На стендап-прогулке по Казани гид-комик оживит историю города шутками. Участники увидят Арку Влюблённых, Чёрное озеро, дом Ушковой и другие достопримечательности.
Программа 18+ гарантирует увлекательное времяпрепровождение, а радиогид и наушники помогут не упустить ни одной детали. В плохую погоду выдаются дождевики. Экскурсия обещает массу впечатлений и неожиданных открытий
5 причин купить эту экскурсию
- 🎭 Гид-комик с юмором
- 🏛 Уникальные достопримечательности
- 🎨 Скрытые уголки и бары
- 🎧 Радиогид и наушники
- 🌧 Дождевики при плохой погоде
Что можно увидеть
- Арка Влюблённых
- Чёрное озеро
- Дом Ушковой
- Казанский студгородок
- Ленинский сад
- Татарский театр оперы и балета
- Площадь Свободы
- Памятник Карлу Фуксу
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Арку Влюблённых и атмосферное Чёрное озеро.
- Элегантный дом Ушковой.
- Казанский студгородок с легендарной историей.
- Ленинский сад и сразу несколько памятников Ленину (правда, их много!).
- Здание Татарского театра оперы и балета.
- Площадь Свободы — культурное сердце города.
- Бронзовый памятник Карлу Фуксу.
- Уголки Казани, где не ступала нога экскурсионных групп — уличное искусство, современные дворики и даже скрытые бары.
Вы узнаете:
- Насколько безбашенным студентом был Николай Лобачевский.
- Почему в Татарстане столько объектов ЮНЕСКО и при чём тут Антарктида.
- Какие страшные и безумные тайны скрывают казанские памятники.
- Сколько нужно прожить в Казани, чтоб в честь вас назвали улицу.
- Как будет душнила по-татарски.
- Что находится в Чёрном озере.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт гид-комик из нашей команды.
- Программа 18+.
- Чтобы не упустить ни одного факта и ни одной шутки, каждый участник получит радиогид и наушники. При несильном дожде выдаются дождевики. При сильном — прогулка отменяется.
- Если гости находятся в сильном алкогольном опьянении, мы оставляем за собой право не допустить их к экскурсии.
- По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате. Стоимость для группы до 20 человек — 35 000 ₽. Если вас больше, доплата за каждого последующего участника — 500 ₽.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка «Чёрное озеро»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 6721 туриста
Привет! Наша команда — это уникальное стендап-комьюнити, которое не только позволяет ощутить на себе взрывной юмор и познакомиться с популярными комиками, но и становится проводником в мир истории и культуры. Наши экскурсоводы — это не просто люди, читающие скучные лекции, а настоящие комики, которые умеют зажечь и удивить своими рассказами.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Д
Денис
8 ноя 2025
Путешествую по городам России, уже очень давно. Бывал на многих экскурсиях, на пешей в первый раз. Очень понравилась экскурсия, веселая и очень вайбовая атмосфера. Гид, помимо хороших шуток, обладает очень хорошим знанием истории города. Я очень рад, что выбрал именно такой формат, эту экскурсию. Вся наша компания в восторге! Спасибо 🤗🤗🤗🫶✅
И
Ирина
5 ноя 2025
Это очень приятная экскурсия! В ней сошлись и исторические факты, и искрометный юмор) маршрут проходит по действительно важным местам, все факты соответствуют действительности. При этом не скучно))) наш дождливый день прекрасно скрасило это мероприятие. Спойлер: без сюрпризов и приятностей не останетесь 😉
Е
Елена
21 окт 2025
Огромное спасибо Матвею за шикарное настроение и классную экскурсию! Улыбалась все 1.5 часа)
А
Анна
5 окт 2025
В третий раз была на стендап-экскурсии, и это, пожалуй, была лучшая экскурсия! Я была со студентами и беспокоилась по поводу формата 18+, но ни мата, ни приглашения в бар на алкоголь не было. Все было очень познавательно, весело, культурно. Экскурсовод Матвей большой молодец! Я и студенты остались в полном восторге!
Т
Татьяна
30 сен 2025
Лучшая экскурсия в Казани, впечатления не испортил даже холод и дождь. Молодцы ребята - лёгкая информация, весёлый формат подачи, контакт с участниками экскурсии- то, что нужно на отдыхе.
Спасибо большое.
Е
Елена
30 сен 2025
Интересно и необычно подана экскурсия. Рекомендую сходить
Юлия
29 сен 2025
Замечательная экскурсия, пролетела на одном дыхании и очень весело!!! Впервые была на экскурсии такого формата и осталась приятно удивлена! Сразу захотелось посетить подобные экскурсии в других городах. Очень креативный стендапер-экскурсовод! По окончании экскурсии каждому участнику подарили небольшой чак-чак, пустячок, а приятно). Однозначно рекомендую!!!
Елена
27 сен 2025
Отлично! Весело и необычно об обычном в Казани благодаря неподражаемому Матвею.
Ю
Юлия
22 сен 2025
Рекомендую всем однозначно, найдите время для этой стендап-экскурсии! Не пожалеете! Так весело мне давно не было! Матвей🔥🔥🔥
А
Алексей
17 сен 2025
Экскурсию проводил Матвей Ромашкин. И это ужас. Во первых никогда не ждал людей, просто шел и что-то рассказывал никогда не оборачиваясь назад, пока люди не начинали кричать чтобы подождали. Во вторых никакого юмора не было. Вся группа может пару раз улыбнулась за всё время. Сами исторические факты и рассказы о них было интересно слушать.
Павел
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Благодарим вас за отзыв и за то, что поделились своими впечатлениями. Нам искренне жаль, что стендап экскурсия не оправдала ваших
К
Катя
15 сен 2025
Отлично подходит для тех, кому надоели обычные экскурсии. Ребята большие молодцы, все организовано грамотно и всех даже угостили чак-чаком собственного производства (очень вкусный кстати). Отдельное спасибо гиду-комику Матвею, за не спадающую улыбку в течение прогулки
А
Анастасия
14 сен 2025
Разочарована на все 100%. Стендап-экскурсия, которая не смешная и почти не познавательная.
Ожидала получить микс интересных фактов и легкого юмора, а получила неудачный концерт начинающего комика на фоне темных улиц.
Что не
Ожидала получить микс интересных фактов и легкого юмора, а получила неудачный концерт начинающего комика на фоне темных улиц.
Павел
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарим вас за столь развернутый и подробный отзыв. Нам искренне жаль, что наша стендап-экскурсия оставила у вас настолько негативное
А
Алина
11 сен 2025
Мы были компанией друзей, и все остались в восторге! Местами мы просто умирали со смеху. Даже те, кто не интересуется историей, втянулись и слушали с интересом. Отличный способ провести вечер в Казани!
Н
Надежда
11 сен 2025
Мне не совсем зашёл формат, но стендап редко когда бывает полностью удачным. Экскурсовод очень старался, просто мы не совпали по жанру
Павел
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарим вас за отзыв! Мы ценим вашу честность и понимание, что в стендап-формате успех выступления во многом зависит от
К
Кристина
10 сен 2025
Если вы думаете, что знаете Казань — эта экскурсия вас удивит! Шутки в тему, атмосфера лёгкая, экскурсовод просто заряжает энергией. Много неожиданных историй, особенно про памятники. Теперь я немного боюсь Ленина 😄
