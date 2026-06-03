Улицу Баумана в Казани знают все. Но мало кто догадывается, сколько неожиданных историй она хранит. Я расскажу про хлебную биржу и шумные кабаки, Ногайский тракт и тайны золотого запаса России. А ещё — о купцах и банкирах, писателях и революционерах, а также о множестве других любопытных фактов на прогулке по главной пешеходной улице города.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-40 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 6000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Рыбнорядская площадь, которая раньше называлась Рыбнорядской, Кооперативной, площадью Куйбышева и площадью Тукая. Вы поймёте, почему казанцы называют это место Кольцом.

Часы Тукая и фонтан — они напомнят нам героев татарских сказок.

Аптека Бренинга — вы узнаете, чем прославилась одна из самых известных аптек дореволюционной Казани.

Колокольня Богоявленского собора. Поговорим о её строительстве, необычной судьбе и людях, благодаря которым она стала одним из символов города.

Государственный банк. Вы услышите о золотом запасе Российской империи и знаменитом «золоте Колчака».

«Вкусный перекрёсток». Выясним, где и как происходило возрождение татарской кухни и почему сегодня гастрономическая Казань известна далеко за пределами Татарстана.

А также на нашем маршруте: Дом печати — Хлебный торг — Нулевой километр — подземелья улицы Баумана — точка восьми храмов — подножие Кремля.

Вы узнаете:

о доордынских булгарских временах

купеческих конторах, кабаках и знаменитой бирже барабусов — людей, которые искали здесь работу на один день

подземных ходах под историческим центром

тайнах кремлёвского холма

истории советского книгопечатания и общепита

Организационные детали