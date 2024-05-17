🚶 Пешая

Индивидуальная

2 часа 7 отзывов

Казанский Богородицкий монастырь и его иконописная мастерская: прошлое и настоящее Начало: Большая Красная, д. 10. Музей Казанской Иконы

Расписание: Экскурсию можно заказать в любой день недели, на удобное для вас время.