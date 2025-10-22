Мои заказы

Тайны тысячелетней Казани
Вы получите полное представление о Казани и ее культуре, познакомитесь с историей тысячелетнего города от Волжско-камской Булгарии до Казанского ханства, от Ивана Грозного до современного Раиса.

Вас ждут знаковые достопримечательности Казани и любимые места горожан: Старо-татарская слобода, Богородицкий монастырь и Собор Казанской иконы Божьей Матери, в котором хранится знаменитая Чудотворная икона.
3 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

За 2,5 часа автобусно-пешеходная экскурсия предоставит вам полноценное знакомство с Казанью и ее культурой. Вы узнаете историю тысячелетнего города — от Волжско-камской Булгарии до Казанского ханства, от Ивана Грозного до современного Раиса и ощутите жизненный ритм мегаполиса с населением в миллион человек. Вас ждут значимые достопримечательности Казани и любимые места местных жителей, такие как Старо-татарская слобода, Богородицкий монастырь и Собор Казанской иконы Божьей Матери, где хранится знаменитая Чудотворная икона ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИИ ВЫ ПОСЕТИТЕ:
  • Казанский Богородицкий монастырь, история которого неразрывно связана с обретением, прославлением и почитанием в России чудотворной Казанской иконы Божией Матери;
  • Возрожденный Казанский собор, где хранится возвращенная в Казань из Ватикана Казанская икона Божьей Матери;

• Старо-Татарскую слободу, расположенную на живописной набережной оз. Кабан, где сохранились дома татарских купцов и мечети XVIII вв. ВЫ УВИДИТЕ:

  • Центральную площадь города - площадь Габдуллы Тукая;
  • Площадь Свободы – административное сердце Татарстана, где находится Городская Ратуша (бывшее Дворянское Собрание);
  • Кабинет Министров Республики Татарстан;
  • Театр оперы и балета им. М. Джалиля, где проходят Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева и Шаляпинский оперный фестиваль;
  • Казанский Императорский Университет;
  • и многие другие объекты.

Ежедневно в 11:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Казанский Богородицкий монастырь
  • Казанский собор
  • Старо-Татарская слобода
  • Площадь Габдуллы Тукая
  • Площадь Свободы
  • Кабинет Министров Республики Татарстан
  • Театр оперы и балета ИМ.М. Джалиля
  • Казанский Императорский Университет
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание.
  • Радиогиды (наушники для лучшей слышимости экскурсовода)
  • Страховка по общероссийскому полису ОМС, действует на всей территории РФ.
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Правобулачная, 43/1, отель "Азимут" (бывший "Ибис")
Завершение: Казанский Кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Перепелицына
22 окт 2025
Мне понравился гид Елена Миронова!
Знает историю до мелочей, интересно подаёт материал! Не хочется расставаться с таким гидом! БРАВО!
С
Светлана
9 июн 2025
Очень хороший экскурсовод. Елена - профессионал высокого класса
Н
Наталия
13 мая 2025
Были на обзорной экскурсии по Казани с Еленой Львовной. Огромное спасибо за подробную информацию об истории города,было очень интересно и содержательно.

Входит в следующие категории Казани

