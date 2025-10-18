Один из самых старинных дворцов Казани — легендарный Гостиный двор — занимает целый квартал. Он был построен в 1800-х годах по именному царскому указу. В течение веков здесь был центр
Описание экскурсии
- Вы начнёте прогулку на площади Первого мая — одном из старейших городских пространств Казани
- Пройдёте по улицам Кремлёвской, Чернышевского и Профсоюзной
- Прогуляетесь вокруг Гостиного двора
- Посетите музей и его уникальную экспозицию, познакомитесь с историей края и татарского народа
- Увидите Иоанно-Предтеченский монастырь — один из самых древних монастырей Казани
Я расскажу:
- Об истории Петропавловского собора, посвящённого Петру Первому
- Знаковых символах Казани, становлении городской архитектуры и знаменитых личностях
- Создании первого городского музея, которому уже более 130 лет
Организационные детали
Входные билеты в музей включены в стоимость экскурсии. Дополнительных расходов нет.
в пятницу в 14:00, в субботу в 11:00 и 13:00, в воскресенье в 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Место начала и завершения?
На ул. Кремлёвской
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Лилия — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 48 туристов
Я профессиональный гид-историк, старший научный сотрудник Национального музея и аккредитованный экскурсовод по Республике Татарстан. Работаю с VIP-гостями и VIP-группами. Смогу ответить почти на все вопросы о татарах, их уникальной истории
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Виталий
18 окт 2025
Уникальная возможность не только прикоснуться к татарской истории, но и пообщаться с уникальным носителем национальной культуры. Рекомендуется взрослым и любопытным.
