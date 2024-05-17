1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Казанский Богородицкий монастырь и его иконописная мастерская: прошлое и настоящее
Начало: Большая Красная, д. 10. Музей Казанской Иконы
Расписание: Экскурсию можно заказать в любой день недели, на удобное для вас время.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
«Казанская история» - Зилантов монастырь, Вселенский Храм и Раифа
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: каждый день
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Казань Православная
Начало: Перед главным входом в Казанский Кремль
Расписание: ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 800₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ФФилютич17 мая 2024Замечательная экскурсия. Глубокое погружение в тему. Грамотно составленный, очень продуманный маршрут. Чувствуется неравнодушное отношение экскурсовода к теме. Много интересных фактов и подробностей. Спасибо большое Валерию! Буду рекомендовать эту экскурсию знакомым.
- ССветлана29 сентября 2023Тысяча огней КазаниПрекрасная вечерняя экскурсия по Казани. Специально выбрали такой формат! И не прогадали. Казань вечером очень красиво подсвечена и очень красива. Потрясающий и очень милый экскурсовод. Алсу, спасибо большое. Буду всем вас рекомендовать.
- ГГалина24 сентября 2023Очень интересная экскурсия! Благодарим Ольгу Сергеевну за великолепный рассказ о Казани, о Богородицком монастыре и экспонатах музея.
- ЯЯсинский13 сентября 2023Узнать Казань за пару часовЗамечательно.
- ННаталья11 сентября 2023Тысяча огней КазаниШикарная экскурсия с Алсу! Просто волшебная вечерняя Казань -красавица!
- ЕЕкатерина26 августа 2023Потрясающий музей русской иконы покажут вам на экскурсии. Мы узнали много нового.
- ККамилла17 августа 2023Тысяча огней КазаниВечерняя Казань вся в огнях - зрелище, которое стоит увидеть. Нас собралась компания из четырех человек, и мы сделали правильный
- ККристина19 июля 2023Красавица моя КазаньИнтересная экскурсия, в сопровождении прекрасного экскурсовода Елены. Три часа пролетели на одном дыхании. Очень много нужной, важной, интересной информации об истории Казани. Спасибо. Обязательно ещё вернёмся.
- ЕЕлена27 июня 2023Узнать Казань за пару часовБыли втроём на экскурсии, всё очень понравилось. Хороший маршрут, гида Алсу интересно было слушать. Всё очень понравилось были в восторге.
- ЕЕвгения2 мая 2023По лабиринтам тысячелетнего городаНам крупно повезло - на экскурсии было всего 3 человека. Получилась практически индивидуальная экскурсия. Экскурсовод Лилия провезла и провела нас
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Богородицкий монастырь»
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