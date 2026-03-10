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Одина из экскурий была это квест который проводил Артур. Он просто молодец, знаток истории и родного города!! Нас была компания из 12 человек (дети разного возраста и взрослые) экскурсия в стиле квеста была всем интересна!! А рассказы Артура позволил узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков о которых мы не знали, хотя в Казани у были ранее. Артур настолько хорошо знает историю своего города, что наши дополнительные вопросы он так нам четко ответил. Мы были полностью погружены в историю, причем не скучно как это часще всего бывает на обычных экскурсиях, а увлекательно, азартно и интересно!!!! Рекомендую, особенно с детьми, подростками. Время пролетит незаметно, а эмоций и информации хватит на долго)))

Более того, другие наши группы послушав наши рассказы и познания, очень пожалели что не попали с нами на квест к Артуру!!!