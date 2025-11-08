Мои заказы

Стендап-экскурсия по Казани

Погрузитесь в историю Казани с юмором! Гид-комик расскажет о городе, его архитектуре и скрытых барах, добавив шуток для лучшего запоминания
На стендап-прогулке по Казани гид-комик оживит историю города шутками. Участники увидят Арку Влюблённых, Чёрное озеро, дом Ушковой и другие достопримечательности.

Программа 18+ гарантирует увлекательное времяпрепровождение, а радиогид и наушники помогут не упустить ни одной детали. В плохую погоду выдаются дождевики. Экскурсия обещает массу впечатлений и неожиданных открытий
4.7
38 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎭 Гид-комик с юмором
  • 🏛 Уникальные достопримечательности
  • 🎨 Скрытые уголки и бары
  • 🎧 Радиогид и наушники
  • 🌧 Дождевики при плохой погоде
Стендап-экскурсия по Казани© Павел
Стендап-экскурсия по Казани© Павел
Стендап-экскурсия по Казани© Павел

Что можно увидеть

  • Арка Влюблённых
  • Чёрное озеро
  • Дом Ушковой
  • Казанский студгородок
  • Ленинский сад
  • Татарский театр оперы и балета
  • Площадь Свободы
  • Памятник Карлу Фуксу

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Арку Влюблённых и атмосферное Чёрное озеро.
  • Элегантный дом Ушковой.
  • Казанский студгородок с легендарной историей.
  • Ленинский сад и сразу несколько памятников Ленину (правда, их много!).
  • Здание Татарского театра оперы и балета.
  • Площадь Свободы — культурное сердце города.
  • Бронзовый памятник Карлу Фуксу.
  • Уголки Казани, где не ступала нога экскурсионных групп — уличное искусство, современные дворики и даже скрытые бары.

Вы узнаете:

  • Насколько безбашенным студентом был Николай Лобачевский.
  • Почему в Татарстане столько объектов ЮНЕСКО и при чём тут Антарктида.
  • Какие страшные и безумные тайны скрывают казанские памятники.
  • Сколько нужно прожить в Казани, чтоб в честь вас назвали улицу.
  • Как будет душнила по-татарски.
  • Что находится в Чёрном озере.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт гид-комик из нашей команды.
  • Программа 18+.
  • Чтобы не упустить ни одного факта и ни одной шутки, каждый участник получит радиогид и наушники. При несильном дожде выдаются дождевики. При сильном — прогулка отменяется.
  • Если гости находятся в сильном алкогольном опьянении, мы оставляем за собой право не допустить их к экскурсии.
  • По запросу экскурсия может быть проведена в индивидуальном формате. Стоимость для группы до 20 человек — 35 000 ₽. Если вас больше, доплата за каждого последующего участника — 500 ₽.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парка «Чёрное озеро»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 6721 туриста
Привет! Наша команда — это уникальное стендап-комьюнити, которое не только позволяет ощутить на себе взрывной юмор и познакомиться с популярными комиками, но и становится проводником в мир истории и культуры. Наши экскурсоводы — это не просто люди, читающие скучные лекции, а настоящие комики, которые умеют зажечь и удивить своими рассказами.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
1
3
2
2
2
1

