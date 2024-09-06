Церковь Святой великомученицы Параскевы Пятницы – экскурсии в Казани

Найдено 6 экскурсий в категории «Церковь Святой великомученицы Параскевы Пятницы» в Казани, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля
На автобусе
4058 отзывов
3 часа
Групповая
Обзорная экскурсия по Казани: Казанский Кремль, театр Экият и многое другое
Погрузитесь в атмосферу Казани: от исторических мечетей до современных театров. Наш гид откроет вам все тайны и красоты города
Расписание: Ежедневно (по набору группы)
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 200 за человека
Ночная экскурсия «Огни Казани»
На автобусе
1338 отзывов
2 часа
Групповая
Ночная экскурсия по Казани: волшебство огней и легенд
Погрузитесь в волшебную атмосферу Казани ночью, где исторические здания и мосты сияют в темноте, создавая незабываемые впечатления
Расписание: Ежедневно в 19:00 (по набору группы)
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
1 100 за человека
Обзорная экскурсия по Казани днем или вечером (без Кремля)
31 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Казани днем или вечером (без Кремля)
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8 750 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Казани на автомобиле
На машине
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
Обзорная экскурсия по Казани на автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 7 990 за всё до 3 чел.
Казань. Лучшее за 3 часа: обзорная экскурсия на автомобиле
На машине
91 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Казань. Лучшее за 3 часа: обзорная экскурсия на автомобиле
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: ежедневно в 10.00, 14.00, 18.00
Завтра в 18:00
16 сен в 10:00
от 7 500 за всё до 4 чел.
Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле
На машине
20 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Каждый день по договорённости
9 окт в 10:00
10 окт в 10:00
14 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 сентября 2024
    Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля
    Был маленький автобус (типа Газель) и не было аудиогида
  • О
    Ольга
    3 сентября 2024
    Ночная экскурсия «Огни Казани»
    Интересная экскурсия. Комфортный автобус. Удобное место сбора
  • Г
    Галина
    1 сентября 2024
    Обзорная экскурсия по Казани днем или вечером (без Кремля)
    Были на экскурсии с гидом Еленой! Экскурсия получилась больше автомобильной, чем пешеходной. Останавливались в самых интересных местах. Интересный расказ о
    читать дальше

    городе и его истории, индивидуальный подход и внимание к нашим интересам оставили очень приятное впечатление. После экскурсии, по нашей просьбе, гид провезла нас по антикварным магазинам, за это отдельное спасибо! Всем рекомендуем!

  • Р
    Раиса
    17 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Казани днем или вечером (без Кремля)
    Большое спасибо! Понравилось все!
  • Д
    Дарья
    29 июля 2024
    Казань. Лучшее за 3 часа: обзорная экскурсия на автомобиле
    Большое спасибо Алсу за увлекательную экскурсию в неспешном режиме по всем основным достопримечательностям Казани! Время пролетело незаметно за познавательными рассказами об истории города. Очень удобно для физически неподготовленных или пожилых людей, так как часть экскурсии на машине. Всем довольны!
  • Т
    Татьяна
    27 июля 2024
    Казань. Лучшее за 3 часа: обзорная экскурсия на автомобиле
    Полный восторг!!! Время промчалось незаметно за приятной беседой, любуясь восхитительными локациями города. Однозначно рекомендую экскурсию и опытного проводника Алсу. Нам очень понравилось!!!
  • Т
    Тамара
    14 июля 2024
    Казань. Лучшее за 3 часа: обзорная экскурсия на автомобиле
    Наш гид Алсу - профессионал с большой буквы. Очень благодарны за полученное удовольствие от экскурсии по Казани.
  • К
    Кристина
    3 июля 2023
    Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле
    Прекрасная экскурсия. Спасибо!
  • Л
    Лилия
    16 июня 2023
    Обзорная по Казани - Кремль и Остров Свияжск за 1 день на автомобиле
    Добрый день! Выражаем огромную благодарность экскурсоводу Руслану. Профессионал своего дела. Поразили энциклопедические знания) Реально глубоко и хорошо знает всё о
    читать дальше

    родном крае. Саму экскурсию Руслан простроил под наши пожелания, всё очень интересно, познавательно и увлекательно. Мы остались очень довольны, и дитё и взрослые!))) Всем рекомендую. Спасибо!

  • Н
    Наталия
    7 октября 2022
    Обзорная экскурсия по Казани на автомобиле
    Очень понравилась обзорная экскурсия по Казани с Ариной и водителем Наилем! Много хорошо и с юмором поданной информации, продуманный маршрут, достаточное время. После экскурсии стало понятно, что ещё подробнее хотелось бы увидеть. Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Церковь Святой великомученицы Параскевы Пятницы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля
  2. Ночная экскурсия «Огни Казани»
  3. Обзорная экскурсия по Казани днем или вечером (без Кремля)
  4. Обзорная экскурсия по Казани на автомобиле
  5. Казань. Лучшее за 3 часа: обзорная экскурсия на автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Озеро Кабан
  5. Благовещенский собор
  6. Кул-Шариф
  7. Кремль
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в сентябре 2024
Сейчас в Казани в категории "Церковь Святой великомученицы Параскевы Пятницы" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 100 до 14 900. Туристы уже оставили гидам 5551 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Казани на 2024 год по теме «Церковь Святой великомученицы Параскевы Пятницы», 5551 ⭐ отзыв, цены от 1100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам