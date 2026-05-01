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девушка. Получили много интересной информации об истории, культуре Казани. Прошлись по Казанскому старому Арбату, разгадывая ребусы и головоломки. Очень понравилась Старая Проломная аптека - бывшая аптека Бреннингов, история о том, что Шаляпин, будучи мальчишкой 15 лет не прошел по конкурсу в хор при Казанском театре и вместо него взяли долговязого, окающего нижегородца, который впоследствии стал Максимом Горьким и они с Шаляпиным были друзьями. Вообще, центр Казани очень похож на Питер.

В конце Квеста - маленький сладкий сюрприз от организаторов.

Спасибо Юлии Ефремовой - организатору экскурсии-квеста и нашему экскурсоводу Айгуль!

Рекомендую всем посетить это мероприятие - не пожалеете!