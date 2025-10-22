Вы получите полное представление о Казани и ее культуре, познакомитесь с историей тысячелетнего города от Волжско-камской Булгарии до Казанского ханства, от Ивана Грозного до современного Раиса.
Описание экскурсииЗа 2,5 часа автобусно-пешеходная экскурсия предоставит вам полноценное знакомство с Казанью и ее культурой. Вы узнаете историю тысячелетнего города — от Волжско-камской Булгарии до Казанского ханства, от Ивана Грозного до современного Раиса и ощутите жизненный ритм мегаполиса с населением в миллион человек. Вас ждут значимые достопримечательности Казани и любимые места местных жителей, такие как Старо-татарская слобода, Богородицкий монастырь и Собор Казанской иконы Божьей Матери, где хранится знаменитая Чудотворная икона ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИИ ВЫ ПОСЕТИТЕ:
- Казанский Богородицкий монастырь, история которого неразрывно связана с обретением, прославлением и почитанием в России чудотворной Казанской иконы Божией Матери;
- Возрожденный Казанский собор, где хранится возвращенная в Казань из Ватикана Казанская икона Божьей Матери;
• Старо-Татарскую слободу, расположенную на живописной набережной оз. Кабан, где сохранились дома татарских купцов и мечети XVIII вв. ВЫ УВИДИТЕ:
- Центральную площадь города - площадь Габдуллы Тукая;
- Площадь Свободы – административное сердце Татарстана, где находится Городская Ратуша (бывшее Дворянское Собрание);
- Кабинет Министров Республики Татарстан;
- Театр оперы и балета им. М. Джалиля, где проходят Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева и Шаляпинский оперный фестиваль;
- Казанский Императорский Университет;
- и многие другие объекты.
Ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание.
- Радиогиды (наушники для лучшей слышимости экскурсовода)
- Страховка по общероссийскому полису ОМС, действует на всей территории РФ.
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Правобулачная, 43/1, отель "Азимут" (бывший "Ибис")
Завершение: Казанский Кремль
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Перепелицына
22 окт 2025
Мне понравился гид Елена Миронова!
Знает историю до мелочей, интересно подаёт материал! Не хочется расставаться с таким гидом! БРАВО!
С
Светлана
9 июн 2025
Очень хороший экскурсовод. Елена - профессионал высокого класса
Н
Наталия
13 мая 2025
Были на обзорной экскурсии по Казани с Еленой Львовной. Огромное спасибо за подробную информацию об истории города,было очень интересно и содержательно.
Входит в следующие категории Казани
