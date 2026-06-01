Мы сядем на электричку из Казани до Свияжска, а дальше отправимся в велопутешествие по сказочному острову! Проедем около 15 км по живописной дороге. По пути заглянем в старинные соборы, обсудим историю церквей и пообедаем в монастырской трапезной. Обратно в Казань отправимся на пароме. Велосипед предоставляется — он включён в стоимость экскурсии.
Описание экскурсии
Путешествие начнётся с железнодорожного вокзала Казани — отсюда мы отправимся на электричке до станции Свияжск. Далее — примерно 15 км по живописным дорогам древнего острова-градa.
В Свияжске вас ждёт насыщенная прогулка:
- Вы увидите старинные соборы, построенные без единого гвоздя, и услышите, как это удалось сделать
- Побываете на площадке, где проходят постановочные рыцарские бои — реконструкторы бережно воссоздают быт и обычаи прежней эпохи
- Пообедаете в трапезной действующего монастыря — по желанию
- Заглянете на выставку-продажу изделий из мрамора, кожи и металла — многие из них стилизованы под древние артефакты
Примерный тайминг экскурсии:
- 9:30 — выезд на электричке
- 12:00 — прибытие на остров-град Свияжск
- 12:30 — 14:30 — исследуем Свияжск на велосипеде
- 14:30 — 16:30 — возвращение в Казань на пароме
Организационные детали
- Ограничение по возрасту 12+
- В стоимость входят проездные билеты и аренда велосипедов
- По желанию оплачивается обед
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в субботу и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аида — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 670 туристов
Привет, меня зовут Аида! Я активный любитель походов, велотуризма, лыж и сноуборда. С 2020 года живу в Казани, встречаю гостей города и показываю им окрестности. Работаю с командой гидов. Мы с радостью поделимся интересными историями и сделаем всё, чтобы ваше путешествие прошло незабываемо.
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