Увлекательная экскурсия на самокате по Казани

Лучший тур для комфортного знакомства с Казанью: у нас не бывает больших групп

Лучший тур для комфортного знакомства с Казанью: у нас не бывает больших групп.

Проехаться на самокате — отличный способ увидеть все основные достопримечательности и узнать их значение.
Увлекательная экскурсия на самокате по Казани
Увлекательная экскурсия на самокате по Казани
Увлекательная экскурсия на самокате по Казани
Увлекательная экскурсия на самокате по Казани
Увлекательная экскурсия на самокате по Казани
Ближайшие даты:
25
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Не любите долго ходить на экскурсиях? Предлагаю ездить на самокате! Для начала я выдам самокаты для моих гостей, мы будем рассекать улочки Казани, а попутно я расскажу о ней, местных жителях, религии и поведаю о неизвестной ранее для Вас местной кухне.
  • Мы посетим старейший район Казани — Старо-Татарскую слободу, Вы её увидите такой, какой его видят местные жители. Эксклюзив нашей программы — это угощение местными блюдами.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Совсем маленьким детям будет немного тяжело, так как прогулка длится 2,5 – 3 часа и включает езду на самокате.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда самокатов
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Лево-Булачная, 52 корпус 7, Казань
Завершение: ул. Лево-Булачная, 52 корпус 7
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Совсем маленьким детям будет немного тяжело, так как прогулка длится 2,5 – 3 часа и включает езду на самокате
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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