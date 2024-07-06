А Анна На катере по реке Казанке читать дальше там, где попросили - у набережной. И по ней прогулялись до самого кремля. От катера и брызг дети в восторге! Рекомендую! Вчера покатались на катере по Казанке. Игорь - прекрасный капитан и ненавязчивый рассказчик. Полюбовались закатом и видами на город. Высадил

А Анастасия На катере по реке Казанке Большое спасибо Евгению за отличную поездку!) Все очень понравилось, маршрут, ненавязчивый рассказ о достопримечательностях и истории города, отличный вид и масса положительных эмоций)

Ж Жанна Индивидуальная прогулка на катере по Волге Потрясающе провели время. Нас было четверо, место в катере много. Капитан Игорь потрясающий человек! И рассказывал и показывал. Останавливался и подсказывал где лучше фотографироваться. Все очень понравилось. Подбирали время специально под закат и не прогадали)

Н Наталья Индивидуальная прогулка на катере по Волге Отличный катер, красивые виды, замечательный капитан Евгений. Всё понравилось.

С Светлана Индивидуальная прогулка на катере по Волге Экскурсия отличная, но оценку снижаю за организацию

К Каррна Дневная прогулка по Казанке на катере на воздушной подушке Организаторы не могли подтвердить нашу поездку до 31декабря,зотя 1 января экскурсия!В итоге группа не набиралась! Нам предложили покататься на снегоходах на Волге!Было потрясающе,не смотря на жуткий холод

М Мурашкина Речная прогулка по Волге на катере У нас была поездка по Волге с капитаном Артуром, несмотря на дождик остались очень довольны, Артур предусмотрел тент на катере, что делает поездку возможной в любую погоду, провел нам небольшую экскурсию и прокатил виртуозно с ветерком:) получили массу удовольствия!

П Петр Речная прогулка по Казанке на катере Все понравилось

П Павел Речная прогулка по Волге на катере Ходили по Волге с Евгением. Большой респект ему за прогулку по реке!