«Туган Авылым» — это настоящая находка для любителей культуры и аутентичности! Здесь вы увидите традиционные дома, узнаете о повседневной жизни татар и обычаях, которые сохраняются на протяжении веков.
Описание экскурсии
«Туган Авылым» (в переводе — «Родная деревня») — это этнографический комплекс в Казани, где воссоздана атмосфера татарского деревенского быта. Вас ждёт спокойная пешая прогулка с погружением в традиции и повседневную жизнь татарской деревни 19–20 веков.
Вы увидите:
- традиционные татарские дома с резными наличниками
- старинные предметы быта и утварь
- мельницу, колодец, сараи, баню по-чёрному
- улочки, воссоздающие деревенский ландшафт
Я расскажу:
- как строилась татарская деревня
- чем отличались дома бедных и зажиточных крестьян
- как проходил день в деревенской семье
- какие традиции и обычаи до сих пор живы в татарских сёлах
Организационные детали
- Программа подходит всем, но дети должны быть под присмотром взрослых
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в будние дни в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1715 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Туфана Миннуллина
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аида — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 670 туристов
Привет, меня зовут Аида! Я активный любитель походов, велотуризма, лыж и сноуборда. С 2020 года живу в Казани, встречаю гостей города и показываю им окрестности. Работаю с командой гидов. Мы с радостью поделимся интересными историями и сделаем всё, чтобы ваше путешествие прошло незабываемо.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия интересная. Куча мастер классов.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Полный обман. Заявленной программы не было, это даже ни экскурсия, 10 минут рассказали про традиции татарской семьи и далее повели по магазинам в надежде что ты что-то купишь.
Аида
Ответ организатора:
Уважаемая Юлия, мы получили ваш отзыв и хотим выразить сожаление, что ваша экскурсия не оправдала ожиданий. Мы понимаем ваше разочарование.
Хотим
Хотим
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии на «Туган Авылым: голоса татарской деревни»
Индивидуальная
до 10 чел.
Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
Прочувствовать культуру и самобытность татарского народа - на индивидуальной пешей прогулке
Начало: В сквере Тукая
29 мая в 10:30
30 мая в 10:00
5800 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Пешая экскурсия по национальному комплексу «Туган Авылым»
Открыть для себя очарование татарской культуры, истории и традиций
Начало: У экскурсионного центра
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00 и 18:00
29 мая в 11:00
1 июн в 11:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Старо-Татарская слобода - взгляд в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинного Казани, исследуя Старо-Татарскую слободу с профессиональным гидом
Начало: На Юнусовской площади
Сегодня в 15:00
29 мая в 15:00
5500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Старо-Татарская слобода: мечети и старинные усадьбы
Погулять по древнему кварталу, посетить мечеть и в доступной форме раскрыть особенности ислама
Начало: В Старо-Татарской слободе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
-30%
до 22 июня
1715 ₽ за человека