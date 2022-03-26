Соцгород - мифы и реальность города мечты

О рассекреченном районе, где судьбы сталинских соколов переплелись с архитектурой сталинского ампира

5
1 отзыв
Индивидуальная
Мой родной Соцгород был спроектирован в 30-50-е годы лучшими мастерскими Москвы, десятилетиями скрывался от посторонних и лишь недавно явил свои тайны.

Следуя завету Андрея Туполева — «помнить историю и людей, с любовью ее делавших», — я создала авторскую экскурсию по этой удивительной части города.

И в ее сердце поместила истории, рассказанные мне потомками легенд отечественной авиации.
Соцгород - мифы и реальность города мечты
Соцгород - мифы и реальность города мечты
Соцгород - мифы и реальность города мечты
Соцгород - мифы и реальность города мечты
Соцгород - мифы и реальность города мечты
Соцгород - мифы и реальность города мечты
Соцгород - мифы и реальность города мечты
Соцгород - мифы и реальность города мечты
Соцгород - мифы и реальность города мечты
Соцгород - мифы и реальность города мечты
Соцгород - мифы и реальность города мечты
Соцгород - мифы и реальность города мечты
Соцгород - мифы и реальность города мечты
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Что вас ожидает

Неизведанная достопримечательность Казани

Микрорайон, благодаря уникальной планировке и богатой истории, теперь имеет официальный статус достопримечательности. Строили его для авиаторов, как прообраз города счастливого будущего. Да и сегодня его можно назвать идеальным местом для жизни. Вы откроете историю создания Соцгорода. А благодаря личным встречам с потомками военных летчиков, летчиков-испытателей, директоров и специалистов Казанского авиационного завода, я раскрою, где и как жили создатели отечественной стратегической авиации.

«А вместо сердца — пламенный мотор!»

Вспоминая строки из Гимна авиаторов, пройдем по стопам выдающихся людей и поговорим о судьбах Героев Социалистического Труда.

  • Я расскажу о директоре завода Виталии Копылове — его имя носит один из «Белых лебедей», бомбардировщик Ту-160.
  • Постоим на крылечке подъезда, в котором после освобождения из «шарашки» жил основатель отечественной космической отрасли Сергей Королев.
  • Также вы узнаете, как связана с Соцгородом судьба летчика Михаила Девятаева, угнавшего самолет с немецкой секретной базы.
  • Обсудим, за что соцгородские дети любили Александра Васильченко — «сталинского сокола», испытавшего вместе с Королевым первые ракетные ускорители на бомбардировщиках «Пе-2».
  • И конечно, не обойдем вниманием великого авиаконструктора и трижды Героя Социалистического Труда — Андрея Туполева.

Погружение в особую атмосферу места

Вы ощутите уют дворов, хранящих очарование былых времен, посетите квартиру, подобную той, что получили после Великой Отечественной войны парторг авиационного завода и его заместитель. Поймете, почему соцгорожане, игравшие в детстве в легендарных летчиков, создали «Лирический Гимн Соцгорода». Узнаете, какое отношение к стратегической авиации имеет казанская футбольная команда «Рубин». А в конце поразмышляем о том, почему, Андрей Туполев был убежден, что «некрасивые самолеты не летают!».

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, занимает 2-3 часа, в зависимости от ваших пожеланий во время прогулки
  • Дополнительных расходов не предвидится

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Авиастроительная
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
26 мар 2022
Наталья Васильевна очень увлеченный своим городом человек, все что она рассказывает собрано ею по крупицам в ходе интервью с очевидцами событий, их потомками, подкреплено фотографиями, показом мест событий. Экскурсия это результат личного труда, а не истории из книг.
Она открывает эпоху возникновения и развития соцгорода, домов, кварталов, скверов, показывает дух и целеустремленность живших людей, их судьбы. Все это на конкретных примерах.
Рассказывает как переплеталось время, судьбы и все на примере соцгорода, каждого конкретного дома, квартиры. Вы увидите как все это сформировало целую эпоху в жизни страны, в жизни каждого города.
Вы ощутите историю, которая живет в этом райне до сих пор и по другому увидите дома, к которым привык глаз, почуствуете дыхание времени.

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