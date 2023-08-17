Велопрогулка по Казани с экскурсией и мини-квестом

Увидеть главные достопримечательности и раскрыть секреты города

5
1 отзыв
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За 3 часа мы проедемся по самым важным историческим местам Казани. Вы увидите кремль, Богородицкий монастырь и старейший университет. Я расскажу, где хранится главная городская реликвия и кто такие казанские немцы. А ещё вы пройдёте небольшой квест — это сделает нашу велопрогулку интереснее!
Велопрогулка по Казани с экскурсией и мини-квестом
Велопрогулка по Казани с экскурсией и мини-квестом
Велопрогулка по Казани с экскурсией и мини-квестом
Велопрогулка по Казани с экскурсией и мини-квестом
Велопрогулка по Казани с экскурсией и мини-квестом
Велопрогулка по Казани с экскурсией и мини-квестом
Велопрогулка по Казани с экскурсией и мини-квестом
Велопрогулка по Казани с экскурсией и мини-квестом
Велопрогулка по Казани с экскурсией и мини-квестом
Велопрогулка по Казани с экскурсией и мини-квестом
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По пути мы сделаем несколько остановок возле основных достопримечательностей, и я расскажу их историю. Проедем по Кремлёвской набережной — и я раскрою, когда столица Татарстана так сильно преобразилась и чьих это рук дело. Вы узнаете, кто из известных людей учился в самом старом университете Казани, и услышите несколько городских легенд.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: аренда велосипеда — от 750 руб. /3 часа. В качестве залога будут нужны права или паспорт.
  • Вы можете приехать на своём велосипеде
  • Это экскурсия для взрослых и детей от 14 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
под мостом «Миллениум»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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1
И
17 авг 2023
Хочу поблагодарить Ренату за проведенную экскурсию. Несмотря на то, что мы совсем не спортсмены, и с нами был ребенок, научившийся ездить на велосипеде только 2 месяца назад, данный формат экскурсии не создал серьезных сложностей. Из-за холмистого рельефа было пару моментов, где пришлось слезть с велосипеда и пройти пешком, но не критично. Все прошло динамично, интересно. С подобной прогулки хорошо начинать свой визит в город, чтобы потом понять, какие объекты хотелось бы посмотреть внимательней. Для нас это была финальная точка в путешествии и теперь хочется вернуться в Казань еще раз, Рената грамотный экскурсовод, обаятельный человек, если приедем снова, то будем обращаться именно к ней.

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Обзорные
Набережная
Популярные места
Кремлевская Набережная
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