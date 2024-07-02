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«Казанская лавстори» - иммерсивная аудиоэкскурсия по городу

Неклассический формат на стыке истории, эмоций и необычных впечатлений (в группе)
Наша иммерсивная прогулка — это новый способ знакомства с городом. Надев наушники и погрузившись в сюжет аудиоспектакля, вы станете полноценным участником событий. Последуете за голосом, максимально вникая в действие. Если вы гость Казани — спектакль станет отличным шансом узнать историю города. Если местный житель — знакомые улицы заиграют для вас новыми сюжетами.
«Казанская лавстори» - иммерсивная аудиоэкскурсия по городу
«Казанская лавстори» - иммерсивная аудиоэкскурсия по городу
«Казанская лавстори» - иммерсивная аудиоэкскурсия по городу

Описание аудиогида

Познавательно, насыщенно и местами трогательно

Наша экскурсия — это целое художественное произведение. В основе — философия любви к Казани, рассказанная главными героями через исторический контекст. Спектакль поведает и о знаменитых жителях города, их творчестве и научных открытиях, которые они сделали для всего мира в казанских лабораториях.

Небанально, увлекательно и, безусловно, весело

Поверьте, мы найдём, чем вас удивить: многие точки на нашем пути вы встретите впервые! Мы создали совершенно новый маршрут. Наметим его лишь пунктиром, чтобы сохранить интригу: парк Тысячелетия — сквер Тукая — ул. Баумана — Университетский городок — дом Зинаиды Ушковой (внешний осмотр) — ул. Лобачевского — ул. Карла Маркса — набережная Казани.

Организационные детали

Наш гид будет сопровождать вас на протяжении всей прогулки.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2800 ₽
Дети до 18 лет2800 ₽
Пенсионеры2500 ₽
Дети до 12 лет1600 ₽
Дети до 16 лет2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В парке Тысячелетия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 62761 туриста
С 2004 года мы создаём классические и необычные экскурсии по Казани. Наш подход — это сочетание профессионализма, глубины и индивидуальности. У нас только аккредитованные гиды, которые любят свой город и
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владеют глубокими знаниями о нём. Мы тщательно прорабатываем каждый маршрут, чтобы он был интересным, разнообразным и запоминающимся. Не просто проводим экскурсии, а создаём эмоции и воспоминания. Специализируемся на разнообразных экскурсиях по Казани — от классических до тематических — и загородных маршрутах по Татарстану.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Несмотря на то, что во вторник в 10 утра данную экскурсию купила одна я, компания ничего не отменила и провела прогулку для ОДНОЙ меня, что очень импанирует! Огромное спасибо! Прогулка
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порадовала, несмотря на сильную жару. Казань прекрасна. Все посещаемые локации разные и интересные. Я в городе не первый раз и все равно было приятно. Особенно рекомендую первооткрывателям столицы Татарстана. Перегруженности датами и историческими фактами нет, но пробудить аппетит к изучению города получается!

