3 отзыва оставили туристы

Погружение в историю Казани начинается с Кремлевской улицы. Участники узнают о традициях татарского зодчества, увидят древние стены Казанского кремля и здание Гостиного двора. Прогулка включает в себя знакомство с домом Ушковой и историей знаменитых жителей, таких как Лобачевский и Джалиль. Тайны Петропавловского собора и легенды Мергасовского дома также будут раскрыты. Эта экскурсия станет настоящим путешествием сквозь века

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Казань в миниатюре

Мы исследуем одну из старейших улиц столицы Татарстана и прогуляемся сквозь шесть столетий казанской истории. Перед вами предстанут древние стены Казанского кремля и здание Гостиного двора, роскошные фамильные особняки и здания, где прежде размещались доходные дома и лучшие магазины города. Мы рассмотрим эклектичный фасад дома Ушковой, встретим математика Лобачевского и поэта-героя Джалиля. Я помогу вам разобраться, как Казань встала в один ряд с Москвой и Петербургом. А еще расскажу, что в облик Казани привнесли древнерусские зодчие и чем прославились местные архитекторы.

Открыть городские секреты

Совершая променад по «Невскому проспекту» Казани мы поговорим о татарских поэтах, художниках и ученых, местных традициях и легендах, которые окружают центр города. Правда ли, что у одного из домов Кремлёвской улицы есть двойник? Кто жил в знаменитом Мергасовском доме у Черного озера? И что скрывается за стенами яркого Петропавловского собора? Ни одна из этих тайн не ускользнет от нас на экскурсии.

Организационные детали

Посещение территории Казанского кремля на экскурсии не предполагается: вы можете отправиться туда самостоятельно после прогулки.