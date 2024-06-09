Наша инновационная прогулка – это уникальный метод знакомства с городом. Подключившись к аудиоспектаклю через наушники 🎧, вы становитесь активным участником происходящего и, следуя за голосом, вы полностью погружаетесь в сюжет. Для гостей Казани – это необычный и увлекательный способ узнать историю Казани! А для местных жителей - новый взгляд на привычные улицы.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 14:00
Что вас ожидает:
- Парк Тысячелетия
- Ул. Баумана
- Университетский городок
- Ул. Карла Маркса
- Дворец Земледельцев
- Казанская набережная
Описание экскурсии
Познавательно, насыщенно и местами трогательноНаша экскурсия — это целое художественное произведение. В ее основе лежит философия любви к Казани, рассказанная главными героями через исторический контекст. Спектакль поведает и о знаменитых жителях города, их творчестве и научных открытиях, которые они сделали для всего мира в казанских лабораториях. Небанально, увлекательно и, безусловно, весело Поверьте, мы найдём, чем вас удивить: многие точки на нашем пути вы встретите впервые! Мы создали совершенно новый маршрут. Надев наушники, вы погрузиться в мир истории и красоты этого города. Эта экскурсия запомнится вам надолго, оставив в сердце много ярких впечатлений о живописной столице Татарстана - городе Казани! 🌇🌳🏰 Организационная информация• Время сбора группы: в 09:50 или в 13:00 МСК. Место сбора группы: возле центрального фонтана «Казан» (парк Тысячелетия; ул. Островского).
- Контактные данные гида вышлем вам в день экскурсии утром.
- Экскурсия проводится от 2 человек.
- В связи с наступающим летним периодом на Поволжье ☀️, и, как следствие, с теплой погодой, солнечными днями и легкими ветерками на маршруте экскурсии, большая ПРОСЬБА самостоятельно позаботиться о том, чтобы Вы и Ваши близки были одеты на экскурсии комфортно и легко (рекомендуем использовать легкие летние одежды, шляпы, солнцезащитные очки, удобную обувь,водичку). 🕶👒🌞🥤 • В связи с тем, что экскурсия-спектакль проводится на открытом воздухе с использованием профессиональной аудиотехники, организатор вправе отменить проведение ранее оплаченного и забронированного спектакля в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, проливной дождь). При этом организатор обязан предупредить экскурсанта не менее, чем за 1 час до начала спектакля (или ранее) и предлагает выбрать альтернативную дату или вернуть денежные средства в полном объёме (если билет был оплачен заранее).
с понедельника по субботу в 10:00 и в 14:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1 600 ₽
|Детский (до 12 лет)
|1 200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк Тысячелетия
- Ул. Баумана
- Университетский городок
- Ул. Карла Маркса
- Дворец Земледельцев
- Казанская набережная
Что включено
- Страховка по общероссийскому полису ОМС, действует на всей территории РФ.
- Душистый чай и десерт!
- Одноразовые амбушюры для наушников
- Монокль для осмотра достопримечательностей (выдается на время экскурсии)
- Сувенирная продукция
Где начинаем и завершаем?
Начало: Парк Тысячелетия у фонтана Казан, ул. Островского
Завершение: Казанская набережная
Когда и сколько длится?
Когда: с понедельника по субботу в 10:00 и в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Время сбора группы: в 09.50или в 13:50 МСК
- Место сбора группы: возле центрального фонтана «Казан» (парк Тысячелетия ул. Островского)
- Способы доплаты за экскурсию (выберите один из четырех ниже способов и напишите нам какой именно выбрали):
- 1. онлайн по банковской ссылке
- 2. переводом на карту Сбер (номер привязки 89033442135, получатель: Ольга Андреевна И.)
- 3. банковской картой по терминалу в офисе продаж: ул. Петербургская, д. 30, оф. 9А (на внутреннюю дорогу выходит большая лестница / между ул. Петербургской и ул. Островского) - не позднее чем за 20 минут до начала экскурсии
- 4. наличными БЕЗ сдачи гиду - за 5 - 10 минут до начала экскурсии на месте сбора группы
- Контактные данные гида вышлем Вам в день экскурсии утром
- До встречи и хорошей Вам экскурсии!
- Общая организационная информация:
- Экскурсия проводится от 2 чел
- В связи с тем, что экскурсия-спектакль проводится на открытом воздухе с использованием профессиональной аудиотехники, организатор вправе отменить проведение ранее оплаченного и забронированного спектакля в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, проливной дождь). При этом организатор обязан предупредить экскурсанта не менее, чем за 1 час до начала спектакля (или ранее) и предлагает выбрать альтернативную дату или вернуть денежные средства в полном объёме (если билет был оплачен заранее)
- !! ВАЖНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ!!
- В связи с наступающим летним периодом на Поволжье ☀️, и, как следствие, с теплой погодой, солнечными днями и легкими ветерками на маршруте экскурсии, большая ПРОСЬБА самостоятельно позаботиться о том, чтобы Вы и Ваши близки были одеты на экскурсии комфортно и легко (рекомендуем использовать легкие летние одежды, шляпы, солнцезащитные очки, удобную обувь, водичку). 🕶👒🌞🥤
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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