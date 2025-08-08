Мои заказы

В мире технологий: из Казани - в Иннополис

Путешествие в Иннополис подарит вам возможность увидеть будущее технологий в действии. Познакомьтесь с инновациями и уникальными проектами
Экскурсия в Иннополис предлагает уникальную возможность увидеть, как технологии меняют мир.

Участники смогут познакомиться с инфраструктурой города, созданной с применением новейших технологий, и посетить такие знаковые места, как Технопарк имени А.С. Попова и Университет Иннополис.

Беспилотные транспортные средства и роботы-доставщики впечатлят каждого, а аккредитованный гид расскажет о значении города для инновационного развития России. Возрастное ограничение 10+
5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚀 Уникальная инфраструктура
  • 🤖 Роботы-доставщики и беспилотное такси
  • 🎓 Первый IT-университет России
  • 🏢 Технопарк имени А.С. Попова
  • 📚 Возможности обучения в Иннополисе
  • 🌟 Инновационные проекты
В мире технологий: из Казани - в Иннополис© Гумер
В мире технологий: из Казани - в Иннополис© Гумер
В мире технологий: из Казани - в Иннополис© Гумер
Ближайшие даты:
3
янв7
янв10
янв14
янв17
янв21
янв24
янв
Время начала: 14:00

Что можно увидеть

  • Технопарк имени А.С. Попова
  • Университет Иннополис
  • Студенческий кампус

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Уникальную инфраструктуру города, построенную с применением современных технологий.
  • Высокотехнологичные проекты особой экономической зоны.
  • Роботов-доставщиков и беспилотное такси (в хорошую погоду).

Вы посетите:

  • Технопарк имени А. С. Попова, центр деловой жизни города.
  • Университет Иннополис, первый IT-университет России.
  • Студенческий кампус.

И узнаете:

  • Историю создания города Иннополис и его значение для развития инноваций.
  • Особенности поступления и обучения в Университете Иннополис.
  • Причины, по которым ИТ-компании выбирают особую экономическую зону «Иннополис».
  • Что такое ЭПР и какую роль он играет в развитии технологий.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Казани. Время в пути в одну сторону около 1 часа.
  • Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter или автобусе туристического класса.
  • Один из гидов нашего агентства встретит вас у автобуса в Казани. Далее вы едете в автобусе без гида. В Иннополисе с вами будут работать аккредитованный местный экскурсовод.
  • Возрастное ограничение: 10+.

в среду и субботу в 14:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1900 ₽
школьный1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гумер
Гумер — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 72 туристов
С 2015 года мы с командой занимаемся организацией экскурсий по Казани и Татарстану. Будем рады стать вашими проводниками по нашей гостеприимной республике.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Денис
Денис
8 авг 2025
Хотелось бы хотя бы автоматизированного сопровождения в автобусе, чтобы во время дороги получить общие сведения, а не стоять 10 минут у экрана и слушать истории создания Иннополиса. К гиду вопросов
читать дальше

нет, рассказывал интересно и по возможности громко, но обещанных наушников не выдали. По-моему мнению, слишком много времени было уделено процедуре поступлению в университет и сдаче экзаменов, у нас ведь общая обзорная экскурсия, а не день открытых дверей для абитуриентов. Хотелось бы увидеть больше объектов, подняться в аудитории университета, посмотреть спорткомплекс, увидеть хоть какие-то разработки технопарка, а не только на значки фирм посмотреть. Но это всё в виде пожеланий к организаторам, а не претензий. В общем очень понравилось и взрослым и детям.

Хотелось бы хотя бы автоматизированного сопровождения в автобусе, чтобы во время дороги получить общие сведения, аХотелось бы хотя бы автоматизированного сопровождения в автобусе, чтобы во время дороги получить общие сведения, аХотелось бы хотя бы автоматизированного сопровождения в автобусе, чтобы во время дороги получить общие сведения, аХотелось бы хотя бы автоматизированного сопровождения в автобусе, чтобы во время дороги получить общие сведения, аХотелось бы хотя бы автоматизированного сопровождения в автобусе, чтобы во время дороги получить общие сведения, аХотелось бы хотя бы автоматизированного сопровождения в автобусе, чтобы во время дороги получить общие сведения, аХотелось бы хотя бы автоматизированного сопровождения в автобусе, чтобы во время дороги получить общие сведения, аХотелось бы хотя бы автоматизированного сопровождения в автобусе, чтобы во время дороги получить общие сведения, аХотелось бы хотя бы автоматизированного сопровождения в автобусе, чтобы во время дороги получить общие сведения, аХотелось бы хотя бы автоматизированного сопровождения в автобусе, чтобы во время дороги получить общие сведения, а
Л
Лачкова
20 июл 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Экскурсовод Руслан все подробно рассказал и показал. А также дал ответы на все вопросы.
Светлана
Светлана
23 мар 2025
Отличная экскурсия! Однозначно рекомендую посетить Иннополис

Входит в следующие категории Казани

Похожие экскурсии из Казани

Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
На машине
8 часов
88 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
от 19 500 ₽ за всё до 6 чел.
Иннополис: технологии и современная архитектура
Пешая
1.5 часа
404 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Иннополису: IT-город будущего
Погрузитесь в мир высоких технологий и современного дизайна, посетив Иннополис - уникальный город для IT-специалистов
Начало: В Иннополисе
Завтра в 09:30
11 ноя в 09:00
от 4400 ₽ за всё до 10 чел.
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани
Пешая
3 часа
184 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Диалог об архитектуре, религии и деятелях Казани
Познакомьтесь с уникальной архитектурой Казани и узнайте, как здесь мирно сосуществуют две религии. Откройте для себя историю выдающихся личностей
Начало: У Спасской башни кремля
11 ноя в 12:00
13 ноя в 12:00
6700 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Казани