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Авторская квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани

Индивидуальная экскурсия по Казани: решите головоломки и узнайте все секреты
Вы готовы открыть все тайны самого восточного уголка Казани? Перед вами встаёт задача решить самые сложные головоломки, чтобы всё узнать.

В легкой и непринужденной манере я научу вас криптографии — работе
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с шифрами и всё это в контексте экскурсии.

Расскажу вам о самых старинных мечетях Казани, познакомлю и татарской культурой, архитектурой и историей, а так же мы окажемся на дегустации разных татарских угощений.

5
69 отзывов
Авторская квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани
Авторская квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани
Авторская квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани

Описание квеста

Тайны Старо-Татарской слободы Во время нашего удивительного путешествия по старинной Казани мы побываем в самом восточном ее уголке — Старо-Татарской слободе. Но главное то, что мы не просто будет рассматривать достопримечательности, как на классической экскурсии, а пройдем увлекательный квест, за время которого вы:
  • научитесь разгадывать сложные шифры;
  • узнаете историю родовых поместий самых богатых жителей Старо-Татарской слободы;
  • прикоснётесь к тайнам двух старинный мечетей;
  • услышите легенды живописного озера Кабан;
  • познакомитесь с уникальной культурой татарского народа. А еще я расскажу, почему Габдулла Тукай — выдающийся поэт, а Шигабутдин Марджани совершил прорыв в области мусульманского образования. Я обязательно покажу вам, где можно приобрести оригинальные подарки для близких с татарским колоритом и где попробовать самый вкусный чак-чак. Формат экскурсии • Среди фотографий вы найдете qr-код. Отсканируйте его и расшифруйте промокод на скидку 500 рублей. Не забудьте ввести его при заказе экскурсии. Подобные коды мы будем искать по Старо-Татарской слободе.
  • Пользоваться интернетом можно, и на квесте тоже, но на экскурсии у вас будут дешифровщики — они вам и помогут разгадать загадки любой сложности!
  • Квест подойдет для любых возрастов: маленькие дети с удовольствием будут искать коды, дети постарше будут принимать активное участие в решении загадок, но при этом он будет интересен и взрослым. Важная информация: Формат понравится любому возрасту, но если группа преимущественно маленькие дети 5-10 лет, будет сложновато.

Ежедневно в любое время с 11:00 до 20:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дом Шамиля
  • Дом Сафы Бахтеева
  • Дом Беркутова
  • Дом Юнусовых-Апанаевых
  • Дом Каушчи
  • Апанаевская мечеть
  • Мечать аль-Марджани
  • Татарская усадьба
  • Театр Камала
  • Озеро Кабан
  • Дом муллина
  • Дом Каюма Насыри
  • Дом Марджани
Что включено
  • Квест-экскурсия
  • Дегустация татарских угощений
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сары Садыковой 9
Завершение: Ул. Марджани, 8
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое время с 11:00 до 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Формат понравится любому возрасту
  • Но если группа преимущественно маленькие дети 5-10 лет
  • Будет сложновато
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
68
4
1
3
2
1
Н
Отличная экскурсия! Очень интересный формат! Несмотря на погоду, а на улице было -26 и ветер))) время экскурсии пролетело незаметно и увлекательно! Получили ответы на все возникающие вопросы и даже выходящие за пределы экскурсии. Рекомендую, очень познавательно! Повторюсь, очень интересно! А подача информации - нет слов! Действительно, интересно для любого возраста! Супер!!!
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К
На осенних каникулах, были с детьми в Казань, на конкурсе (группа из 34 человек, дети и взрослые). В свободное время разделились на группы и решили пойти на разные экскурсии квесты.
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Одина из экскурий была это квест который проводил Артур. Он просто молодец, знаток истории и родного города!! Нас была компания из 12 человек (дети разного возраста и взрослые) экскурсия в стиле квеста была всем интересна!! А рассказы Артура позволил узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков о которых мы не знали, хотя в Казани у были ранее. Артур настолько хорошо знает историю своего города, что наши дополнительные вопросы он так нам четко ответил. Мы были полностью погружены в историю, причем не скучно как это часще всего бывает на обычных экскурсиях, а увлекательно, азартно и интересно!!!! Рекомендую, особенно с детьми, подростками. Время пролетит незаметно, а эмоций и информации хватит на долго)))
Более того, другие наши группы послушав наши рассказы и познания, очень пожалели что не попали с нами на квест к Артуру!!!

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А
Артур просто молодец! Квест экскурсия несмотря на проливной дождь и ветер прошла на УРА! Формат в стиле квеста не дал скучать моему сыну подростку и благодаря интригующим рассказам Артура позволил
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узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков о которых мы не знали и нам не рассказывали ранее. Артур настолько хорошо знает историю своего города, что наши дополнительные вопросы он так нам четко и доказательно разъяснил, что мы открыли рты. Мы были полностью погружены в историю, причем не скучно как это часще всего бывает на обычных экскурсиях, а увлекательно, азартно и интересно!!!! Рекомендую, особенно с детьми, подростками, это СУПЕР!

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А
Артур – большой молодец!!! Первое удивление от того, что организатор столь юн (в нашем с женой понимании, конечно:)) довольно быстро сменилось на уважение к делу и теплоту с каждой минутой
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общения. Интересно созданную Артуром квест-экскурсию: с стройным интересным повествованием событий, широким кругозором, грамотной речью, хороших организаторских способностях и искренней любви автора к своему городу. Квест однозначно рекомендую всем и особенно подросткам с их повышенной утомляемостью от "скучных экскурсий". С нами был сын 14 лет — он был в восторге от процесса игры, и, уверен, в его голове что-нибудь из истории Слободы обязательно отложится.

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З
Мы получили огромное количество положительных эмоций. Артур умничка!!!! У нас было впечатление что он наш друг и мы знаем друг друга 1000 лет. Одним из критериев было для нас заинтересовать
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подростков. Артур был в этом великолепен. Сама экскурсия прошла на одном дыхании. Все очень интересно с юмором и познании Казини. Спасибо огромное за экскурсию. Мы до сих пор обсуждаем что и как про экскурсию. Его квест очень интересен. Любопытным и пытливым это точно понравится. Ещё раз повторю: Артур спасибо огромное за знакомство с Казанью

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Д
Артур потрясающе рассказывает: интересно, неспешно, артистично, отвечает на все вопросы и просит задавать еще. Квест разделяет экскурсию на логичные кусочки, избавляя от каши в голове и добавляя элемент игры и
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возможность похвалить себя за разгаданную загадку. Артур очень доброжелательно подсказывает, если возникают проблемы с решением задачки. Мне очень понравились задумка и исполнение, надеюсь, Артуру в голову придет еще много всего классного - он еще в начале своей карьеры, а уже такой великолепный гид, что же дальше будет?!

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