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Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро

Погрузиться в прошлое через увлекательные истории, звуки и запахи, сюрпризы и находки
Театрализованный аудиоспектакль с нашим фонарщиком подарит вам необычный опыт: вы сможете отключиться от звуков современного города и перенестись в иную реальность. Здесь вы раскроете любопытные факты и легенды о Казани, услышите сюжеты о знаменитых персонажах. Оцените сплоченность народов на территории Татарстана и проникнетесь величием древнего города.
4.9
230 отзывов
Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро

Описание экскурсии

Необычный формат

Это не просто прогулка, но целое представление. Вы облачитесь в наши фирменные плащи-накидки и наденете шумоподавляющие наушники: треки записаны профессиональными актёрами, музыка и звуки помогут отключиться от реальности и перенестись в прошлое. Вас ждут теневой театр, интерактивы, артефакты и даже татарский чай, заваренный на травах!

Прогулка по территории кремля

Вы пройдёте по улице Кремлевская и посетите Казанский кремль. Познакомитесь с сюжетами о Спасской башне и историей Благовещенского собора, услышите о тайнах царицы Сююмбике. Мечеть Кул-Шариф впечатлит своей архитектурой, а со смотровой площадки вы полюбуетесь видом на город.

Нескучная история

На прогулке с фонарщиком не будет сухих дат и имен: прошлое города раскроется перед вами через мечты великих людей. Вы узнаете о появлении Казани и строительстве кремля, о легендах и героях татарских сказок. Какой писатель обошел Шаляпина в пении? Как маленькая уточка создала целый мир? В каком казане вода кипит без огня? Чем необычна разметка перед мечетью Кул Шариф? Вас ждут ответы на эти вопросы, а также знакомство с Абдуллой Алиш, Иваном Выродковым, Иваном Грозным и другими удивительными людьми, связанными с Казанью.

Кому подойдёт прогулка

И взрослым, и детям — интересно будет всем! Кроме того, маршрут подходит гостям с детскими и взрослыми колясками.

Организационные детали

  • Театрализованный аудиоспектакль проходит на улице и предполагает только внешний осмотр построек; позаботьтесь об одежде и обуви по погоде
  • Прогулка возможна также в индивидуальном или корпоративном формате проведения. Её можно также провести для школьной группы до 35-40 человек. Детали уточняйте в переписке
  • Аудиоспектакль рассчитан на взрослых и детей от 3 лет

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет2800 ₽
Дети до 13 лет1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Черного озера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фонарщик Фаролеро
Фонарщик Фаролеро — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 6955 туристов
Международный проект театрализованных прогулок Farolero зародился в Барселоне в 2016 году и вскоре вышел далеко за пределы Испании. Наша команда знакомит с историей городов с необычного ракурса — через людей, их мечты и намерения. Наши променады — это сочетание образования, психологической терапии и театрального перфоманса. Приглашаем прогуляться по городу со старым фонарщиком, который осветит путь искателям приключений.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 230 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
204
4
16
3
7
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3
1
М
Вчера посетили прогулку с фонарщиком, выбрали маршрут в центре города. Рассказали интересные легенды о Казани, истории жителей давних времен. Хочется отметить, что Фаролеро и его помощники задействуют творческий подход в
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прогулках (особенно впечатлил театр теней)! Экскурсия закончилась на смотровой площадке казанского Кремля — вид не описать словами. Чудесное мероприятие для детей и взрослых! Обязательно встретимся с фонарщиком в других городах ✨

Вчера посетили прогулку с фонарщиком, выбрали маршрут в центре города. Рассказали интересные легенды о Казани, истории
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Гала
Специально привезла детей в день защиты детей в Казань, чтобы погулять с Фаролеро из Саратова! И не пожалела, младший сын давно фанат фонарщика, слушает его истории и смотрит видео. Давно
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просился на прогулку.
Нас встретили проводники у дворца земледельцев и волшебство началось буквально с первых нот музыки в наушниках. Музыкальные эффекты погружают тебя сразу в другую реальность и вся прогулка была неким отдельным актом любви к себе в первую очередь, очень терапевтично.
На моменте загадывания желания я даже прослезилась.
Удивительные факты о людях, об их мечтах и тайнах, как из маленьких желаний творились большие дела! Которые мы сегодня наблюдаем. Ты прикасаешься к чему-то сокровенному, погружаешься в иной мир на все время прогулки.
Сразу предупреждаю истории покачают вас на эмоциональных качелях, но именно ради таких впечатлений и эмоций я и пошла к Фаролеро.
Дети были в восторге, в конце экскурсии даже запомнили почти все факты и услышанные истории, значит, точно «зашло» 😂 Я отключилась от суеты и отдохнула от лишнего шума. Мамам с детьми однозначно советую — перезагрузка 80lvl Теперь хочу все маршруты отгулять!
Отдельное спасибо организаторам за чай, шоколадки и заботу.

