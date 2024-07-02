Наша иммерсивная прогулка — это новый способ знакомства с городом. Надев наушники и погрузившись в сюжет аудиоспектакля, вы станете полноценным участником событий. Последуете за голосом, максимально вникая в действие. Если вы гость Казани — спектакль станет отличным шансом узнать историю города. Если местный житель — знакомые улицы заиграют для вас новыми сюжетами.
Описание аудиогида
Познавательно, насыщенно и местами трогательно
Наша экскурсия — это целое художественное произведение. В основе — философия любви к Казани, рассказанная главными героями через исторический контекст. Спектакль поведает и о знаменитых жителях города, их творчестве и научных открытиях, которые они сделали для всего мира в казанских лабораториях.
Небанально, увлекательно и, безусловно, весело
Поверьте, мы найдём, чем вас удивить: многие точки на нашем пути вы встретите впервые! Мы создали совершенно новый маршрут. Наметим его лишь пунктиром, чтобы сохранить интригу: парк Тысячелетия — сквер Тукая — ул. Баумана — Университетский городок — дом Зинаиды Ушковой (внешний осмотр) — ул. Лобачевского — ул. Карла Маркса — набережная Казани.
Организационные детали
Наш гид будет сопровождать вас на протяжении всей прогулки.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2800 ₽
|Дети до 18 лет
|2800 ₽
|Пенсионеры
|2500 ₽
|Дети до 12 лет
|1600 ₽
|Дети до 16 лет
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке Тысячелетия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 62761 туриста
С 2004 года мы создаём классические и необычные экскурсии по Казани. Наш подход — это сочетание профессионализма, глубины и индивидуальности. У нас только аккредитованные гиды, которые любят свой город и
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Несмотря на то, что во вторник в 10 утра данную экскурсию купила одна я, компания ничего не отменила и провела прогулку для ОДНОЙ меня, что очень импанирует! Огромное спасибо! Прогулка
+2
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Нам оочень понравилась эта аудиопрогулка. В Казани далеко не впервые. Очень ее любим и захотелось разнообразить очередную поездку. К такому формату присматривалась давно, решила попробовать и не прогадала. Интересно, легко, душевно. 2 часа пролетели незаметно. Исторические факты - легкими мазками, не перегружено, как мы и хотели. Небольшие сюрпризы от сопровождающего гида Анны были очень кстати. Рекомендую! Спасибо за экскурсию!
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С 4 по 6 ноября состоялось наше знакомство с прекрасным городом Казань И завершили мы свое путешествие вашим прекрасным спектаклем - променадом!
Понравилось очень! И история романтического знакомства влюбленной пары, которая
Понравилось очень! И история романтического знакомства влюбленной пары, которая
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Это лучшая экскурсия на которой мы были. Аудио спектакль продуман до мелочей, не нужно торопиться. Вам все подробно и интересно расскажут. Идти будете по вымышленной карте. Гид Николай подсказывал где это было нужно, были остановки в помещениях, чтобы отогреться и побольше узнать об истории объекта. Угостил вкусным чак-чаком и чаем.
Очень интересно и познавательно, даже кому неинтересна история и рассказы гидов
Очень интересно и познавательно, даже кому неинтересна история и рассказы гидов
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Были с супругой 13/06/24. Нам понравилось все, начиная от маршрута и истории, до остановок с чаем и вкусняшкамии в подарок. Удобное оборудование с интуитивно понятным управлением в наушниках, зонтик и
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Организация и сама идея супер! Необычная, увлекательная история для взрослых и детей (ребенку 6 лет очень понравилось), очень комфортно слушать экскурсию в наушниках, не отвлекаясь на посторонний шум.
На мой взгляд слишком затянуто время около университета, хотелось бы его сократить и добавить пару других интересных мест.
Спасибо! Несомненно будем рекомендовать друзьям.
На мой взгляд слишком затянуто время около университета, хотелось бы его сократить и добавить пару других интересных мест.
Спасибо! Несомненно будем рекомендовать друзьям.
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