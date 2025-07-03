За 3 часа мы проедемся по самым важным историческим местам Казани. Вы увидите кремль, Богородицкий монастырь и старейший университет. Я расскажу, где хранится главная городская реликвия и кто такие казанские немцы. А ещё вы пройдёте небольшой квест — это сделает нашу велопрогулку интереснее!
Описание квеста
По пути мы сделаем несколько остановок возле основных достопримечательностей, и я расскажу их историю. Проедем по Кремлёвской набережной — и я раскрою, когда столица Татарстана так сильно преобразилась и чьих это рук дело. Вы узнаете, кто из известных людей учился в самом старом университете Казани, и услышите несколько городских легенд.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: аренда велосипеда — от 750 руб. /3 часа. В качестве залога будут нужны права или паспорт.
- Вы можете приехать на своём велосипеде
- Это экскурсия для взрослых и детей от 14 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Под мостом «Миллениум»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рената — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 12526 туристов
В Казани я живу с рождения, долгое время работала на государственной службе и встречала гостей, которые приезжали с визитами к Президенту Республики Татарстан. С 2015 года работаю профессиональным гидом по
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Прогулка прошла отлично! Интересно, динамично, достаточный - без занудства - объем "культурной" информации. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Хочу поблагодарить Ренату за проведенную экскурсию. Несмотря на то, что мы совсем не спортсмены, и с нами был ребенок, научившийся ездить на велосипеде только 2 месяца назад, данный формат экскурсии
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии на «Велопрогулка по Казани с экскурсией и мини-квестом»
Мини-группа
до 10 чел.
По Казани на микроавтобусе. Большое обзорное путешествие в мини-группе
Увидеть главные улицы, кремль, театр «Экият» и точки притяжения в историческом центре города
Начало: В районе кремля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 14:00
1799 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборСап-прогулка на закате в центре Казани (в мини-группе)
Насладитесь закатной сап-прогулкой по Казанке с опытными инструкторами. Откройте для себя городские и природные пейзажи в мини-группе
Начало: На пирсе Ак Барс Арены
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Душа Казани: национальная кухня и секреты города
Прогулка по улице Баумана, посещение кремля и дегустация традиционных татарских блюд. Узнайте историю Казани и попробуйте лучшие местные деликатесы
Начало: На площади Тукая
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
3700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Казань в миниатюре: секреты Кремлевской улицы
Погрузитесь в историю Казани через её архитектуру и легенды. Узнайте о традициях и знаменитых жителях столицы Татарстана
Начало: У входа в Национальный музей
30 мая в 14:30
31 мая в 14:30
2500 ₽ за всё до 5 чел.
от 7500 ₽ за экскурсию