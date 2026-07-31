Описание экскурсии
Необычный формат
Это не просто прогулка, но целое представление. Вы облачитесь в наши фирменные плащи-накидки и наденете шумоподавляющие наушники: треки записаны профессиональными актёрами, музыка и звуки помогут отключиться от реальности и перенестись в прошлое. Вас ждут теневой театр, интерактивы, артефакты и даже татарский чай, заваренный на травах!
Прогулка по территории кремля
Вы пройдёте по улице Кремлевская и посетите Казанский кремль. Познакомитесь с сюжетами о Спасской башне и историей Благовещенского собора, услышите о тайнах царицы Сююмбике. Мечеть Кул-Шариф впечатлит своей архитектурой, а со смотровой площадки вы полюбуетесь видом на город.
Нескучная история
На прогулке с фонарщиком не будет сухих дат и имен: прошлое города раскроется перед вами через мечты великих людей. Вы узнаете о появлении Казани и строительстве кремля, о легендах и героях татарских сказок. Какой писатель обошел Шаляпина в пении? Как маленькая уточка создала целый мир? В каком казане вода кипит без огня? Чем необычна разметка перед мечетью Кул Шариф? Вас ждут ответы на эти вопросы, а также знакомство с Абдуллой Алиш, Иваном Выродковым, Иваном Грозным и другими удивительными людьми, связанными с Казанью.
Кому подойдёт прогулка
И взрослым, и детям — интересно будет всем! Кроме того, маршрут подходит гостям с детскими и взрослыми колясками.
Организационные детали
- Театрализованный аудиоспектакль проходит на улице и предполагает только внешний осмотр построек; позаботьтесь об одежде и обуви по погоде
- Прогулка возможна также в индивидуальном или корпоративном формате проведения. Её можно также провести для школьной группы до 35-40 человек. Детали уточняйте в переписке
- Аудиоспектакль рассчитан на взрослых и детей от 3 лет
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2800 ₽
|Дети до 13 лет
|1700 ₽
Ответы на вопросы
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