Несмотря на то, что во вторник в 10 утра данную экскурсию купила одна я, компания ничего
Несмотря на то, что во вторник в 10 утра данную экскурсию купила одна я, компания ничего
Несмотря на то, что во вторник в 10 утра данную экскурсию купила одна я, компания ничего
Несмотря на то, что во вторник в 10 утра данную экскурсию купила одна я, компания ничего
Несмотря на то, что во вторник в 10 утра данную экскурсию купила одна я, компания ничего
Несмотря на то, что во вторник в 10 утра данную экскурсию купила одна я, компания ничего
Несмотря на то, что во вторник в 10 утра данную экскурсию купила одна я, компания ничего
Несмотря на то, что во вторник в 10 утра данную экскурсию купила одна я, компания ничего+2
Несмотря на то, что во вторник в 10 утра данную экскурсию купила одна я, компания ничего
Несмотря на то, что во вторник в 10 утра данную экскурсию купила одна я, компания ничего
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Наталья
Нам оочень понравилась эта аудиопрогулка. В Казани далеко не впервые. Очень ее любим и захотелось разнообразить очередную поездку. К такому формату присматривалась давно, решила попробовать и не прогадала. Интересно, легко, душевно. 2 часа пролетели незаметно. Исторические факты - легкими мазками, не перегружено, как мы и хотели. Небольшие сюрпризы от сопровождающего гида Анны были очень кстати. Рекомендую! Спасибо за экскурсию!
Нам оочень понравилась эта аудиопрогулка. В Казани далеко не впервые. Очень ее любим и захотелось разнообразить
Нам оочень понравилась эта аудиопрогулка. В Казани далеко не впервые. Очень ее любим и захотелось разнообразить
Нам оочень понравилась эта аудиопрогулка. В Казани далеко не впервые. Очень ее любим и захотелось разнообразить
Нам оочень понравилась эта аудиопрогулка. В Казани далеко не впервые. Очень ее любим и захотелось разнообразить
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татьяна
С 4 по 6 ноября состоялось наше знакомство с прекрасным городом Казань И завершили мы свое путешествие вашим прекрасным спектаклем - променадом!
Понравилось очень! И история романтического знакомства влюбленной пары, которая
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провела нас через множество интересных мест города, и музыка звучавшая не только в наушниках, но и казалось, что улицы города пронизаны ею. Прекрасные девушки, наши гиды! И волшебный чай на лестнице обсерватории! И истории любви!
И еще много всего интересного и красивого!
Не буду писать спойлер этого действа!
Но всем очень рекомендую его к посещению!
И еще раз спасибо, за те эмоции, которые нам были подарены!

С 4 по 6 ноября состоялось наше знакомство с прекрасным городом Казань И завершили мы свое путешествие вашим прекрасным спектаклем - променадом!
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Влад
Это лучшая экскурсия на которой мы были. Аудио спектакль продуман до мелочей, не нужно торопиться. Вам все подробно и интересно расскажут. Идти будете по вымышленной карте. Гид Николай подсказывал где это было нужно, были остановки в помещениях, чтобы отогреться и побольше узнать об истории объекта. Угостил вкусным чак-чаком и чаем.
Очень интересно и познавательно, даже кому неинтересна история и рассказы гидов
Это лучшая экскурсия на которой мы были. Аудио спектакль продуман до мелочей, не нужно торопиться. Вам
Это лучшая экскурсия на которой мы были. Аудио спектакль продуман до мелочей, не нужно торопиться. Вам
Это лучшая экскурсия на которой мы были. Аудио спектакль продуман до мелочей, не нужно торопиться. Вам
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Никита
Были с супругой 13/06/24. Нам понравилось все, начиная от маршрута и истории, до остановок с чаем и вкусняшкамии в подарок. Удобное оборудование с интуитивно понятным управлением в наушниках, зонтик и
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монокль. Для меня такой вид экскурсий с элементами спектакля и квеста одна из удобнейших возможностей окунуться в новый город и познакомиться с ним лично. 2 часа пролетели незаметно и хотелось еще. если вновь будем в Казани и появятся новые променада с радостью посетим.

Были с супругой 13/06/24. Нам понравилось все, начиная от маршрута и истории, до остановок с чаем
Были с супругой 13/06/24. Нам понравилось все, начиная от маршрута и истории, до остановок с чаем
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Александра
Организация и сама идея супер! Необычная, увлекательная история для взрослых и детей (ребенку 6 лет очень понравилось), очень комфортно слушать экскурсию в наушниках, не отвлекаясь на посторонний шум.
На мой взгляд слишком затянуто время около университета, хотелось бы его сократить и добавить пару других интересных мест.
Спасибо! Несомненно будем рекомендовать друзьям.
Организация и сама идея супер! Необычная, увлекательная история для взрослых и детей (ребенку 6 лет очень
Организация и сама идея супер! Необычная, увлекательная история для взрослых и детей (ребенку 6 лет очень
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