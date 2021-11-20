Тайны казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро

Погрузиться в прошлое через увлекательные истории, звуки и запахи, сюрпризы и находки

Экскурсия с нашим фонарщиком подарит вам необычный опыт: вы сможете отключиться от звуков современного города и перенестись в иную реальность.

Здесь вы раскроете любопытные факты и легенды о Казани, услышите сюжеты о знаменитых персонажах.

Оцените сплоченность народов на территории Татарстана и проникнетесь величием древнего города.
Тайны казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
Тайны казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
Тайны казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
Тайны казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
Тайны казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
Тайны казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Необычный формат

Это не просто экскурсия, но целое представление. Вы облачитесь в наши фирменные плащи-накидки и наденете шумоподавляющие наушники: треки записаны профессиональными актерами, музыка и звуки помогут отключиться от реальности и перенестись в прошлое. Вас ждут теневой театр, интерактивы, артефакты и даже татарский чай, заваренный на травах!

Прогулка по территории кремля

Вы пройдете по улице Кремлевская и посетите казанский кремль. Познакомитесь с сюжетами о Спасской башне и историей Благовещенского собора, услышите о тайнах царицы Сююмбике. Мечеть Кул-Шариф впечатлит своей архитектурой, а со смотровой площадки вы полюбуетесь видом на город.

Нескучная история

На прогулке с фонарщиком не будет сухих дат и имен: прошлое города раскроется перед вами через мечты великих людей. Вы узнаете о появлении Казани и строительстве кремля, о легендах легендами и героях татарских сказок. Какой писатель обошел Шаляпина в пении? Как маленькая уточка создала целый мир? В каком казане вода кипит без огня? Чем необычна разметка перед мечетью Кул Шариф? Вас ждут ответы на эти вопросы, а также знакомство с Абдуллой Алиш, Иваном Выродковым, Иваном Грозным и другими удивительными людьми, связанными с Казанью.

Кому подойдет экскурсия

И взрослым, и детям — интересно будет всем! Кроме того, маршрут подходит гостям с детскими и взрослыми колясками.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на улице и предполагает только внешний осмотр построек; позаботьтесь об одежде и обуви по погоде
  • Прогулка возможна в групповом, индивидуальном, корпоративном формате проведения, детали уточняйте в переписке

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у парка Черное озеро
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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