Квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани

Вы готовы открыть все тайны самого восточного уголка Казани

Вы готовы открыть все тайны самого восточного уголка Казани? Ведь перед вами встаёт задача решить самые сложные головоломки, чтобы всё узнать! Вы научитесь разгадывать непростые шифры, узнаете историю родовых усадеб богатейших жителей старо-татарской слободы, узнаете секреты двух самых старых мечетей города, услышите легенды озера Кабан и познакомитесь с татарской культурой!
Квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани
Квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани
Квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани
Квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани
Квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани
Квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани

Что вы увидите 🤩

  • Дом Шамиля
  • Дом Сафы Бахтеева
  • Дом Беркутова
  • Дом Юнусовых-Апанаевых
  • Дом Каушчи
  • Апанаевскую мечеть
  • Аль-Марджани
  • Татарскую усадьбу
  • Театр Камала
Об экскурсии
Вы готовы открыть все тайны самого восточного уголка Казани? Ведь перед вами встаёт задача решить самые сложные головоломки, чтобы всё узнать!
Вы научитесь разгадывать непростые шифры, узнаете историю родовых усадеб богатейших жителей старо-татарской слободы, узнаете секреты двух самых старых мечетей города, услышите легенды озера Кабан и познакомитесь с татарской культурой!
Одно лишь решение всех головоломок займет в лучшем случае 50 минут, а нам предстоит прогуляться по самым красивым местам этого места и увидеть исторические строения!

Все будет проходить в следующем формате:

    Вы получаете записку, где зашифровано следующее место, где находится следующая записка. В вашем распоряжении будет сумка с дешифровщиками и вспомогательными предметами. Приветствуется навык владения картами в смартфоне и браузером!

    У квеста есть уровни сложности:

    • сложно
    • очень сложно
    Так же по желанию туриста есть возможность добавить "карту сокровищ"

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-3 человекДля группы 4-8 человек
    квест экскурсия
    4 000 ₽
    4 500 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Квест-экскурсия
    Что не входит
    • Без дополнительных услуг
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Габдуллы Тукая 74
    Завершение: театр Камала, Татарстан 1
    Когда и сколько длится?
    Когда: Пн-вс 10:00-20:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Пн-вс 10:00-20:00

    Артур С.
    Артур С.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

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