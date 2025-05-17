Нина Спасибо за информативную и интересную прогулку.

Л Любовь Нина отличный рассказчик, знающий и любящий свое дело мастер, спасибо ей и браво, что есть еще такие мастера на Руси Матушке

З Зульфия Экскурсия нам понравилась. Интересный рассказ о жизни города и улицы Баумана, его истории до наших дней.

А Анна Экскурсия по улице Баумана оказалась для нас источником интересных фактов о городе и его жителях из разных исторических периодов. Без рассказа Нины Петровны мы бы просто прошли по этой улице, поглазели по сторонам и не поняли и не узнали бы ничего нового! Любому сомневающемуся туристу, впервые приехавшему в Казань, как и мы, рекомендуем уделить время и внимание данному маршруту.