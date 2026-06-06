Приглашаю вас познакомиться с Казанью через символы — они помогут лучше понять культуру татарского народа.
Кто такой Зилант? Сохранились ли казанские коты в городе? Какие сокровища скрывает озеро Кабан? Мы прогуляемся по историческому центру и попробуем найти ответы на эти вопросы.
Кто такой Зилант? Сохранились ли казанские коты в городе? Какие сокровища скрывает озеро Кабан? Мы прогуляемся по историческому центру и попробуем найти ответы на эти вопросы.
Описание экскурсии
- В самом сердце Казани — у Казанского кремля я расскажу вам, где, по легенде, обитает главный символ города дракон Зилант.
- Мы пройдём по главной торговой, культурной и туристической улице Казани и встретим Кота Казанского, а также героев сказок великого татарского писателя Габдуллы Тукая.
- На площади с фонтанами поговорим о ханских сокровищах озера Кабан — и разберёмся, почему их до сих пор не нашли.
Также вы узнаете:
- какие символы спрятал в своей скульптуре «Конь-страна» финский татарин Рафаэль Сайфуллин на главной туристической улице Казани.
- что это за странное существо Зилант и благодаря кому он появился на гербе города.
- где в Казани установлен самый новый памятник Зиланту.
- сохранились ли казанские коты в городе и благодаря кому они стали знамениты.
- у какой скульптуры на улице Баумана украли гребень.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Зиланта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 35 туристов
Исәнмесез, кадерле кунаклар! Здравствуйте, дорогие гости! Добро пожаловать в гостеприимную Казань! Я родилась и выросла в Казани. Наш город с каждым годом становится лучше, красивее и интереснее, однако при всех изменениях
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