Экскурсия в Иннополис предлагает уникальную возможность увидеть, как технологии меняют мир.
Участники смогут познакомиться с инфраструктурой города, созданной с применением новейших технологий, и посетить такие знаковые места, как Технопарк имени А.С. Попова и Университет Иннополис.
Беспилотные транспортные средства и роботы-доставщики впечатлят каждого, а аккредитованный гид расскажет о значении города для инновационного развития России. Возрастное ограничение 10+
6 причин купить эту экскурсию
- 🚀 Уникальная инфраструктура
- 🤖 Роботы-доставщики и беспилотное такси
- 🎓 Первый IT-университет России
- 🏢 Технопарк имени А.С. Попова
- 📚 Возможности обучения в Иннополисе
- 🌟 Инновационные проекты
Что можно увидеть
- Технопарк имени А.С. Попова
- Университет Иннополис
- Студенческий кампус
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Уникальную инфраструктуру города, построенную с применением современных технологий.
- Высокотехнологичные проекты особой экономической зоны.
- Роботов-доставщиков и беспилотное такси (в хорошую погоду).
Вы посетите:
- Технопарк имени А. С. Попова, центр деловой жизни города.
- Университет Иннополис, первый IT-университет России.
- Студенческий кампус.
И узнаете:
- Историю создания города Иннополис и его значение для развития инноваций.
- Особенности поступления и обучения в Университете Иннополис.
- Причины, по которым ИТ-компании выбирают особую экономическую зону «Иннополис».
- Что такое ЭПР и какую роль он играет в развитии технологий.
Организационные детали
- Экскурсия начинается и заканчивается в Казани. Время в пути в одну сторону около 1 часа.
- Поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter или автобусе туристического класса.
- Один из гидов нашего агентства встретит вас у автобуса в Казани. Далее вы едете в автобусе без гида. В Иннополисе с вами будут работать аккредитованный местный экскурсовод.
- Возрастное ограничение: 10+.
в среду и субботу в 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1900 ₽
|школьный
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос.
Гумер — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 72 туристов
С 2015 года мы с командой занимаемся организацией экскурсий по Казани и Татарстану. Будем рады стать вашими проводниками по нашей гостеприимной республике.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Денис
8 авг 2025
Хотелось бы хотя бы автоматизированного сопровождения в автобусе, чтобы во время дороги получить общие сведения, а не стоять 10 минут у экрана и слушать истории создания Иннополиса. К гиду вопросов
Л
Лачкова
20 июл 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Экскурсовод Руслан все подробно рассказал и показал. А также дал ответы на все вопросы.
Светлана
23 мар 2025
Отличная экскурсия! Однозначно рекомендую посетить Иннополис
