
    31 июля 2023
    Речная экскурсия в остров-град Свияжск
    Спасибо за интересную экскурсию. Начало экскурсии у нас было на пристани в местном СНТ, пока туда доехали, то заодно посмотрели
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    как живут местные дачники, тоже впечатления. Прогулка на лодке не сказать что продолжительная, но достаточная, чтобы получить первое знакомство с природой около реки Волга и ее притоков - чайки, ястребы, цапли, красивые берега с возвышенностями, заросшие лесом. Как бы то ни было, этой прогулки точно за глаза в компании с маленькими детьми. По самому Свияжску провели нас кругом, посмотрели всё, что можно - неспешно, но и не задерживаясь особо нигде. Ощущение посещения старинного уездного города, тихая размеренная жизнь, несмотря на толпы туристов. С погодой повезло, было не солнечно, иначе может напечь голову, тени в зонах прогулки почти нет, имейте ввиду. p.s. отдых это, конечно, не испортило, но отмечу единственный неприятный момент - нас обсчитали на 3000р. при покупке рыбы в киоске на ярмарке, дали сдачу с 5000р. как с 2000р. Девочкам-торговкам - большой и пламенный привет! Туристы, будьте бдительны!

    Спасибо за интересную экскурсию. Начало экскурсии у нас было на пристани в местном СНТ, пока тудаСпасибо за интересную экскурсию. Начало экскурсии у нас было на пристани в местном СНТ, пока тудаСпасибо за интересную экскурсию. Начало экскурсии у нас было на пристани в местном СНТ, пока туда
  • Е
    Елена
    28 июля 2023
    Речная экскурсия в остров-град Свияжск
    Великолепно! Огромное спасибо Ларисе и Алексею за потрясающий день! Не буду пересказывать экскурсию, но остров НАДО увидеть, Волгу НАДО почувствовать. С первым вам поможет
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    Лариса, со вторым - отважный капитан небольшой, но очень уютной яхты - Алексей. Волга и остров Свияжск - прекрасны! Гид - исключительный профессионал, искренне любящий свой родной край и его историю. Очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «В Свияжск на теплоходе»

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  1. Речная экскурсия в остров-град Свияжск
  2. На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
  3. Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе
  4. Экскурсия в Свияжск на теплоходе
  5. Свияжск и Раифский монастырь (автобус + теплоход)
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  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
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