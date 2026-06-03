Разобраться, что в историях о казанском Арбате правда, а что - выдумки
Улицу Баумана в Казани знают все. Но мало кто догадывается, сколько неожиданных историй она хранит. Я расскажу про хлебную биржу и шумные кабаки, Ногайский тракт и тайны золотого запаса России.
А ещё — о купцах и банкирах, писателях и революционерах, а также о множестве других любопытных фактов на прогулке по главной пешеходной улице города.
Описание экскурсии
Рыбнорядская площадь, которая раньше называлась Рыбнорядской, Кооперативной, площадью Куйбышева и площадью Тукая. Вы поймёте, почему казанцы называют это место Кольцом.
Часы Тукая и фонтан — они напомнят нам героев татарских сказок.
Аптека Бренинга — вы узнаете, чем прославилась одна из самых известных аптек дореволюционной Казани.
Колокольня Богоявленского собора. Поговорим о её строительстве, необычной судьбе и людях, благодаря которым она стала одним из символов города.
Государственный банк. Вы услышите о золотом запасе Российской империи и знаменитом «золоте Колчака».
«Вкусный перекрёсток». Выясним, где и как происходило возрождение татарской кухни и почему сегодня гастрономическая Казань известна далеко за пределами Татарстана.
А также на нашем маршруте: Дом печати — Хлебный торг — Нулевой километр — подземелья улицы Баумана — точка восьми храмов — подножие Кремля.
Вы узнаете:
о доордынских булгарских временах
купеческих конторах, кабаках и знаменитой бирже барабусов — людей, которые искали здесь работу на один день
подземных ходах под историческим центром
тайнах кремлёвского холма
истории советского книгопечатания и общепита
Организационные детали
Радиогиды — по желанию, 100 ₽ на чел.
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Тукая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
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Интересно о Казани для казанцев и гостей. Искусство наслаждаться Казанью. Каждый день! Достоверно. Из первых рук. От коренного казанца, потомственного экскурсовода, члена Союза экскурсоводов РФ и Гильдии экскурсоводов РТ и легендарного казанца, очарованного странника Велобабая.
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