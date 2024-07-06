Прогулки на катере в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «На катере» в Казани, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
На катере по реке Казанке
🚤 На катере
14 отзывов
1 час
Круиз
На катере по реке Казанке: уникальные виды Казани с воды
Насладитесь панорамами Казани с борта комфортабельного катера. Откройте для себя исторические и современные достопримечательности города
Начало: На улице Брюсова 51
«Во время прогулки на комфортабельном частном катере по Казанке вы не только насладитесь изумительными панорамами, но и удивитесь контрастам Татарской столицы, отмечая соседство старинных особняков и офисных центров»
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
8 000 за всё до 5 чел.
Индивидуальная прогулка на катере по Волге
🚤 На катере
12 отзывов
1 час
Водная прогулка
Индивидуальная прогулка на катере по Волге
Проплывая по великой реке, полюбоваться природой, Храмом всех религий и Макарьевским монастырем
Начало: На улице Брюсова 51 в Казани
«В стоимость включена часовая поездка на комфортабельном частном катере MARLIN 21, Bayliner capri (до 5 чел»
11 июля в 09:00
12 июля в 09:00
8 000 за всё до 5 чел.
Речная прогулка на Голубое озеро на катере
🚤 На катере
1 отзыв
2 часа
Водная прогулка
Речная прогулка на Голубое озеро на катере
Начало: Ул. Брюсова, 51
Расписание: Любой день и время
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
14 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июля 2024
    На катере по реке Казанке
    Вчера покатались на катере по Казанке. Игорь - прекрасный капитан и ненавязчивый рассказчик. Полюбовались закатом и видами на город. Высадил
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    там, где попросили - у набережной. И по ней прогулялись до самого кремля. От катера и брызг дети в восторге! Рекомендую!

  • А
    Анастасия
    3 июля 2024
    На катере по реке Казанке
    Большое спасибо Евгению за отличную поездку!) Все очень понравилось, маршрут, ненавязчивый рассказ о достопримечательностях и истории города, отличный вид и масса положительных эмоций)
    Большое спасибо Евгению за отличную поездку!) Все очень понравилось, маршрут, ненавязчивый рассказ о достопримечательностях и историиБольшое спасибо Евгению за отличную поездку!) Все очень понравилось, маршрут, ненавязчивый рассказ о достопримечательностях и историиБольшое спасибо Евгению за отличную поездку!) Все очень понравилось, маршрут, ненавязчивый рассказ о достопримечательностях и истории
  • Ж
    Жанна
    2 июля 2024
    Индивидуальная прогулка на катере по Волге
    Потрясающе провели время. Нас было четверо, место в катере много. Капитан Игорь потрясающий человек! И рассказывал и показывал. Останавливался и подсказывал где лучше фотографироваться. Все очень понравилось. Подбирали время специально под закат и не прогадали)
    Потрясающе провели время. Нас было четверо, место в катере много. Капитан Игорь потрясающий человек! И рассказывалПотрясающе провели время. Нас было четверо, место в катере много. Капитан Игорь потрясающий человек! И рассказывалПотрясающе провели время. Нас было четверо, место в катере много. Капитан Игорь потрясающий человек! И рассказывалПотрясающе провели время. Нас было четверо, место в катере много. Капитан Игорь потрясающий человек! И рассказывалПотрясающе провели время. Нас было четверо, место в катере много. Капитан Игорь потрясающий человек! И рассказывалПотрясающе провели время. Нас было четверо, место в катере много. Капитан Игорь потрясающий человек! И рассказывалПотрясающе провели время. Нас было четверо, место в катере много. Капитан Игорь потрясающий человек! И рассказывал
  • Н
    Наталья
    15 июня 2024
    Индивидуальная прогулка на катере по Волге
    Отличный катер, красивые виды, замечательный капитан Евгений. Всё понравилось.
  • С
    Светлана
    13 июня 2024
    Индивидуальная прогулка на катере по Волге
    Экскурсия отличная, но оценку снижаю за организацию
  • К
    Каррна
    3 января 2024
    Дневная прогулка по Казанке на катере на воздушной подушке
    Организаторы не могли подтвердить нашу поездку до 31декабря,зотя 1 января экскурсия!В итоге группа не набиралась! Нам предложили покататься на снегоходах на Волге!Было потрясающе,не смотря на жуткий холод
  • М
    Мурашкина
    28 сентября 2023
    Речная прогулка по Волге на катере
    У нас была поездка по Волге с капитаном Артуром, несмотря на дождик остались очень довольны, Артур предусмотрел тент на катере, что делает поездку возможной в любую погоду, провел нам небольшую экскурсию и прокатил виртуозно с ветерком:) получили массу удовольствия!
  • П
    Петр
    25 сентября 2023
    Речная прогулка по Казанке на катере
    Все понравилось
  • П
    Павел
    6 сентября 2023
    Речная прогулка по Волге на катере
    Ходили по Волге с Евгением. Большой респект ему за прогулку по реке!
  • Н
    Наталия
    16 августа 2023
    Индивидуальная речная прогулка с экскурсией на остров-град Свияжск
    Замечательное путешествие, великолепный капитан Игорь, интересная экскурсия с Вандой Вячеславовной. Очень рекомендуем для тех, кто любит индивидуальные экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «На катере»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Речная прогулка на Голубое озеро на катере
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Озеро Кабан
  5. Кул-Шариф
  6. Благовещенский собор
  7. Кремль
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июле 2024
Сейчас в Казани в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Казани на 2024 год на катере, 27 ⭐ отзывов, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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