Приглашаем вас познакомиться с улицей Баумана — одной из самых древних улиц города! Вы узнаете, как она называлась в 12 веке, какие событие происходили здесь в прошлом и сколько домов на улице сейчас. Полюбуетесь «Тукаевскими» часами и посидите в карете Екатерины II. А перед входом в музей «Самогон» сможете задать вопрос «это кто?» и получить неожиданный ответ.
Описание экскурсии
- Начнём экскурсию возле знаменитых часов с тремя циферблатами на площади Тукая
- Увидим самую старую действующую аптеку Казани, которую ещё в 1867 году открыл поволжский немец Иоганн Бренинг
- Остановимся возле памятника знаменитому уроженцу города — русскому басу Фёдору Ивановичу Шаляпину
- Рассмотрим колокольню Богоявленской церкви — символ и самое высокое старинное сооружение Казани
- Сфотографируемся у памятника «Конь в пальто», а летом ещё и покидаем монетки в фонтаны
- Посидим в карете, в которой Екатерина II ездила по городу, и погладим Кота Казанского
- А закончим нашу прогулку возле скульптуры «Конь-Страна»
Вы услышите:
- Историю улицы Баумана — считается, что она возникла в начале 12 века и называлась тогда Нугай Юлы
- Как улица выполняла роль главной торговой артерией города и что изменилось в советское время
- Сколько домов, храмов, памятников и фонтанов на улице Баумана
- Историю казанских котов в «пушистой гвардии императрицы»
- Какие артисты получили своё признание на Аллее татарских звёзд
И многое-многое другое!
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям от 7 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1000 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Школьники
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Габдуллы Тукая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 415 туристов
Я гид по Казани, аккредитованный в Казанском кремле, также прошла российскую аккредитацию. Родилась и выросла в столице Татарстана на улице Кремлёвской, окончила геологический факультет Казанского федерального университета. Экскурсии провожу я и мои коллеги-гиды. Будем рады встрече с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нина
17 мая 2025
Спасибо за информативную и интересную прогулку.
Л
Любовь
12 мая 2025
Нина отличный рассказчик, знающий и любящий свое дело мастер, спасибо ей и браво, что есть еще такие мастера на Руси Матушке
З
Зульфия
2 апр 2025
Экскурсия нам понравилась. Интересный рассказ о жизни города и улицы Баумана, его истории до наших дней.
А
Анна
23 мар 2025
Экскурсия по улице Баумана оказалась для нас источником интересных фактов о городе и его жителях из разных исторических периодов. Без рассказа Нины Петровны мы бы просто прошли по этой улице, поглазели по сторонам и не поняли и не узнали бы ничего нового! Любому сомневающемуся туристу, впервые приехавшему в Казань, как и мы, рекомендуем уделить время и внимание данному маршруту.
Ж
Жанна
6 мар 2025
Эта экскурсия стала первым нашим знакомством с Казанью. Очень понравился подход экскурсовода Нины Петровны: прекрасный материал, интересная подача, профессиональное владение историей Казани, ни один дополнительный вопрос не остался без ответа. У каждого дома, площади своя интересная история. Уверенно советую экскурсию и экскурсовода! Нине Петровне большое спасибо 🌹
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