Е Елена Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля Был маленький автобус (типа Газель) и не было аудиогида

О Ольга Ночная экскурсия «Огни Казани» Интересная экскурсия. Комфортный автобус. Удобное место сбора

Г Галина Обзорная экскурсия по Казани днем или вечером (без Кремля) читать дальше городе и его истории, индивидуальный подход и внимание к нашим интересам оставили очень приятное впечатление. После экскурсии, по нашей просьбе, гид провезла нас по антикварным магазинам, за это отдельное спасибо! Всем рекомендуем! Были на экскурсии с гидом Еленой! Экскурсия получилась больше автомобильной, чем пешеходной. Останавливались в самых интересных местах. Интересный расказ о

Р Раиса Обзорная экскурсия по Казани днем или вечером (без Кремля) Большое спасибо! Понравилось все!

Д Дарья Казань. Лучшее за 3 часа: обзорная экскурсия на автомобиле Большое спасибо Алсу за увлекательную экскурсию в неспешном режиме по всем основным достопримечательностям Казани! Время пролетело незаметно за познавательными рассказами об истории города. Очень удобно для физически неподготовленных или пожилых людей, так как часть экскурсии на машине. Всем довольны!

Т Татьяна Казань. Лучшее за 3 часа: обзорная экскурсия на автомобиле Полный восторг!!! Время промчалось незаметно за приятной беседой, любуясь восхитительными локациями города. Однозначно рекомендую экскурсию и опытного проводника Алсу. Нам очень понравилось!!!

Т Тамара Казань. Лучшее за 3 часа: обзорная экскурсия на автомобиле Наш гид Алсу - профессионал с большой буквы. Очень благодарны за полученное удовольствие от экскурсии по Казани.

К Кристина Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле Прекрасная экскурсия. Спасибо!

Л Лилия Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле читать дальше родном крае. Саму экскурсию Руслан простроил под наши пожелания, всё очень интересно, познавательно и увлекательно. Мы остались очень довольны, и дитё и взрослые!))) Всем рекомендую. Спасибо! Добрый день! Выражаем огромную благодарность экскурсоводу Руслану. Профессионал своего дела. Поразили энциклопедические знания) Реально глубоко и хорошо знает всё о