Специально привезла детей в день защиты детей в Казань, чтобы погулять с Фаролеро из Саратова! И
Специально привезла детей в день защиты детей в Казань, чтобы погулять с Фаролеро из Саратова! И
Специально привезла детей в день защиты детей в Казань, чтобы погулять с Фаролеро из Саратова! И
Специально привезла детей в день защиты детей в Казань, чтобы погулять с Фаролеро из Саратова! И
Специально привезла детей в день защиты детей в Казань, чтобы погулять с Фаролеро из Саратова! И
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М
Огромная благодарность организаторам экскурсии! Интересный интерактивный формат понравился всем - и взрослым и детям) Было волшебно, спокойно, не хотелось снимать наушники и расходиться по домам. Ощущение - как будто погружаешься в сказку. Ребята открыли для нас новые интересные маршруты с неожиданной стороны. Спасибо за вашу заботу и организацию!
Огромная благодарность организаторам экскурсии! Интересный интерактивный формат понравился всем - и взрослым и детям) Было волшебно,
Огромная благодарность организаторам экскурсии! Интересный интерактивный формат понравился всем - и взрослым и детям) Было волшебно,
Огромная благодарность организаторам экскурсии! Интересный интерактивный формат понравился всем - и взрослым и детям) Было волшебно,
Огромная благодарность организаторам экскурсии! Интересный интерактивный формат понравился всем - и взрослым и детям) Было волшебно,
Огромная благодарность организаторам экскурсии! Интересный интерактивный формат понравился всем - и взрослым и детям) Было волшебно,
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Пётр
Очень давно хотели попасть к Фаролеро и не пожалели. Очень любим гулять, поэтому на 100% наш формат. Гуляли с братом, в группе были маленькие дети, подростки, взрослые. И все восторженно
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слушали рассказчиков в наушниках. Понравилась музыка на фоне, заглушает шум города и погружает в процесс. Мне очень понравилась подборка фактов, появление фонарщика, игра актеров, спецэффекты, отдельное спасибо за вкуснейший чай. Теперь хочу поехать в Посад и обязательно пойду гулять с вами.
Огромная благодарность организаторам!

Очень давно хотели попасть к Фаролеро и не пожалели. Очень любим гулять, поэтому на 100% наш
Очень давно хотели попасть к Фаролеро и не пожалели. Очень любим гулять, поэтому на 100% наш
Очень давно хотели попасть к Фаролеро и не пожалели. Очень любим гулять, поэтому на 100% наш
Очень давно хотели попасть к Фаролеро и не пожалели. Очень любим гулять, поэтому на 100% наш
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Корней
Это какая-то невероятно классная идея с наушниками - настоящий спектакль на улицах города! Вы не слышите посторонние шумы и крики, нет шипящего голоса гида - вместо всего этого полное погружение
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в историю самого персонажа, а после людей, кто творил историю до нас и для нас.
На прогулке было всё: мы слушали приятные голоса рассказчиков в сопровождении какой-то невероятной музыки и звуковых эффектов, мы смотрели сценки театра теней, мы видели красавицу Сююмбике на проекторе, слушали как поет великий Шаляпин, ели шоколад и пили вкуснейший чай! Такого формата я ещё не встречал - это как целый исторический фильм, частью которого ты стал сам и прикоснулся к великому!
Если вы любите театры, любите историю, любите слушать как люди создавали этот мир из мечты - вам точно понравится. В конце все загадали свои желания, и я точно уверен, что моё сбудется. Потому что на следующий день я увидел добрый знак.

Спасибо Фаролеро и всей команде! Вернусь в другом городе ещё - историй много не бывает.

PS Я был настолько погружен в прогулку, что почти не снимал, телефон вообще не хотелось доставать.

Это какая-то невероятно классная идея с наушниками - настоящий спектакль на улицах города! Вы не слышите
Это какая-то невероятно классная идея с наушниками - настоящий спектакль на улицах города! Вы не слышите
Это какая-то невероятно классная идея с наушниками - настоящий спектакль на улицах города! Вы не слышите
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А
Ребята, это было просто какое-то волшебство, не экскурсия! Если вы думаете, что видели Казань, но не гуляли с Фаролеро - вы не видели. Я прям серьезно.

Представьте: вечер, зажигаются огни, вы
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идеете вдоль стен Кремля и тут появляется он - в длинном плаще, с фонарем в руках. С первых минут проваливаешься в какую-то сказку. Фаролеро не грузит датами и архитектура, скорее это смесь из городских легенд и баек, ну и совсем немного неожиданных исторических фактов. Мне понравилась одна про Горького и Шаляпина, про дружбу их, конечно, знал, но вот, что они были соперниками по вокалу…

После этой прогулки осталось послевкусие, как от хорошей книги. Пожалуй, это лучший способ влюбиться в город и открыть его с новой стороны или даже сторон. В общем, однозначно топ! 🔥

Ребята, это было просто какое-то волшебство, не экскурсия! Если вы думаете, что видели Казань, но не
Ребята, это было просто какое-то волшебство, не экскурсия! Если вы думаете, что видели Казань, но не
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