Театрализованный аудиоспектакль с нашим фонарщиком подарит вам необычный опыт: вы сможете отключиться от звуков современного города и перенестись в иную реальность. Здесь вы раскроете любопытные факты и легенды о Казани, услышите сюжеты о знаменитых персонажах. Оцените сплоченность народов на территории Татарстана и проникнетесь величием древнего города.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Необычный формат

Это не просто прогулка, но целое представление. Вы облачитесь в наши фирменные плащи-накидки и наденете шумоподавляющие наушники: треки записаны профессиональными актёрами, музыка и звуки помогут отключиться от реальности и перенестись в прошлое. Вас ждут теневой театр, интерактивы, артефакты и даже татарский чай, заваренный на травах!

Прогулка по территории кремля

Вы пройдёте по улице Кремлевская и посетите Казанский кремль. Познакомитесь с сюжетами о Спасской башне и историей Благовещенского собора, услышите о тайнах царицы Сююмбике. Мечеть Кул-Шариф впечатлит своей архитектурой, а со смотровой площадки вы полюбуетесь видом на город.

Нескучная история

На прогулке с фонарщиком не будет сухих дат и имен: прошлое города раскроется перед вами через мечты великих людей. Вы узнаете о появлении Казани и строительстве кремля, о легендах и героях татарских сказок. Какой писатель обошел Шаляпина в пении? Как маленькая уточка создала целый мир? В каком казане вода кипит без огня? Чем необычна разметка перед мечетью Кул Шариф? Вас ждут ответы на эти вопросы, а также знакомство с Абдуллой Алиш, Иваном Выродковым, Иваном Грозным и другими удивительными людьми, связанными с Казанью.

Кому подойдёт прогулка

И взрослым, и детям — интересно будет всем! Кроме того, маршрут подходит гостям с детскими и взрослыми колясками.

Организационные детали