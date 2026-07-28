Соцгород в Казани, спроектированный в 30-50-е годы, долгое время оставался загадкой. Сегодня это уникальное место открывает свои тайны.Экскурсия проведет вас по следам выдающихся авиаторов и инженеров, чьи судьбы связаны с

историей авиации. Участники узнают о жизни и достижениях таких личностей, как Сергей Королёв и Андрей Туполев. Погружение в атмосферу прошлого, встречи с потомками легендарных авиаторов и уникальные истории делают эту экскурсию незабываемой

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Описание экскурсии

Неизведанная достопримечательность Казани

Микрорайон, благодаря уникальной планировке и богатой истории, теперь имеет официальный статус достопримечательности. Строили его для авиаторов, как прообраз города счастливого будущего. Да и сегодня его можно назвать идеальным местом для жизни. Вы откроете историю создания Соцгорода. А благодаря личным встречам с потомками военных лётчиков, лётчиков-испытателей, директоров и специалистов Казанского авиационного завода, я раскрою, где и как жили создатели отечественной стратегической авиации.

«А вместо сердца — пламенный мотор!»

Вспоминая строки из Гимна авиаторов, пройдём по стопам выдающихся людей и поговорим о судьбах Героев Социалистического Труда.

Я расскажу о директоре завода Виталии Копылове — его имя носит один из «Белых лебедей», бомбардировщик Ту-160.

Постоим на крылечке подъезда, в котором после освобождения из «шарашки» жил основатель отечественной космической отрасли Сергей Королёв.

Также вы узнаете, как связана с Соцгородом судьба лётчика Михаила Девятаева, угнавшего самолёт с немецкой секретной базы.

Обсудим, за что соцгородские дети любили Александра Васильченко — «сталинского сокола», испытавшего вместе с Королёвым первые ракетные ускорители на бомбардировщиках «Пе-2».

И конечно, не обойдём вниманием великого авиаконструктора и трижды Героя Социалистического Труда — Андрея Туполева.

Погружение в особую атмосферу места

Вы ощутите уют дворов, хранящих очарование былых времён. Поймёте, почему соцгорожане, игравшие в детстве в легендарных лётчиков, создали «Лирический Гимн Соцгорода». Узнаете, какое отношение к стратегической авиации имеет казанская футбольная команда «Рубин». А в конце поразмышляем о том, почему Андрей Туполев был убеждён, что «некрасивые самолёты не летают!».

Организационные детали