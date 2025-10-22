Экскурсия по Казани позволит за 2,5 часа погрузиться в историю города.
Вы увидите шесть мостов на Булаке, Старо-Татарскую слободу с её уникальной архитектурой и узнаете о жизни купцов. Посетите Казанский собор и прикоснитесь к чудотворной иконе.
Путешествие проходит на комфортабельном автобусе, а опытный гид расскажет о Волжской Булгарии и ключевых событиях в истории Казани
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторические места
- 🕌 Национальная архитектура
- 🚌 Комфортабельный транспорт
- 📜 Увлекательные истории
- 🌉 Красивые виды
Что можно увидеть
- Старо-Татарская слобода
- Казанский собор
- Богородицкий монастырь
Описание экскурсии
Волшебство и богатство Казани. На берегу речного канала Булака вы увидите шесть мостов, которые ведут на параллельные старинные улицы. Как говорят местные, «куда ни поверни — везде красиво!».
На прогулке по Старо-Татарской слободе рассмотрите национальную архитектуру и памятники. Узнаете, как находчивые татары обходили законы и другие факты о жизни купцов, которые здесь жили.
Узнаете о чудотворной Казанской иконе Божией Матери. В Казанском соборе полюбуетесь великолепием интерьеров и прикоснётесь к известной святыне.
Мы проедем на автобусе:
- По центральным улицам исторического центра, включая Горького, Татарстана, Большую Красную, Университетскую, Кремлёвскую и другие
Мы выйдем и посетим:
- Старо-Татарскую слободу и озеро Кабан
- Богородицкий монастырь и Казанский собор
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе (группа до 14 чел.) либо на большом комфортабельном автобусе с панорамными окнами (группа свыше 14 чел.)
- Экскурсия проводится для взрослых и детей старше 3 лет
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1045 ₽
|Пенсионеры
|950 ₽
|Школьники
|950 ₽
|Студенты
|950 ₽
|Дети 8 - 18 лет
|950 ₽
|Дети 3 - 7 лет
|Бесплатно
|Многодетные
|950 ₽
|Участники/Ветераны СВО
|950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Азимут»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 56379 туристов
Здравствуйте! Вас приветствует команда профессионалов в туризме. С 2004 года мы создаём классические и необычные экскурсии по Казани. Все наши маршруты продуманные, интересные и познавательные. С нетерпением ждём встречи с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
22 окт 2025
Спасибо Рустему за отличную экскурсию
Яна
14 окт 2025
Казань - очень красива!
Рекомендую
Рекомендую
Н
Нина
13 окт 2025
Прекрасно
Вера
2 окт 2025
Экскурсовод Людмила просто чудесная! Нам очень понравилось)
К
Ксения
17 сен 2025
Мне все понравилось)
Э
Элина
29 июл 2025
Большое спасибо экскурсоводу Елене за увлекательный рассказ и легкую подачу исторического материала.
Нина
28 июл 2025
Огромное спасибо экскурсоводу Елене за содержательную экскурсию. Все очень понравилось. Рекомендую посетить данную экскурсию, не пожалеете!!!
Наталья
17 июл 2025
В июне я уже была на этой экскурсии, в этот раз 9 июля порекомендовала своим гостям из Беларуси). Они в восторге от экскурсовода Елены, ее интересной подачи материала, увлекательно рассказывающей о любимом городе. Обязательно порекомендую вашу экскурсию своим знакомым)
Ирина
13 июл 2025
Чудесная организация экскурсии. Все продумано до мелочей. Интересно рассказывал экскурсовод.
Рекомендую!
Рекомендую!
Светлана
24 июн 2025
Экскурсия дает полное представление о городе. Показаны все знаковые места, можно было сделать красивые фото. Экскурсовод не перегружала не нужной информацией. Спасибо большое
Наталья
20 июн 2025
Благодарю за очень интересную экскурсию по городу! Я сама живу в Казани, но была удивлена, что многого не знаю, насколько город наш удивителен! Организатор экскурсии Елена свою любовь к Казани передала всем участникам, с тонким чувством юмора и прекрасной подачей информации. Ей особая благодарность!
К
Кирилл
16 июн 2025
12.06.2025 была обзорная экскурсия по Казани с продолжением в Казанском кремле. Прекрасная и интересная экскурсия. Побывали в Татарской усадьбе, в Соборе Казанской иконы Божией Матери, в Кремле и Кул-Шариф. Дополнительно рассказали про «что и где» купить и как правильно выбирать. Были с детьми. Им тоже понравилось. Усталости не было.
Г
Голубева
14 июн 2025
Экскурсией остались очень довольны. Елена очень интеллектуальный, интересный и грамотный рассказчик. Узнали много нового об истории Казани и традициях татар. Автобус комфортабельный. Все грамотно организовано! Рекомендуем всем - не пожалеете!
С
Светлана
4 июн 2025
Экскурсия понравилась, экскурсовод Елена очень грамотный и профессиональный экскурсовод, очень интересно рассказывала, чувствуется, что у нее глубокие знания по своей профессии. Только хотелось бы на автобусной экскурсии почаще выходить, посмотреть места, о которых идет речь. Но, видимо, есть сложности с парковкой транспорта в большом городе(
Входит в следующие категории Казани
