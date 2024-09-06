3 часа
Групповая
Обзорная экскурсия по Казани: Казанский Кремль, театр Экият и многое другое
Погрузитесь в атмосферу Казани: от исторических мечетей до современных театров. Наш гид откроет вам все тайны и красоты города
Расписание: Ежедневно (по набору группы)
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 200₽ за человека
2 часа
Групповая
Ночная экскурсия по Казани: волшебство огней и легенд
Погрузитесь в волшебную атмосферу Казани ночью, где исторические здания и мосты сияют в темноте, создавая незабываемые впечатления
Расписание: Ежедневно в 19:00 (по набору группы)
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
1 100₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Казани днем или вечером (без Кремля)
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8 750₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Казани на автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 7 990₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Казань. Лучшее за 3 часа: обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: ежедневно в 10.00, 14.00, 18.00
Завтра в 18:00
16 сен в 10:00
от 7 500₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Каждый день по договорённости
9 окт в 10:00
10 окт в 10:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 сентября 2024Был маленький автобус (типа Газель) и не было аудиогида
- ООльга3 сентября 2024Интересная экскурсия. Комфортный автобус. Удобное место сбора
- ГГалина1 сентября 2024Были на экскурсии с гидом Еленой! Экскурсия получилась больше автомобильной, чем пешеходной. Останавливались в самых интересных местах. Интересный расказ о
- РРаиса17 августа 2024Большое спасибо! Понравилось все!
- ДДарья29 июля 2024Большое спасибо Алсу за увлекательную экскурсию в неспешном режиме по всем основным достопримечательностям Казани! Время пролетело незаметно за познавательными рассказами об истории города. Очень удобно для физически неподготовленных или пожилых людей, так как часть экскурсии на машине. Всем довольны!
- ТТатьяна27 июля 2024Полный восторг!!! Время промчалось незаметно за приятной беседой, любуясь восхитительными локациями города. Однозначно рекомендую экскурсию и опытного проводника Алсу. Нам очень понравилось!!!
- ТТамара14 июля 2024Наш гид Алсу - профессионал с большой буквы. Очень благодарны за полученное удовольствие от экскурсии по Казани.
- ККристина3 июля 2023Прекрасная экскурсия. Спасибо!
- ЛЛилия16 июня 2023Добрый день! Выражаем огромную благодарность экскурсоводу Руслану. Профессионал своего дела. Поразили энциклопедические знания) Реально глубоко и хорошо знает всё о
- ННаталия7 октября 2022Очень понравилась обзорная экскурсия по Казани с Ариной и водителем Наилем! Много хорошо и с юмором поданной информации, продуманный маршрут, достаточное время. После экскурсии стало понятно, что ещё подробнее хотелось бы увидеть. Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Памятник-фонтан Казан»
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