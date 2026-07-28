Микрорайон, благодаря уникальной планировке и богатой истории, теперь имеет официальный статус достопримечательности. Строили его для авиаторов, как прообраз города счастливого будущего. Да и сегодня его можно назвать идеальным местом для жизни. Вы откроете историю создания Соцгорода. А благодаря личным встречам с потомками военных лётчиков, лётчиков-испытателей, директоров и специалистов Казанского авиационного завода, я раскрою, где и как жили создатели отечественной стратегической авиации.
«А вместо сердца — пламенный мотор!»
Вспоминая строки из Гимна авиаторов, пройдём по стопам выдающихся людей и поговорим о судьбах Героев Социалистического Труда.
Я расскажу о директоре завода Виталии Копылове — его имя носит один из «Белых лебедей», бомбардировщик Ту-160.
Постоим на крылечке подъезда, в котором после освобождения из «шарашки» жил основатель отечественной космической отрасли Сергей Королёв.
Также вы узнаете, как связана с Соцгородом судьба лётчика Михаила Девятаева, угнавшего самолёт с немецкой секретной базы.
Обсудим, за что соцгородские дети любили Александра Васильченко — «сталинского сокола», испытавшего вместе с Королёвым первые ракетные ускорители на бомбардировщиках «Пе-2».
И конечно, не обойдём вниманием великого авиаконструктора и трижды Героя Социалистического Труда — Андрея Туполева.
Погружение в особую атмосферу места
Вы ощутите уют дворов, хранящих очарование былых времён. Поймёте, почему соцгорожане, игравшие в детстве в легендарных лётчиков, создали «Лирический Гимн Соцгорода». Узнаете, какое отношение к стратегической авиации имеет казанская футбольная команда «Рубин». А в конце поразмышляем о том, почему Андрей Туполев был убеждён, что «некрасивые самолёты не летают!».
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, занимает 2-3 часа, в зависимости от ваших пожеланий во время прогулки
Дополнительных расходов не предвидится
Экскурсию для вас проведу я или моя коллега — опытный экскурсовод Янина Чурбанова
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Авиастроительная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 450 туристов
Я живу в Казани, в микрорайоне Соцгород. Мои авторские экскурсии — это дань любви и уважения к истории города и его людям. Людям, внесшим неоценимый вклад в развитие мировой цивилизации. Соприкосновение с их судьбами и характерами наполняет душу силой, светом и надеждой. Буду дара встретиться с вами — и показать столицу республики с совершенно новой стороны!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
51
4
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3
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2
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1
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Юрий
Я целенаправленно выбирал экскурсию по «непопсовым» местам Казани. И наткнулся на экскурсию по Соцгороду от Натальи. Мне как человеку, интересующемуся историей архитектуры (в частности, сталинской неоклассикой) и в какой-то степени интересующемуся авиацией, эта экскурсия очень и очень понравилась: я познал Соцгород как место, где тесно переплелись история, авиация, архитектура, судьбы людей…
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A
Andrey
Мы пошли на эту экскурсию с женой, потому что нам стало интересно что такое Соцгород. Мы не знали чего ждать и были приятно удивлены. Это не парадная Казань, это рабочий читать дальшеуменьшить
район, о котором нам с огромной любовью рассказала гид Янина. У России славная история самолетостроения и Казань занимает в ней важное место. А Соцгород - важное место в истории Казани. Мы рады, что теперь знаем об этом
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Ксения
Прекрасная экскурсия. Экскурсовод Наталья провела экскурсию на 10 из 10. Показала исторические фотография. Показала до и после военную постройку Рекомендую для посещения
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А
Александр
Очень интересная экскурсия. Мы ни разу не были в подобных соцгородах, хотя они есть и в других городах. Открыли для себя феномен. Отдельно хочется отметить посещение ДК - производит впечатление. Янина постаралась завести нас во все уголки здания:)
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Анна
Это была, пожалуй, самая запоминающаяся экскурсия в нашей жизни: 1) Наталья - не экскурсовод, она просто часть этой потрясающей истории, часть жизни этих людей, про которых она с таким уважением и читать дальшеуменьшить
восхищением вела повествование 2) не просто сухие цифры, а реальные факты, воспоминания, всё собрано по крупицам и аккуратно нанизано на нить истории 3) я в некоторые моменты - сдерживала слезы, в некоторые - улыбку, а иной раз и не скрывала удивление 4)
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Полина
Если Вам интересна история советского периода, причем в лучших его проявлениях. История архитектуры того времени, как размышляли и как планировали пространства для жизни людей, вам точно сюда! Наталья Васильевна по читать дальшеуменьшить
крупицам собирала историю этого района, её героических жителей и она так увлечена, и старается сохранить историю и придать значимость этому потрясающему району! Было очень интересно и приятно общаться! Нам всегда интересно слушать таких увлеченных людей! Спасибо Вам Наталья Васильевна!
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