Богородицкий монастырь – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Богородицкий монастырь» в Казани, цены от 3 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Казанский Богородицкий монастырь и его иконописная мастерская: прошлое и настоящее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Казанский Богородицкий монастырь и его иконописная мастерская: прошлое и настоящее
Начало: Большая Красная, д. 10. Музей Казанской Иконы
Расписание: Экскурсию можно заказать в любой день недели, на удобное для вас время.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 600 за всё до 6 чел.
«Казанская история» - Зилантов монастырь, Вселенский Храм и Раифа
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
«Казанская история» - Зилантов монастырь, Вселенский Храм и Раифа
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: каждый день
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6 800 за всё до 3 чел.
Казань Православная
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Казань Православная
Начало: Перед главным входом в Казанский Кремль
Расписание: ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 800 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Филютич
    17 мая 2024
    Казань Православная
    Замечательная экскурсия. Глубокое погружение в тему. Грамотно составленный, очень продуманный маршрут. Чувствуется неравнодушное отношение экскурсовода к теме. Много интересных фактов и подробностей. Спасибо большое Валерию! Буду рекомендовать эту экскурсию знакомым.
  • С
    Светлана
    29 сентября 2023
    Тысяча огней Казани
    Прекрасная вечерняя экскурсия по Казани. Специально выбрали такой формат! И не прогадали. Казань вечером очень красиво подсвечена и очень красива. Потрясающий и очень милый экскурсовод. Алсу, спасибо большое. Буду всем вас рекомендовать.
  • Г
    Галина
    24 сентября 2023
    Казанский Богородицкий монастырь и его иконописная мастерская: прошлое и настоящее
    Очень интересная экскурсия! Благодарим Ольгу Сергеевну за великолепный рассказ о Казани, о Богородицком монастыре и экспонатах музея.
  • Я
    Ясинский
    13 сентября 2023
    Узнать Казань за пару часов
    Замечательно.
  • Н
    Наталья
    11 сентября 2023
    Тысяча огней Казани
    Шикарная экскурсия с Алсу! Просто волшебная вечерняя Казань -красавица!
  • Е
    Екатерина
    26 августа 2023
    Казанский Богородицкий монастырь и его иконописная мастерская: прошлое и настоящее
    Потрясающий музей русской иконы покажут вам на экскурсии. Мы узнали много нового.
  • К
    Камилла
    17 августа 2023
    Тысяча огней Казани
    Вечерняя Казань вся в огнях - зрелище, которое стоит увидеть. Нас собралась компания из четырех человек, и мы сделали правильный
    читать дальше

    выбор, когда решили взять эту экскурсию. Огромное спасибо Алсу: мы не просто любовались видами, но и узнавали новое. Экскурсию брали 20.06.2023.

  • К
    Кристина
    19 июля 2023
    Красавица моя Казань
    Интересная экскурсия, в сопровождении прекрасного экскурсовода Елены. Три часа пролетели на одном дыхании. Очень много нужной, важной, интересной информации об истории Казани. Спасибо. Обязательно ещё вернёмся.
  • Е
    Елена
    27 июня 2023
    Узнать Казань за пару часов
    Были втроём на экскурсии, всё очень понравилось. Хороший маршрут, гида Алсу интересно было слушать. Всё очень понравилось были в восторге.
  • Е
    Евгения
    2 мая 2023
    По лабиринтам тысячелетнего города
    Нам крупно повезло - на экскурсии было всего 3 человека. Получилась практически индивидуальная экскурсия. Экскурсовод Лилия провезла и провела нас
    читать дальше

    по очень красивым местам, рассказала массу интересного. Посетили все основные достопримечательности, и даже глубже, чем ожидали. И все это не спеша, с чувством, с толком… В общем экскурсия прекрасно организована, экскурсовод отличный!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Богородицкий монастырь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Казанский Богородицкий монастырь и его иконописная мастерская: прошлое и настоящее
  2. «Казанская история» - Зилантов монастырь, Вселенский Храм и Раифа
  3. Казань Православная
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Богородицкий монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 3 600 до 6 800. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Казани на 2024 год по теме «Богородицкий монастырь», 9 ⭐ отзывов, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам