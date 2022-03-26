Микрорайон, благодаря уникальной планировке и богатой истории, теперь имеет официальный статус достопримечательности. Строили его для авиаторов, как прообраз города счастливого будущего. Да и сегодня его можно назвать идеальным местом для жизни. Вы откроете историю создания Соцгорода. А благодаря личным встречам с потомками военных летчиков, летчиков-испытателей, директоров и специалистов Казанского авиационного завода, я раскрою, где и как жили создатели отечественной стратегической авиации.
Вспоминая строки из Гимна авиаторов, пройдем по стопам выдающихся людей и поговорим о судьбах Героев Социалистического Труда.
Вы ощутите уют дворов, хранящих очарование былых времен, посетите квартиру, подобную той, что получили после Великой Отечественной войны парторг авиационного завода и его заместитель. Поймете, почему соцгорожане, игравшие в детстве в легендарных летчиков, создали «Лирический Гимн Соцгорода». Узнаете, какое отношение к стратегической авиации имеет казанская футбольная команда «Рубин». А в конце поразмышляем о том, почему, Андрей Туполев был убежден, что «некрасивые самолеты не летают!».