Фотографии от путешественников

Стендап-экскурсия по Казани (Денис)Стендап-экскурсия по Казани (Елена)Стендап-экскурсия по Казани (Катя)Стендап-экскурсия по Казани (Ekaterina)Стендап-экскурсия по Казани (Дмитрий)Стендап-экскурсия по Казани (Юлия)
Д
Денис
8 ноя 2025
Путешествую по городам России, уже очень давно. Бывал на многих экскурсиях, на пешей в первый раз. Очень понравилась экскурсия, веселая и очень вайбовая атмосфера. Гид, помимо хороших шуток, обладает очень хорошим знанием истории города. Я очень рад, что выбрал именно такой формат, эту экскурсию. Вся наша компания в восторге! Спасибо 🤗🤗🤗🫶✅
Путешествую по городам России, уже очень давно. Бывал на многих экскурсиях, на пешей в первый раз.
И
Ирина
5 ноя 2025
Это очень приятная экскурсия! В ней сошлись и исторические факты, и искрометный юмор) маршрут проходит по действительно важным местам, все факты соответствуют действительности. При этом не скучно))) наш дождливый день прекрасно скрасило это мероприятие. Спойлер: без сюрпризов и приятностей не останетесь 😉
Е
Елена
21 окт 2025
Огромное спасибо Матвею за шикарное настроение и классную экскурсию! Улыбалась все 1.5 часа)
А
Анна
5 окт 2025
В третий раз была на стендап-экскурсии, и это, пожалуй, была лучшая экскурсия! Я была со студентами и беспокоилась по поводу формата 18+, но ни мата, ни приглашения в бар на алкоголь не было. Все было очень познавательно, весело, культурно. Экскурсовод Матвей большой молодец! Я и студенты остались в полном восторге!
Т
Татьяна
30 сен 2025
Лучшая экскурсия в Казани, впечатления не испортил даже холод и дождь. Молодцы ребята - лёгкая информация, весёлый формат подачи, контакт с участниками экскурсии- то, что нужно на отдыхе.
Спасибо большое.
Е
Елена
30 сен 2025
Интересно и необычно подана экскурсия. Рекомендую сходить
Интересно и необычно подана экскурсия. Рекомендую сходить
Юлия
Юлия
29 сен 2025
Замечательная экскурсия, пролетела на одном дыхании и очень весело!!! Впервые была на экскурсии такого формата и осталась приятно удивлена! Сразу захотелось посетить подобные экскурсии в других городах. Очень креативный стендапер-экскурсовод! По окончании экскурсии каждому участнику подарили небольшой чак-чак, пустячок, а приятно). Однозначно рекомендую!!!
Елена
Елена
27 сен 2025
Отлично! Весело и необычно об обычном в Казани благодаря неподражаемому Матвею.
Отлично! Весело и необычно об обычном в Казани благодаря неподражаемому Матвею.
Ю
Юлия
22 сен 2025
Рекомендую всем однозначно, найдите время для этой стендап-экскурсии! Не пожалеете! Так весело мне давно не было! Матвей🔥🔥🔥
А
Алексей
17 сен 2025
Экскурсию проводил Матвей Ромашкин. И это ужас. Во первых никогда не ждал людей, просто шел и что-то рассказывал никогда не оборачиваясь назад, пока люди не начинали кричать чтобы подождали. Во вторых никакого юмора не было. Вся группа может пару раз улыбнулась за всё время. Сами исторические факты и рассказы о них было интересно слушать.
Павел
Павел
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Благодарим вас за отзыв и за то, что поделились своими впечатлениями. Нам искренне жаль, что стендап экскурсия не оправдала ваших
читать дальше

ожиданий.

Ваши замечания по поводу организации экскурсии и подачи материала мы обязательно передадим гиду. Нам важно, чтобы каждый участник чувствовал себя комфортно и вовлечённо — и мы обязательно проведем дополнительную работу с гидами, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

В то же время мы рады, что историческая часть экскурсии показалась вам интересной.

Если вы решите дать нам второй шанс, мы будем рады предложить вам скидку.

Спасибо ещё раз за ваш отклик- такие отзывы помогают нам становиться лучше.

К
Катя
15 сен 2025
Отлично подходит для тех, кому надоели обычные экскурсии. Ребята большие молодцы, все организовано грамотно и всех даже угостили чак-чаком собственного производства (очень вкусный кстати). Отдельное спасибо гиду-комику Матвею, за не спадающую улыбку в течение прогулки
Отлично подходит для тех, кому надоели обычные экскурсии. Ребята большие молодцы, все организовано грамотно и всех даже угостили чак-чаком собственного производства (очень вкусный кстати).
А
Анастасия
14 сен 2025
Разочарована на все 100%. Стендап-экскурсия, которая не смешная и почти не познавательная.

