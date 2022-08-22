Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Исторический экскурс во время приятной прогулки.
В ходе экскурсии вы узнаете, какой храм посещал каждый из Романовых, где находился памятник Александру II, что случилось с Павлом I, когда он подплывал к берегам Казани, как Николай I успокоил казанскую интеллигенцию, где жила Екатерина II и что делал Петр I в Казани целую неделю.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Пожалуйста
Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Е
Елена Сорокина
22 авг 2022
Очень интересная пешеходная экскурсия, маршрут проходит по очень красивым местам Казани! Альберт очень интересно и доступно рассказывает, отвечал на все мои вопросы, подача информации на высшем уровне.