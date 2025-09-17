читать дальше

позаботилась о нашем времени препровождении в Казани, забронировала и внесла предоплату за экскурсию. Гид у нас была Айгуль. В указанное место встречи и мы и Айгуль пришли вовремя. Айгуль очень приятная и симпатичная женщина, дикция хорошая, информацией владеет свободно. Но вот хотелось бы, чтобы в самом начале прогулки нам рассказали наш краткий маршрут и место окончания экскурсии. Потому что у нас получилось так, что экскурсия как бы оборвалась на полуслове. Вместо указанного в ваучере и оплаченного 2 часа мы гуляли ровно 1,5. Мы же на отдыхе, поэтому на часы посмотрели только после того, как сказали друг другу До свидания. Мы как бы оказались на середине пути, в прямом и переносном смысле. Впечатление от экскурсии было немного испорчено, по причине того, что не было логического завершения ни рассказа, ни маршрута, хотя время еще позволяло.