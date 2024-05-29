Площадь Тукая

Найдено 6 экскурсий в категории «площадь Тукая» в Казани, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Казанское котопутешествие
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
86 отзывов
Казанское котопутешествие: история и легенды в одной экскурсии
Встречайте уникальное «Казанское котопутешествие»: погрузитесь в мир тайн и легенд вместе с гидом и его котом
Начало: На улице Баумана
«Отыщете Нулевой километр, фонтан Су Анасы, часы и станции метро «Площадь Тукая» и «Кремлевская»»
Завтра в 17:00
10 июня в 13:00
4 200 за всё до 6 чел.
Казань многоликая
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
69 отзывов
Казань многоликая: индивидуальная экскурсия по столице Татарстана
Познакомьтесь с уникальной историей Казани, откройте для себя её главные достопримечательности и узнайте тайны древнего города
«Площадь Тукая — вы побываете в месте, откуда берут начало улицы Баумана и Петербургская, два самых популярных променада города»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
5 300 за всё до 10 чел.
Казань. Документальная история города
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
74 отзыва
Казань: Путешествие сквозь века - от ханства до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя древние легенды и современные традиции города
Начало: У вашего отеля или другого удобного вам места по с...
«Путешествие во времени — от Рыбнорядской до площади Тукая — вы увидите дом, в котором жил Володя Ульянов, место, где родился Федор Шаляпин, и подвал, где работал пекарем Алексей Пешков»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 670 за всё до 4 чел.
Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности
Индивидуальная
30 минут
10 отзывов
Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности
Перенестись на 100 лет назад и пройти по улицам старого города
Начало: В Национальном музее Республики Татарстан
«Площадь Тукая (Рыбнорядская площадь)»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
750 за человека
По Казани - с очками виртуальной реальности
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
24 отзыва
По Казани - с очками виртуальной реальности
«Окно в прошлое» на прогулке по Старому городу в компании гида
Начало: На площади Тукая
«Площадь Тукая (в прошлом Кольцо, Рыбнорядская, Куйбышева)»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
7 500 за всё до 5 чел.
Старая Казань
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Старая Казань
Очароваться старинной частью города, где до сих пор хранится отголосок событий и жильцов прошлого
Начало: ул. Баумана
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
8 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Казанское котопутешествие
    Добрый день! Очень понравилась экскурсия.
  • Е
    Екатерина
    27 мая 2024
    По Казани - с очками виртуальной реальности
    Великолепная экскурсия! Огромное спасибо от всей нашей компании организатору Юлии и экскурсоводу Диляре, благодаря им мы совершили незабываемое путешествие по Казани. Очень крутой проект с vr очками! Все было замечательно.
  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    Казань многоликая
    Спасибо Инна за интересную экскурсию. Все четко, структурировано, на все вопросы ответила даже самым нетерпеливым участникам нашей группы🤗❤️
  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Казань. Документальная история города
    Хорошая, очень содержательная экскурсия. Рамиль приятный собеседник, доброжелательный и вежливый.
  • л
    лена
    3 мая 2024
    Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности
    Очень понравилась экскурсия! Качественно сделана виртуальная реальность. В стоимость билета еще входит проход в сам музей. Музей очень интересный! Закладывайте еще час-два на экспозиции музея. Лучше взять экскурсию
  • Е
    Елена
    2 мая 2024
    Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности
    Отличная экскурсия. Сначала 30 минут в очках виртуальной реальности бродите по старым площадям и сравниваете с современными под рассказ о
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    тех локациях, в которых находитесь. Это прям огонь! Затем самостоятельно гуляете по музею. Ребенок получает очки виртуальной реальности и проходит в музей бесплатно. Понравилось буквально все, очень интересно сделали.

  • Т
    Татьяна
    14 апреля 2024
    Казань. Документальная история города
    Незабываемая экскурсия с Рамилем по Казани! Особенно впечатлило посещение мечети и чаепитие. Рамиль - ходячая энциклопедия и душевный человек. СПАСИБО!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Казанское котопутешествие
    Экскурсия нам очень понравилась!!! Зарина наш замечательный экскурсовод рассказала нам много всего интересного, донося нам информацию в виде игрового спектакля
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    вместе с Котом путешественником. Мы узнали и историю Казани, и национальную кухню, и учились во время экскурсии петь и танцевать, изучали Татарский алфавит и пытались говорить на Татарском языке. 😊 Было очень весело!!! Дети наши и мы в восторге от такой экскурсии. Зарина замечательный экскурсовод, добрый и позитивный человек, заинтересовала нас на столько, что не хотелось расставаться!!!! Спасибо огромное за такую замечательную экскурсию!!! Однозначно рекомендуем ее к посещению!!!

  • И
    Ирина
    28 марта 2024
    Казанское котопутешествие
    Это мини-путешествие по улице Баумана с погружением в историю Казани с Зариной и котом Гулёной было неожиданным, очень весёлым и занимательным. Такие гиды умеют заинтересовать и взрослых и детей. Было супер!
  • Д
    Дмитрий
    19 марта 2024
    Казань. Документальная история города
    Огромный объем исторической информации в привязке к достопримечательностям города. Совсем не банальная обзорная экскурсия, плюс уютное чаепитие в перерыве. Знаменитые жители Казани и легенды города. Татарская Слобода и Азимовская мечеть. Обязательно порекомендуем друзьям!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «площадь Тукая»

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  8. Башня Сююмбике
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  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "площадь Тукая" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 750 до 8 670. Туристы уже оставили гидам 291 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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