Об экскурсии

Вы готовы открыть все тайны самого восточного уголка Казани? Ведь перед вами встаёт задача решить самые сложные головоломки, чтобы всё узнать!

Вы научитесь разгадывать непростые шифры, узнаете историю родовых усадеб богатейших жителей старо-татарской слободы, узнаете секреты двух самых старых мечетей города, услышите легенды озера Кабан и познакомитесь с татарской культурой!

Одно лишь решение всех головоломок займет в лучшем случае 50 минут, а нам предстоит прогуляться по самым красивым местам этого места и увидеть исторические строения!

Все будет проходить в следующем формате:

Вы получаете записку, где зашифровано следующее место, где находится следующая записка. В вашем распоряжении будет сумка с дешифровщиками и вспомогательными предметами. Приветствуется навык владения картами в смартфоне и браузером!

У квеста есть уровни сложности:

сложно

очень сложно

Так же по желанию туриста есть возможность добавить "карту сокровищ"