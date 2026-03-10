Вы готовы открыть все тайны самого восточного уголка Казани? Перед вами встаёт задача решить самые сложные головоломки, чтобы всё узнать.
В легкой и непринужденной манере я научу вас криптографии — работе
В легкой и непринужденной манере я научу вас криптографии — работе
Описание квестаТайны Старо-Татарской слободы Во время нашего удивительного путешествия по старинной Казани мы побываем в самом восточном ее уголке — Старо-Татарской слободе. Но главное то, что мы не просто будет рассматривать достопримечательности, как на классической экскурсии, а пройдем увлекательный квест, за время которого вы:
- научитесь разгадывать сложные шифры;
- узнаете историю родовых поместий самых богатых жителей Старо-Татарской слободы;
- прикоснётесь к тайнам двух старинный мечетей;
- услышите легенды живописного озера Кабан;
- познакомитесь с уникальной культурой татарского народа. А еще я расскажу, почему Габдулла Тукай — выдающийся поэт, а Шигабутдин Марджани совершил прорыв в области мусульманского образования. Я обязательно покажу вам, где можно приобрести оригинальные подарки для близких с татарским колоритом и где попробовать самый вкусный чак-чак. Формат экскурсии • Среди фотографий вы найдете qr-код. Отсканируйте его и расшифруйте промокод на скидку 500 рублей. Не забудьте ввести его при заказе экскурсии. Подобные коды мы будем искать по Старо-Татарской слободе.
- Пользоваться интернетом можно, и на квесте тоже, но на экскурсии у вас будут дешифровщики — они вам и помогут разгадать загадки любой сложности!
- Квест подойдет для любых возрастов: маленькие дети с удовольствием будут искать коды, дети постарше будут принимать активное участие в решении загадок, но при этом он будет интересен и взрослым. Важная информация: Формат понравится любому возрасту, но если группа преимущественно маленькие дети 5-10 лет, будет сложновато.
Ежедневно в любое время с 11:00 до 20:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом Шамиля
- Дом Сафы Бахтеева
- Дом Беркутова
- Дом Юнусовых-Апанаевых
- Дом Каушчи
- Апанаевская мечеть
- Мечать аль-Марджани
- Татарская усадьба
- Театр Камала
- Озеро Кабан
- Дом муллина
- Дом Каюма Насыри
- Дом Марджани
Что включено
- Квест-экскурсия
- Дегустация татарских угощений
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сары Садыковой 9
Завершение: Ул. Марджани, 8
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое время с 11:00 до 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Формат понравится любому возрасту
- Но если группа преимущественно маленькие дети 5-10 лет
- Будет сложновато
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 69 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Отличная экскурсия! Очень интересный формат! Несмотря на погоду, а на улице было -26 и ветер))) время экскурсии пролетело незаметно и увлекательно! Получили ответы на все возникающие вопросы и даже выходящие за пределы экскурсии. Рекомендую, очень познавательно! Повторюсь, очень интересно! А подача информации - нет слов! Действительно, интересно для любого возраста! Супер!!!
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К
На осенних каникулах, были с детьми в Казань, на конкурсе (группа из 34 человек, дети и взрослые). В свободное время разделились на группы и решили пойти на разные экскурсии квесты.
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А
Артур просто молодец! Квест экскурсия несмотря на проливной дождь и ветер прошла на УРА! Формат в стиле квеста не дал скучать моему сыну подростку и благодаря интригующим рассказам Артура позволил
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А
Артур – большой молодец!!! Первое удивление от того, что организатор столь юн (в нашем с женой понимании, конечно:)) довольно быстро сменилось на уважение к делу и теплоту с каждой минутой
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З
Мы получили огромное количество положительных эмоций. Артур умничка!!!! У нас было впечатление что он наш друг и мы знаем друг друга 1000 лет. Одним из критериев было для нас заинтересовать
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Д
Артур потрясающе рассказывает: интересно, неспешно, артистично, отвечает на все вопросы и просит задавать еще. Квест разделяет экскурсию на логичные кусочки, избавляя от каши в голове и добавляя элемент игры и
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