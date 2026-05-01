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Квест
до 6 чел.
Квест-экскурсия «Тайны казанского Арбата»
Начало: Метро площадь Тукая, часы влюбленных
«Программа Данная квест-экскурсия пройдет по одной из старейших улиц Казани — улице Баумана, которая, как и московский Арбат, является пешеходной»
Расписание: Любое время
7500 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
В
Очень динамично, познавательно, каждый этап - это ожидание чего-то интересного. Поэтому даже сложный материал воспринимался легко. Спасибо Миле за такую интересную экскурсию!
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М
Замечательная экскурсия в формате квеста. Огромная благодарность Наталье от всей нашей группы, нас было четверо взрослых. В игровом формате два
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И
Экскурсия очень порнавилась. Айгуль очень душевно и интересно рассазывала. Дети 7 и 12 лет были увлечены. Можем смело рекомендовать.
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Это было невероятно познавательно, захватывающе, живо и очень интересно.
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М
Добрый день! Отлично провели время на познавательном квест-экскурсии. Дети 9, 11, 14 и 15 лет остались довольны. Отдельное спасибо Миле, что смогла их заинтересовать. Узнали интересные факты о Казани и её достопримечательностях.
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Спасибо большое за интересный и познавательный квест. Дети остались в восторге!
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На экскурсии были 3 взрослых и 3 детей 8,9 и 10 лет. Квест понравился всем. Разгадывали с удовольствием. Задания для детей, факты для взрослых.
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О
Большое спасибо Миле за увлекательный квест-экскурсию! И нам и детям очень понравилось. Время пролетело незаметно.
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Очень познавательная экскурсия в форме квеста! Посетили с сыном на майских праздниках 2025г.
Экскурсовод Айгуль - очень эрудированная, приветливая и веселая
Экскурсовод Айгуль - очень эрудированная, приветливая и веселая
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А
Отличный выбор для детей. Квест живой, познавательный, детям зашло отлично. Реквизит для поиска красивый, в красных мешках, в красивых шкатулочках. Гид Айгуль в теме, рекомендую, добрая, улыбчивая
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Всего 78 отзывов в Казани в категории "Старый Арбат"
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