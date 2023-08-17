Увидеть главные достопримечательности и раскрыть секреты города
За 3 часа мы проедемся по самым важным историческим местам Казани. Вы увидите кремль, Богородицкий монастырь и старейший университет. Я расскажу, где хранится главная городская реликвия и кто такие казанские немцы. А ещё вы пройдёте небольшой квест — это сделает нашу велопрогулку интереснее!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
По пути мы сделаем несколько остановок возле основных достопримечательностей, и я расскажу их историю. Проедем по Кремлёвской набережной — и я раскрою, когда столица Татарстана так сильно преобразилась и чьих это рук дело. Вы узнаете, кто из известных людей учился в самом старом университете Казани, и услышите несколько городских легенд.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: аренда велосипеда — от 750 руб. /3 часа. В качестве залога будут нужны права или паспорт.
- Вы можете приехать на своём велосипеде
- Это экскурсия для взрослых и детей от 14 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- под мостом «Миллениум»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рената — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 3940 туристов
Всем привет) Меня зовут Рената, в Казани я живу с рождения, долгое время работала на государственной службе и встречала гостей, которые приезжали с визитами к Президенту Республики Татарстан. С 2015 года работаю профессиональным гидом по Казани и буду рада показать вам город. Иногда меня заменяют мои коллеги, также профессиональные экскурсоводы и единомышленники. Все, кто приходит к нам на экскурсии, становятся желанными гостями и друзьями, которым мы стремимся показать самое сердце Казани через достопримечательности, историю, народные обычаи, вековые традиции. Ждем всех в Казани, до скорых встреч, друзья!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
17 авг 2023
Хочу поблагодарить Ренату за проведенную экскурсию. Несмотря на то, что мы совсем не спортсмены, и с нами был ребенок, научившийся ездить на велосипеде только 2 месяца назад, данный формат экскурсии не создал серьезных сложностей. Из-за холмистого рельефа было пару моментов, где пришлось слезть с велосипеда и пройти пешком, но не критично. Все прошло динамично, интересно. С подобной прогулки хорошо начинать свой визит в город, чтобы потом понять, какие объекты хотелось бы посмотреть внимательней. Для нас это была финальная точка в путешествии и теперь хочется вернуться в Казань еще раз, Рената грамотный экскурсовод, обаятельный человек, если приедем снова, то будем обращаться именно к ней.
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