Что вас ожидает

Неизведанная достопримечательность Казани

Микрорайон, благодаря уникальной планировке и богатой истории, теперь имеет официальный статус достопримечательности. Строили его для авиаторов, как прообраз города счастливого будущего. Да и сегодня его можно назвать идеальным местом для жизни. Вы откроете историю создания Соцгорода. А благодаря личным встречам с потомками военных летчиков, летчиков-испытателей, директоров и специалистов Казанского авиационного завода, я раскрою, где и как жили создатели отечественной стратегической авиации.

«А вместо сердца — пламенный мотор!»

Вспоминая строки из Гимна авиаторов, пройдем по стопам выдающихся людей и поговорим о судьбах Героев Социалистического Труда.

Я расскажу о директоре завода Виталии Копылове — его имя носит один из «Белых лебедей», бомбардировщик Ту-160.

Постоим на крылечке подъезда, в котором после освобождения из «шарашки» жил основатель отечественной космической отрасли Сергей Королев.

Также вы узнаете, как связана с Соцгородом судьба летчика Михаила Девятаева, угнавшего самолет с немецкой секретной базы.

Обсудим, за что соцгородские дети любили Александра Васильченко — «сталинского сокола», испытавшего вместе с Королевым первые ракетные ускорители на бомбардировщиках «Пе-2».

И конечно, не обойдем вниманием великого авиаконструктора и трижды Героя Социалистического Труда — Андрея Туполева.

Погружение в особую атмосферу места

Вы ощутите уют дворов, хранящих очарование былых времен, посетите квартиру, подобную той, что получили после Великой Отечественной войны парторг авиационного завода и его заместитель. Поймете, почему соцгорожане, игравшие в детстве в легендарных летчиков, создали «Лирический Гимн Соцгорода». Узнаете, какое отношение к стратегической авиации имеет казанская футбольная команда «Рубин». А в конце поразмышляем о том, почему, Андрей Туполев был убежден, что «некрасивые самолеты не летают!».

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