Экскурсия по Казани позволит за 2,5 часа погрузиться в историю города. Вы увидите шесть мостов на Булаке, Старо-Татарскую слободу с её уникальной архитектурой и узнаете о жизни купцов. Посетите Казанский собор и прикоснитесь к чудотворной иконе. Путешествие проходит на комфортабельном автобусе, а опытный гид расскажет о Волжской Булгарии и ключевых событиях в истории Казани

Описание экскурсии

Волшебство и богатство Казани. На берегу речного канала Булака вы увидите шесть мостов, которые ведут на параллельные старинные улицы. Как говорят местные, «куда ни поверни — везде красиво!».

На прогулке по Старо-Татарской слободе рассмотрите национальную архитектуру и памятники. Узнаете, как находчивые татары обходили законы и другие факты о жизни купцов, которые здесь жили.

Узнаете о чудотворной Казанской иконе Божией Матери. В Казанском соборе полюбуетесь великолепием интерьеров и прикоснётесь к известной святыне.

Мы проедем на автобусе:

По центральным улицам исторического центра, включая Горького, Татарстана, Большую Красную, Университетскую, Кремлёвскую и другие

Мы выйдем и посетим:

Старо-Татарскую слободу и озеро Кабан

Богородицкий монастырь и Казанский собор

Организационные детали