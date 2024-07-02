Наша иммерсивная прогулка — это новый способ знакомства с городом. Надев наушники и погрузившись в сюжет аудиоспектакля, вы станете полноценным участником событий. Последуете за голосом, максимально вникая в действие. Если вы гость Казани — спектакль станет отличным шансом узнать историю города. Если местный житель — знакомые улицы заиграют для вас новыми сюжетами.

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Описание аудиогида

Познавательно, насыщенно и местами трогательно

Наша экскурсия — это целое художественное произведение. В основе — философия любви к Казани, рассказанная главными героями через исторический контекст. Спектакль поведает и о знаменитых жителях города, их творчестве и научных открытиях, которые они сделали для всего мира в казанских лабораториях.

Небанально, увлекательно и, безусловно, весело

Поверьте, мы найдём, чем вас удивить: многие точки на нашем пути вы встретите впервые! Мы создали совершенно новый маршрут. Наметим его лишь пунктиром, чтобы сохранить интригу: парк Тысячелетия — сквер Тукая — ул. Баумана — Университетский городок — дом Зинаиды Ушковой (внешний осмотр) — ул. Лобачевского — ул. Карла Маркса — набережная Казани.

Организационные детали

Наш гид будет сопровождать вас на протяжении всей прогулки.