Сейчас в Казани в категории "Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан" можно забронировать 3 экскурсии от 1 400 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 328 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5