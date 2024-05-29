1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Казанское котопутешествие: история и легенды в одной экскурсии
Встречайте уникальное «Казанское котопутешествие»: погрузитесь в мир тайн и легенд вместе с гидом и его котом
Начало: На улице Баумана
«Отыщете Нулевой километр, фонтан Су Анасы, часы и станции метро «Площадь Тукая» и «Кремлевская»»
Завтра в 17:00
10 июня в 13:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Казань многоликая: индивидуальная экскурсия по столице Татарстана
Познакомьтесь с уникальной историей Казани, откройте для себя её главные достопримечательности и узнайте тайны древнего города
«Площадь Тукая — вы побываете в месте, откуда берут начало улицы Баумана и Петербургская, два самых популярных променада города»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
5 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Казань: Путешествие сквозь века - от ханства до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя древние легенды и современные традиции города
Начало: У вашего отеля или другого удобного вам места по с...
«Путешествие во времени — от Рыбнорядской до площади Тукая — вы увидите дом, в котором жил Володя Ульянов, место, где родился Федор Шаляпин, и подвал, где работал пекарем Алексей Пешков»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности
Перенестись на 100 лет назад и пройти по улицам старого города
Начало: В Национальном музее Республики Татарстан
«Площадь Тукая (Рыбнорядская площадь)»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
750₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
По Казани - с очками виртуальной реальности
«Окно в прошлое» на прогулке по Старому городу в компании гида
Начало: На площади Тукая
«Площадь Тукая (в прошлом Кольцо, Рыбнорядская, Куйбышева)»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старая Казань
Очароваться старинной частью города, где до сих пор хранится отголосок событий и жильцов прошлого
Начало: ул. Баумана
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана29 мая 2024Добрый день! Очень понравилась экскурсия.
- ЕЕкатерина27 мая 2024Великолепная экскурсия! Огромное спасибо от всей нашей компании организатору Юлии и экскурсоводу Диляре, благодаря им мы совершили незабываемое путешествие по Казани. Очень крутой проект с vr очками! Все было замечательно.
- ООльга18 мая 2024Спасибо Инна за интересную экскурсию. Все четко, структурировано, на все вопросы ответила даже самым нетерпеливым участникам нашей группы🤗❤️
- ООльга5 мая 2024Хорошая, очень содержательная экскурсия. Рамиль приятный собеседник, доброжелательный и вежливый.
- ллена3 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Качественно сделана виртуальная реальность. В стоимость билета еще входит проход в сам музей. Музей очень интересный! Закладывайте еще час-два на экспозиции музея. Лучше взять экскурсию
- ЕЕлена2 мая 2024Отличная экскурсия. Сначала 30 минут в очках виртуальной реальности бродите по старым площадям и сравниваете с современными под рассказ о
- ТТатьяна14 апреля 2024Незабываемая экскурсия с Рамилем по Казани! Особенно впечатлило посещение мечети и чаепитие. Рамиль - ходячая энциклопедия и душевный человек. СПАСИБО!
- ИИрина14 апреля 2024Экскурсия нам очень понравилась!!! Зарина наш замечательный экскурсовод рассказала нам много всего интересного, донося нам информацию в виде игрового спектакля
- ИИрина28 марта 2024Это мини-путешествие по улице Баумана с погружением в историю Казани с Зариной и котом Гулёной было неожиданным, очень весёлым и занимательным. Такие гиды умеют заинтересовать и взрослых и детей. Было супер!
- ДДмитрий19 марта 2024Огромный объем исторической информации в привязке к достопримечательностям города. Совсем не банальная обзорная экскурсия, плюс уютное чаепитие в перерыве. Знаменитые жители Казани и легенды города. Татарская Слобода и Азимовская мечеть. Обязательно порекомендуем друзьям!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «площадь Тукая»
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