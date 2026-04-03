Туган Авылым: голоса татарской деревни

Увидеть традиционные дома и узнать о деревенском укладе
«Туган Авылым» — это настоящая находка для любителей культуры и аутентичности! Здесь вы увидите традиционные дома, узнаете о повседневной жизни татар и обычаях, которые сохраняются на протяжении веков.
Описание экскурсии

«Туган Авылым» (в переводе — «Родная деревня») — это этнографический комплекс в Казани, где воссоздана атмосфера татарского деревенского быта. Вас ждёт спокойная пешая прогулка с погружением в традиции и повседневную жизнь татарской деревни 19–20 веков.

Вы увидите:

  • традиционные татарские дома с резными наличниками
  • старинные предметы быта и утварь
  • мельницу, колодец, сараи, баню по-чёрному
  • улочки, воссоздающие деревенский ландшафт

Я расскажу:

  • как строилась татарская деревня
  • чем отличались дома бедных и зажиточных крестьян
  • как проходил день в деревенской семье
  • какие традиции и обычаи до сих пор живы в татарских сёлах

Организационные детали

  • Программа подходит всем, но дети должны быть под присмотром взрослых
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в будние дни в 11:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1715 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Туфана Миннуллина
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аида
Аида — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 670 туристов
Привет, меня зовут Аида! Я активный любитель походов, велотуризма, лыж и сноуборда. С 2020 года живу в Казани, встречаю гостей города и показываю им окрестности. Работаю с командой гидов. Мы с радостью поделимся интересными историями и сделаем всё, чтобы ваше путешествие прошло незабываемо.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
Экскурсия интересная. Куча мастер классов.
Ю
Полный обман. Заявленной программы не было, это даже ни экскурсия, 10 минут рассказали про традиции татарской семьи и далее повели по магазинам в надежде что ты что-то купишь.
Аида
Ответ организатора:
Уважаемая Юлия, мы получили ваш отзыв и хотим выразить сожаление, что ваша экскурсия не оправдала ожиданий. Мы понимаем ваше разочарование.
Хотим
читать дальшеуменьшить

подчеркнуть, что мы предприняли все возможные меры для разрешения ситуации, полностью вернув вам денежные средства, что является нашим стандартным подходом в случаях, когда клиент остается недоволен услугой. Также вы провели с гидом время, в соответствии с договоренностью:)
Мы всегда стремимся предоставлять качественные услуги и готовы к конструктивному диалогу. Желаем вам только приятных впечатлений.

