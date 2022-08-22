Царская прогулка «Романовы в Казани»

Моя экскурсия представляет собой концептуальную прогулку по местам

5
1 отзыв
Моя экскурсия представляет собой концептуальную прогулку по местам, где были российские императоры из династии Романовых, во время их пребывания в Казани.
Царская прогулка «Романовы в Казани»
Царская прогулка «Романовы в Казани»
Царская прогулка «Романовы в Казани»
Царская прогулка «Романовы в Казани»
Царская прогулка «Романовы в Казани»
Царская прогулка «Романовы в Казани»
Царская прогулка «Романовы в Казани»
Ближайшие даты:
25
окт
26
окт

Что вас ожидает 🤩

  • Казанский Кремль
  • Площадь 1 мая
  • Петропавловский собор
  • КФУ
  • Анатомический театр КФУ
  • Ул. Галактионова
  • Лядской сад
  • Памятник Державину
  • Дом заводчика Осокина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Исторический экскурс во время приятной прогулки.
  • В ходе экскурсии вы узнаете, какой храм посещал каждый из Романовых, где находился памятник Александру II, что случилось с Павлом I, когда он подплывал к берегам Казани, как Николай I успокоил казанскую интеллигенцию, где жила Екатерина II и что делал Петр I в Казани целую неделю.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кремль, 1Б. Тайницкая башня казанского Кремля
Завершение: Муштари, 16. Дом заводчика Осокина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
22 авг 2022
Очень интересная пешеходная экскурсия, маршрут проходит по очень красивым местам Казани! Альберт очень интересно и доступно рассказывает, отвечал на все мои вопросы, подача информации на высшем уровне.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

👥Групповые🚶Пешеходные🧒Можно с детьмиКазанский кремль🗽Популярные места📜История и культура

Похожие туры в Казани

Царская прогулка, или Романовы в Казани
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии Альберт
Альберт
Нет отзывов
Царская прогулка, или Романовы в Казани
Изучая город на авторской экскурсии, понять культурный код отношений власти и общества
в районе казанского кремля
25 окт
26 окт
27 окт
28 окт
1 200 за 1 человека
Ночная экскурсия «Огни Казани»
2 часа
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.5
274 отзыва
Ночная экскурсия «Огни Казани»
Благодаря автобусной экскурсии по ночному городу у вас есть все шансы еще раз влюбиться
Сегодня
Завтра
25 окт
26 окт
900 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
3 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
до 19 чел.
Организатор экскурсии Артур
Артур
5
68 отзывов
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
Знакомство с Казанью
Отель, в котором вы остановились
Завтра
25 окт
26 окт
27 окт
от 5 500 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Казани на автомобиле
2 часа
Индивидуальная
до 40 чел.
Организатор экскурсии Туроператор
Туроператор
5
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Казани на автомобиле
На экспресс-экскурсии по городу вам удастся увидеть все важные культурные места
По договоренности
от 4 990 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Казани
2.5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Экскурсионный-Сервис-Казань
Экскурсионный-Сервис-Казань
4.5
16 отзывов
Обзорная экскурсия по Казани
Казань - один из древних городов России
Ул. Баумана, д. 19 (СТ.М. «Площадь Тукая»)
Сегодня
Завтра
25 окт
26 окт
900 за 1 человека
Тысяча огней Казани
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Эмиль
Эмиль
5
1 отзыв
Тысяча огней Казани
Экскурсия по вечерней Казани. В то время, когда лентяи уже спят - мы совершим прогулку по сказочному городу
ул. Кремлёвская д. 2, Казань
Сегодня
Завтра
25 окт
26 окт
6 500 за всё до 4 чел.
Вечерняя экскурсия по Казани + Колесо Обозрения
2 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии Экскурсионное
Экскурсионное
4.7
54 отзыва
Вечерняя экскурсия по Казани + Колесо Обозрения
Почему экскурсии проводят только днем
Казань, площадь Тысячелетия дом 2
Сегодня
Завтра
25 окт
26 окт
1 200 за 1 человека
Обзорная автобусная экскурсия по Казани
2.5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
4.2
12 отзывов
Обзорная автобусная экскурсия по Казани
Получить объемное представление о самобытной столице Татарстана
напротив гостиницы «Ногай»
Завтра
25 окт
26 окт
27 окт
900 за 1 человека
Обзорная экскурсия по вечерней Казани на автобусе
2 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 42 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
4.1
92 отзыва
Обзорная экскурсия по вечерней Казани на автобусе
Рассмотреть город в блеске иллюминации и прикоснуться к его истории на автобусной прогулке
напротив гостиницы «Ногай»
Завтра
25 окт
26 окт
27 окт
900 за 1 человека
«Огоньки из сказки» - ночная экскурсия по Казани на автомобиле
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Руслан
Руслан
4.7
10 отзывов
«Огоньки из сказки» - ночная экскурсия по Казани на автомобиле
Казань - столица Татарстана, город национального колорита
По договоренности
1 ноя
8 ноя
9 ноя
10 ноя
3 750 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Казани на красном двухэтажном автобусе
2 часа
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии CitySightSeeing
CitySightSeeing
4.3
37 отзывов
Обзорная экскурсия по Казани на красном двухэтажном автобусе
Обзорная экскурсия проходит по самому сердцу города
Любая из 15ти остановок указанных в описании
Завтра
25 окт
26 окт
27 окт
1 100 за 1 человека
Семейная обзорная экскурсия по Казани
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
4.9
12 отзывов
Семейная обзорная экскурсия по Казани
Прочувствовать татарский колорит и узнать город от кремля до музея чак-чака
По договоренности с гидом
25 окт
26 окт
28 окт
29 окт
78006 630 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Казани
ХОРОШО
🧭
ТАМ