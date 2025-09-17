Загадочная улица Баумана в Казани открывает свои тайны.
Здесь, среди старинных зданий, вы сможете узнать историю Национального банка, полюбоваться колокольней Богоявленской церкви, посетить старейшую аптеку и разгадать секреты Дома печати. Прогулка по купеческим домам и театрам оживит прошлое, а потайные уголки удивят каждого. Не упустите шанс сделать фото с Котом Казанским и в карете Екатерины II
5 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Уникальная архитектура
- 🏛 Исторические здания
- 📜 Тайны и легенды
- 🎭 Культурные открытия
- 🍵 Уютные кафе
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Старейшая аптека
- Национальный банк
- Колокольня Богоявленской церкви
- Купеческие дома
- Дом печати
- Театр Василия Качалова
- Подземная галерея
Описание экскурсии
- Мы зайдём в старейшую аптеку города
- Выясним, почему здание Национального банка (где хранилось золото Российской империи) долгое время оставалось асимметричным
- Полюбуемся уникальной колокольней Богоявленской церкви, на строительство которой ушло 34 вида кирпича. Вы узнаете забавную историю крещения здесь Фёдора Шаляпина
- Рассмотрим купеческие дома 19 — начала 20 века и найдём чудом сохранившийся фрагмент старинной вывески
- Разгадаем тайну строительства Дома печати, или Дома-книжки, как его называют казанцы
- Сделаем фото возле Кота Казанского и в карете Екатерины II
- Увидим театр, в котором начинал свой путь Василий Качалов
- Прикоснёмся к загадкам, которые хранит подземная галерея, случайно обнаруженная уже в 21 веке
- Обсудим, что означает название современной парковки и какие диспуты разгорались в императорском университете
И многое другое!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Тукая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айгуль — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 148 туристов
Привет, друзья, меня зовут Айгуль, я гид по Казани и её окрестностям. Я здесь родилась, с 2005 года работаю гидом и переводчиком с французского и английского, влюбляя гостей в прекрасную Казань.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
17 сен 2025
Выбрала экскурсию с Айгуль по ул. Баумана в завершающий день путешествия в Казань, когда уже смотришь на многое более осмысленно и новая информация о городе воспринимается и запоминается гораздо легче. Айгуль - дипломированный специалист с многолетним стажем, хорошо разбирается в своём деле и очень внимательна как человек. Спасибо!
Александр
24 июл 2025
Отличная прогулка в самом центре Казани. Интересный маршруту и очень интересный рассказ! всем советуем
М
Марина
24 июн 2025
Мы путешествовали на теплоходе по р. Волга до г. Казань. В прошлом году мы ходили до Ярославля и также пользовались услугой Трипстер для заказа экскурсовода. Очень заранее до круиза я
Айгуль
Ответ организатора:
Добрый день, уважаемая Марина.
Я искренне огорчена тем, что вы остались недовольны проведённой экскурсией.
По поводу того, что вам хотелось бы заранее
Алексей
3 мар 2025
Нам все понравилось! Неспешная, но очень увлекательная прогулка. Айгуль - отличная собеседница, хорошо владеющая материалом и внимательная к своим гостям. Все прошло как на одном дыхании. Большое спасибо!
Елена
15 фев 2025
Экскурсия отличная! Гид великолепный! Айгуль рассказывала о городе с душой, внимательно слушала все наши дурацкие вопросы и на все дала ответы. Мы в Казане были уже 3 раз и благодаря Айгуль посмотрели на город по новому. Она провела по тем улицам, которые мы бы сами никогда не нашли. Очень интересные истории домов и их обитателей. Берите экскурсию, точно не пожалеете!
I
Irina
26 янв 2025
Люблю этого экскурсовода❤️
Б
Булат
26 янв 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании, получили огромное удовольствие.
Узнали много интересных необычных фактов о своем городе.
Несмотря на то, что экскурсия зимой, совершенно не замерзли, так как мы посетили церковь, зашли в кофейню за кофе.
Однозначно рекомендую!
Э
Элла
26 янв 2025
Экскурсия превосходная! Очень увлекательный рассказ, слушали Айгуль не отрываясь. Получили исчерпывающие ответы на все вопросы. Айгуль не просто владеет информацией, но и знает множество интересных исторических деталей. Рекомендуем!
Андрей
19 янв 2025
У меня был билет в Казань, энтузиазм, Трипстер и один вечер, чтобы найти хорошую экскурсию. И мне очень повезло встретить объявление Айгуль! Гид с большим опытом, прекрасными познаниями, приятной улыбкой
З
Заретта
10 янв 2025
Остались в полном восторге! Несмотря на плохую погоду наш опытный гид Айгуль провела для нас интереснейшую и насыщенную экскурсию в комфортном для нас темпе. Рассказала много интересного про одну из старейших улиц города и не только, про прошлое и настоящее этого чудесного города Казань!
