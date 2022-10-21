Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Не любите долго ходить на экскурсиях? Предлагаю ездить на самокате! Для начала я выдам самокаты для моих гостей, мы будем рассекать улочки Казани, а попутно я расскажу о ней, местных жителях, религии и поведаю о неизвестной ранее для Вас местной кухне.
Мы посетим старейший район Казани — Старо-Татарскую слободу, Вы её увидите такой, какой его видят местные жители. Эксклюзив нашей программы — это угощение местными блюдами.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Совсем маленьким детям будет немного тяжело, так как прогулка длится 2,5 – 3 часа и включает езду на самокате.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Аренда самокатов
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Лево-Булачная, 52 корпус 7, Казань
Завершение: ул. Лево-Булачная, 52 корпус 7
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Совсем маленьким детям будет немного тяжело, так как прогулка длится 2,5 – 3 часа и включает езду на самокате
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.