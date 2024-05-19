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Групповая
2 часа
Вечерняя экскурсия по Казани с посещением Колеса Обозрения
Почувствуйте волшебство ночной Казани, гуляя по ее освещенным улицам и наслаждаясь видами с Колеса Обозрения
Начало: Казань, ул. Баумана, 78, у памятника Шаляпину
Расписание: ежедневно
Сегодня в 19:45
Завтра в 19:45
1 400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Город Казань глазами жителя
Начало: Ул. Кремлевская д. 2, Казань
Расписание: Ежедневно
16 июня в 09:00
17 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Казань - будем знакомиться
Начало: Ул. Кремлевская д. 2, Казань
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена19 мая 2024Экскурсия с посещением колеса обозрения в г. Казани, было познавательно интересно, гид супер обязательно вернёмся сюда. Рекомендую.
- ЗЗоя17 мая 2024Отличная экскурсия, гид Лариса молодец прекрасно провела вечернюю экскурсию. Водителю Эльдару благодарность. Супер.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Музей военной техники под открытым небом»
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