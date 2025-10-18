Мои заказы

Жемчужины Гостиного двора

Прогуляться по самому сердцу Казани и заглянуть в её прошлое через судьбу одного из старейших зданий
Один из самых старинных дворцов Казани — легендарный Гостиный двор — занимает целый квартал. Он был построен в 1800-х годах по именному царскому указу. В течение веков здесь был центр
духовной, культурной и экономической жизни столицы. Что хранит в себе здание? В чём его уникальность? С какими личностями оно связано? Кто такой А. Ф. Лихачев и каков его вклад в истории? На экскурсии я расскажу обо всём этом и многом другом из истории города.

5
1 отзыв
Время начала: 11:00, 13:00, 15:00

Описание экскурсии

  • Вы начнёте прогулку на площади Первого мая — одном из старейших городских пространств Казани
  • Пройдёте по улицам Кремлёвской, Чернышевского и Профсоюзной
  • Прогуляетесь вокруг Гостиного двора
  • Посетите музей и его уникальную экспозицию, познакомитесь с историей края и татарского народа
  • Увидите Иоанно-Предтеченский монастырь — один из самых древних монастырей Казани

Я расскажу:

  • Об истории Петропавловского собора, посвящённого Петру Первому
  • Знаковых символах Казани, становлении городской архитектуры и знаменитых личностях
  • Создании первого городского музея, которому уже более 130 лет

Организационные детали

Входные билеты в музей включены в стоимость экскурсии. Дополнительных расходов нет.

в пятницу в 14:00, в субботу в 11:00 и 13:00, в воскресенье в 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Кремлёвской
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия
Лилия — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 48 туристов
Я профессиональный гид-историк, старший научный сотрудник Национального музея и аккредитованный экскурсовод по Республике Татарстан. Работаю с VIP-гостями и VIP-группами. Смогу ответить почти на все вопросы о татарах, их уникальной истории
и нашем крае. Я многогранная личность: педагог-методист, учитель татарского языка, носитель культуры, этнограф и этнолог. Прекрасно знаю фольклор и литературу, пишу стихи и песни, увлекаюсь музыкой, изучаю историю народов через их фольклор и создаю ювелирные украшения из камней. С радостью расскажу об истории и современности края, о народах, традициях и обычаях Татарстана.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Виталий
Виталий
18 окт 2025
Уникальная возможность не только прикоснуться к татарской истории, но и пообщаться с уникальным носителем национальной культуры. Рекомендуется взрослым и любопытным.
Уникальная возможность не только прикоснуться к татарской истории, но и пообщаться с уникальным носителем национальной культуры.

