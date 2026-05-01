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Экскурсии по Старому Арбату

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый Арбат» в Казани, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Квест-экскурсия «Тайны казанского Арбата»
Пешая
2 часа
2 отзыва
Квест
до 6 чел.
Квест-экскурсия «Тайны казанского Арбата»
Начало: Метро площадь Тукая, часы влюбленных
«Программа Данная квест-экскурсия пройдет по одной из старейших улиц Казани — улице Баумана, которая, как и московский Арбат, является пешеходной»
Расписание: Любое время
7500 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

В
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
Очень динамично, познавательно, каждый этап - это ожидание чего-то интересного. Поэтому даже сложный материал воспринимался легко. Спасибо Миле за такую интересную экскурсию!
Очень динамично, познавательно, каждый этап - это ожидание чего-то интересного. Поэтому даже сложный материал воспринимался легко.
Очень динамично, познавательно, каждый этап - это ожидание чего-то интересного. Поэтому даже сложный материал воспринимался легко.
Очень динамично, познавательно, каждый этап - это ожидание чего-то интересного. Поэтому даже сложный материал воспринимался легко.
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М
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
Замечательная экскурсия в формате квеста. Огромная благодарность Наталье от всей нашей группы, нас было четверо взрослых. В игровом формате два
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часа пролетели незаметно, несмотря на мороз. Много интересной, познавательной информации. Если вы ищете необычный способ провести время с семьей или друзьями, окунуться в атмосферу истории и испытать яркие эмоции, то обязательно посетите этот квест.

Замечательная экскурсия в формате квеста. Огромная благодарность Наталье от всей нашей группы, нас было четверо взрослых.
Замечательная экскурсия в формате квеста. Огромная благодарность Наталье от всей нашей группы, нас было четверо взрослых.
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И
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
Экскурсия очень порнавилась. Айгуль очень душевно и интересно рассазывала. Дети 7 и 12 лет были увлечены. Можем смело рекомендовать.
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Светлана
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
Это было невероятно познавательно, захватывающе, живо и очень интересно.
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М
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
Добрый день! Отлично провели время на познавательном квест-экскурсии. Дети 9, 11, 14 и 15 лет остались довольны. Отдельное спасибо Миле, что смогла их заинтересовать. Узнали интересные факты о Казани и её достопримечательностях.
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Татьяна
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
Спасибо большое за интересный и познавательный квест. Дети остались в восторге!
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Юлия
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
На экскурсии были 3 взрослых и 3 детей 8,9 и 10 лет. Квест понравился всем. Разгадывали с удовольствием. Задания для детей, факты для взрослых.
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О
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
Большое спасибо Миле за увлекательный квест-экскурсию! И нам и детям очень понравилось. Время пролетело незаметно.
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Павел
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
Очень познавательная экскурсия в форме квеста! Посетили с сыном на майских праздниках 2025г.
Экскурсовод Айгуль - очень эрудированная, приветливая и веселая
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девушка. Получили много интересной информации об истории, культуре Казани. Прошлись по Казанскому старому Арбату, разгадывая ребусы и головоломки. Очень понравилась Старая Проломная аптека - бывшая аптека Бреннингов, история о том, что Шаляпин, будучи мальчишкой 15 лет не прошел по конкурсу в хор при Казанском театре и вместо него взяли долговязого, окающего нижегородца, который впоследствии стал Максимом Горьким и они с Шаляпиным были друзьями. Вообще, центр Казани очень похож на Питер.
В конце Квеста - маленький сладкий сюрприз от организаторов.
Спасибо Юлии Ефремовой - организатору экскурсии-квеста и нашему экскурсоводу Айгуль!
Рекомендую всем посетить это мероприятие - не пожалеете!

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А
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
Отличный выбор для детей. Квест живой, познавательный, детям зашло отлично. Реквизит для поиска красивый, в красных мешках, в красивых шкатулочках. Гид Айгуль в теме, рекомендую, добрая, улыбчивая
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Всего 78 отзывов в Казани в категории "Старый Арбат"

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