Ожидала получить микс интересных фактов и легкого юмора, а получила неудачный концерт начинающего комика на фоне темных улиц.

Что не
читать дальше

понравилось:

1. Юмор: Это главная причина провала. Шутки примитивные, абсолютно не смешные. Создалось впечатление, что гид заучил текст из плоского скетча с канала ТНТ и не смог его нормально подать.
2. Ужасная подача: Речь гида была просто катастрофой! Постоянные слова-паразиты («ааа», «эээ»), долгие паузы,, и моменты «зависания». Это не стендап, а мучительный экзамен, где студент тянет билет и не может вспомнить ответ. Это очень раздражает, и выглядит совершенно некрасиво.
3. Подача информации: Знаний у гида было мало. Чувствовалось, что это лишь поверхностный, заученный текст. Как только задавали вопрос чуть глубже — начинались те самые паузы и «эээ» и ответы "честно, не знаю".
4. Логистика и комфорт:
Темнота: Вечерняя экскурсия — не значит "экскурсия в кромешной тьме". Ходили по плохо освещенным улицам, толком ничего не было видно. Разглядеть архитектуру дома в темноте нереально.
Наушники: Многоразовые наушники — это антисанитария. Спиртовая салфетка проблему не решает.
5. Маршрут: Непонятный выбор локаций. Слишком много и занудно про университеты.

Итог: Яркий пример того, как модный формат убивает суть. Вместо интересной экскурсии получили некачественный стендап с абсолютно неподготовленным ведущим. Не рекомендую. 😒

Павел
Павел
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарим вас за столь развернутый и подробный отзыв. Нам искренне жаль, что наша стендап-экскурсия оставила у вас настолько негативное
читать дальше

впечатление. Мы очень серьезно относимся к каждому мнению, и ваш отзыв поможет нам значительно улучшить качество наших экскурсий.

Мы полностью разделяем ваше разочарование и понимаем, что экскурсия не соответствовала вашим ожиданиям. Мы уделим больше внимания подготовке гидов и углублению их знаний об истории города и архитектуре. Ваш отзыв поможет сделать акцент на анализе предпочтения наших клиентов и корректировке маршрута, чтобы он был более интересным и разнообразным.

Надеемся, вы дадите нам еще один шанс удивить вас. Возможно, дневная наша экскурсия по второму маршруту с другим экскурсоводом окажется ближе к вашим предпочтениям. Еще раз благодарим вас за честный отзыв и надеемся, что сможем исправить ситуацию и подарить вам положительные эмоции!

А
Алина
11 сен 2025
Мы были компанией друзей, и все остались в восторге! Местами мы просто умирали со смеху. Даже те, кто не интересуется историей, втянулись и слушали с интересом. Отличный способ провести вечер в Казани!
Н
Надежда
11 сен 2025
Мне не совсем зашёл формат, но стендап редко когда бывает полностью удачным. Экскурсовод очень старался, просто мы не совпали по жанру
Павел
Павел
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарим вас за отзыв! Мы ценим вашу честность и понимание, что в стендап-формате успех выступления во многом зависит от
читать дальше

личного восприятия.

Рады, что вы отметили старания нашего экскурсовода. Мы постоянно работаем над улучшением качества наших экскурсий, и ваш комментарий о несовпадении по жанру поможет нам лучше учитывать разные вкусы аудитории.

Надеемся, вы дадите нам еще один шанс удивить вас. Возможно, другая наша экскурсия с другим экскурсоводом окажется ближе к вашим предпочтениям.

К
Кристина
10 сен 2025
Если вы думаете, что знаете Казань — эта экскурсия вас удивит! Шутки в тему, атмосфера лёгкая, экскурсовод просто заряжает энергией. Много неожиданных историй, особенно про памятники. Теперь я немного боюсь Ленина 😄

