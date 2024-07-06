1 чел.
По популярности
1 час
Круиз
На катере по реке Казанке: уникальные виды Казани с воды
Насладитесь панорамами Казани с борта комфортабельного катера. Откройте для себя исторические и современные достопримечательности города
Начало: На улице Брюсова 51
«Во время прогулки на комфортабельном частном катере по Казанке вы не только насладитесь изумительными панорамами, но и удивитесь контрастам Татарской столицы, отмечая соседство старинных особняков и офисных центров»
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
1 час
Водная прогулка
Индивидуальная прогулка на катере по Волге
Проплывая по великой реке, полюбоваться природой, Храмом всех религий и Макарьевским монастырем
Начало: На улице Брюсова 51 в Казани
«В стоимость включена часовая поездка на комфортабельном частном катере MARLIN 21, Bayliner capri (до 5 чел»
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Водная прогулка
Речная прогулка на Голубое озеро на катере
Начало: Ул. Брюсова, 51
Расписание: Любой день и время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 июля 2024Вчера покатались на катере по Казанке. Игорь - прекрасный капитан и ненавязчивый рассказчик. Полюбовались закатом и видами на город. Высадил
- ААнастасия3 июля 2024Большое спасибо Евгению за отличную поездку!) Все очень понравилось, маршрут, ненавязчивый рассказ о достопримечательностях и истории города, отличный вид и масса положительных эмоций)
- ЖЖанна2 июля 2024Потрясающе провели время. Нас было четверо, место в катере много. Капитан Игорь потрясающий человек! И рассказывал и показывал. Останавливался и подсказывал где лучше фотографироваться. Все очень понравилось. Подбирали время специально под закат и не прогадали)
- ННаталья15 июня 2024Отличный катер, красивые виды, замечательный капитан Евгений. Всё понравилось.
- ССветлана13 июня 2024Экскурсия отличная, но оценку снижаю за организацию
- ККаррна3 января 2024Дневная прогулка по Казанке на катере на воздушной подушкеОрганизаторы не могли подтвердить нашу поездку до 31декабря,зотя 1 января экскурсия!В итоге группа не набиралась! Нам предложили покататься на снегоходах на Волге!Было потрясающе,не смотря на жуткий холод
- ММурашкина28 сентября 2023Речная прогулка по Волге на катереУ нас была поездка по Волге с капитаном Артуром, несмотря на дождик остались очень довольны, Артур предусмотрел тент на катере, что делает поездку возможной в любую погоду, провел нам небольшую экскурсию и прокатил виртуозно с ветерком:) получили массу удовольствия!
- ППетр25 сентября 2023Речная прогулка по Казанке на катереВсе понравилось
- ППавел6 сентября 2023Речная прогулка по Волге на катереХодили по Волге с Евгением. Большой респект ему за прогулку по реке!
- ННаталия16 августа 2023Индивидуальная речная прогулка с экскурсией на остров-град СвияжскЗамечательное путешествие, великолепный капитан Игорь, интересная экскурсия с Вандой Вячеславовной. Очень рекомендуем для тех, кто любит индивидуальные экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «На катере»
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Сколько стоит экскурсия по Казани в июле 2024
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