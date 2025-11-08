Д Денис Путешествую по городам России, уже очень давно. Бывал на многих экскурсиях, на пешей в первый раз. Очень понравилась экскурсия, веселая и очень вайбовая атмосфера. Гид, помимо хороших шуток, обладает очень хорошим знанием истории города. Я очень рад, что выбрал именно такой формат, эту экскурсию. Вся наша компания в восторге! Спасибо 🤗🤗🤗🫶✅

И Ирина Это очень приятная экскурсия! В ней сошлись и исторические факты, и искрометный юмор) маршрут проходит по действительно важным местам, все факты соответствуют действительности. При этом не скучно))) наш дождливый день прекрасно скрасило это мероприятие. Спойлер: без сюрпризов и приятностей не останетесь 😉

Е Елена Огромное спасибо Матвею за шикарное настроение и классную экскурсию! Улыбалась все 1.5 часа)

А Анна В третий раз была на стендап-экскурсии, и это, пожалуй, была лучшая экскурсия! Я была со студентами и беспокоилась по поводу формата 18+, но ни мата, ни приглашения в бар на алкоголь не было. Все было очень познавательно, весело, культурно. Экскурсовод Матвей большой молодец! Я и студенты остались в полном восторге!

Т Татьяна Лучшая экскурсия в Казани, впечатления не испортил даже холод и дождь. Молодцы ребята - лёгкая информация, весёлый формат подачи, контакт с участниками экскурсии- то, что нужно на отдыхе.

Спасибо большое.

Е Елена Интересно и необычно подана экскурсия. Рекомендую сходить

Юлия Замечательная экскурсия, пролетела на одном дыхании и очень весело!!! Впервые была на экскурсии такого формата и осталась приятно удивлена! Сразу захотелось посетить подобные экскурсии в других городах. Очень креативный стендапер-экскурсовод! По окончании экскурсии каждому участнику подарили небольшой чак-чак, пустячок, а приятно). Однозначно рекомендую!!!

Елена Отлично! Весело и необычно об обычном в Казани благодаря неподражаемому Матвею.

Ю Юлия Рекомендую всем однозначно, найдите время для этой стендап-экскурсии! Не пожалеете! Так весело мне давно не было! Матвей🔥🔥🔥

А Алексей Экскурсию проводил Матвей Ромашкин. И это ужас. Во первых никогда не ждал людей, просто шел и что-то рассказывал никогда не оборачиваясь назад, пока люди не начинали кричать чтобы подождали. Во вторых никакого юмора не было. Вся группа может пару раз улыбнулась за всё время. Сами исторические факты и рассказы о них было интересно слушать.



Павел Ответ организатора: Благодарим вас за отзыв и за то, что поделились своими впечатлениями. Нам искренне жаль, что стендап экскурсия не оправдала ваших ожиданий.



Ваши замечания по поводу организации экскурсии и подачи материала мы обязательно передадим гиду. Нам важно, чтобы каждый участник чувствовал себя комфортно и вовлечённо — и мы обязательно проведем дополнительную работу с гидами, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.



В то же время мы рады, что историческая часть экскурсии показалась вам интересной.



Если вы решите дать нам второй шанс, мы будем рады предложить вам скидку.



К Катя Отлично подходит для тех, кому надоели обычные экскурсии. Ребята большие молодцы, все организовано грамотно и всех даже угостили чак-чаком собственного производства (очень вкусный кстати). Отдельное спасибо гиду-комику Матвею, за не спадающую улыбку в течение прогулки

А Анастасия



А Анастасия

Ожидала получить микс интересных фактов и легкого юмора, а получила неудачный концерт начинающего комика на фоне темных улиц.



Что не понравилось:



1. Юмор: Это главная причина провала. Шутки примитивные, абсолютно не смешные. Создалось впечатление, что гид заучил текст из плоского скетча с канала ТНТ и не смог его нормально подать.

2. Ужасная подача: Речь гида была просто катастрофой! Постоянные слова-паразиты («ааа», «эээ»), долгие паузы,, и моменты «зависания». Это не стендап, а мучительный экзамен, где студент тянет билет и не может вспомнить ответ. Это очень раздражает, и выглядит совершенно некрасиво.

3. Подача информации: Знаний у гида было мало. Чувствовалось, что это лишь поверхностный, заученный текст. Как только задавали вопрос чуть глубже — начинались те самые паузы и «эээ» и ответы "честно, не знаю".

4. Логистика и комфорт:

Темнота: Вечерняя экскурсия — не значит "экскурсия в кромешной тьме". Ходили по плохо освещенным улицам, толком ничего не было видно. Разглядеть архитектуру дома в темноте нереально.

Наушники: Многоразовые наушники — это антисанитария. Спиртовая салфетка проблему не решает.

5. Маршрут: Непонятный выбор локаций. Слишком много и занудно про университеты.



Итог: Яркий пример того, как модный формат убивает суть. Вместо интересной экскурсии получили некачественный стендап с абсолютно неподготовленным ведущим. Не рекомендую. 😒 Разочарована на все 100%. Стендап-экскурсия, которая не смешная и почти не познавательная.

Павел Ответ организатора: Мы очень серьезно относимся к каждому мнению, и ваш отзыв поможет нам значительно улучшить качество наших экскурсий.



Мы полностью разделяем ваше разочарование и понимаем, что экскурсия не соответствовала вашим ожиданиям. Мы уделим больше внимания подготовке гидов и углублению их знаний об истории города и архитектуре. Ваш отзыв поможет сделать акцент на анализе предпочтения наших клиентов и корректировке маршрута, чтобы он был более интересным и разнообразным.



Надеемся, вы дадите нам еще один шанс удивить вас. Возможно, дневная наша экскурсия по второму маршруту с другим экскурсоводом окажется ближе к вашим предпочтениям. Еще раз благодарим вас за честный отзыв и надеемся, что сможем исправить ситуацию и подарить вам положительные эмоции!

А Алина Мы были компанией друзей, и все остались в восторге! Местами мы просто умирали со смеху. Даже те, кто не интересуется историей, втянулись и слушали с интересом. Отличный способ провести вечер в Казани!

Н Надежда Мне не совсем зашёл формат, но стендап редко когда бывает полностью удачным. Экскурсовод очень старался, просто мы не совпали по жанру Павел Ответ организатора: читать дальше личного восприятия.



Рады, что вы отметили старания нашего экскурсовода. Мы постоянно работаем над улучшением качества наших экскурсий, и ваш комментарий о несовпадении по жанру поможет нам лучше учитывать разные вкусы аудитории.



Надеемся, вы дадите нам еще один шанс удивить вас. Возможно, другая наша экскурсия с другим экскурсоводом окажется ближе к вашим предпочтениям.