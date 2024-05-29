Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя древние легенды и современные традиции города

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«Путешествие во времени — от Рыбнорядской до площади Тукая — вы увидите дом, в котором жил Володя Ульянов, место, где родился Федор Шаляпин, и подвал, где работал пекарем Алексей Пешков»