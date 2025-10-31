3 отзыва оставили туристы

Погрузитесь в историю Казани через её архитектуру и легенды. Узнайте о традициях и знаменитых жителях столицы Татарстана
Погружение в историю Казани начинается с Кремлевской улицы.
Участники узнают о традициях татарского зодчества, увидят древние стены Казанского кремля и здание Гостиного двора.
Прогулка включает в себя знакомство с домом Ушковой и историей знаменитых жителей, таких как Лобачевский и Джалиль. Тайны Петропавловского собора и легенды Мергасовского дома также будут раскрыты. Эта экскурсия станет настоящим путешествием сквозь века
Мы исследуем одну из старейших улиц столицы Татарстана и прогуляемся сквозь шесть столетий казанской истории. Перед вами предстанут древние стены Казанского кремля и здание Гостиного двора, роскошные фамильные особняки и здания, где прежде размещались доходные дома и лучшие магазины города. Мы рассмотрим эклектичный фасад дома Ушковой, встретим математика Лобачевского и поэта-героя Джалиля. Я помогу вам разобраться, как Казань встала в один ряд с Москвой и Петербургом. А еще расскажу, что в облик Казани привнесли древнерусские зодчие и чем прославились местные архитекторы.
Открыть городские секреты
Совершая променад по «Невскому проспекту» Казани мы поговорим о татарских поэтах, художниках и ученых, местных традициях и легендах, которые окружают центр города. Правда ли, что у одного из домов Кремлёвской улицы есть двойник? Кто жил в знаменитом Мергасовском доме у Черного озера? И что скрывается за стенами яркого Петропавловского собора? Ни одна из этих тайн не ускользнет от нас на экскурсии.
Организационные детали
Посещение территории Казанского кремля на экскурсии не предполагается: вы можете отправиться туда самостоятельно после прогулки.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Национальный музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 2664 туристов
Я профессиональный историк и сотрудник музея. Всю жизнь прожила в Казани, и с детства меня окружали удивительные контрасты, которые привлекают в наш город множество путешественников. Здесь можно увидеть соседствующие мечети читать дальшеуменьшить
и православные храмы, услышать татарскую и русскую речь, сравнить традиции гостеприимства. На моих глазах город менялся — на смену деревянным домикам пришли каменные многоэтажки, но Казань не потеряла своей уникальной красоты и прелести. А я хочу поделиться своими знаниями, которые приобрела за годы тесного соприкосновения с татарской культурой, со всеми, кому интересна история и культура татарстанцев и замечательного города Казань!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ксения
Спасибо Анастасии за прекрасно проведенную экскурсию. За посещение дворика Казанского федерального университета отдельная благодарность!
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Наталья
Посетили экскурсию в сентябре 2025 г. Нас провели по интересным и значимым местам города. Рассказали множество легенд и исторических фактов о встречающихся на пути зданиях и о городе в целом. Глубокие знания, заинтересованность и доброжелательность экскурсовода настроили на полное погружение в подаваемый ею материал. От авторской экскурсии Эльвиры, остались только положительные эмоции.
+1
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И
Ирина
Была на экскурсии с экскурсоводом Эльвирой, очень качественный и интересный материал, и очень приятный экскурсовод. Рекомендую)
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Елена
Замечательная прогулка по красивой улице. Анастасия прекрасный рассказчик, очень грамотная речь, много интересных фактов и деталей. Во время этой экскурсии вы увидите прекрасный Храм, необычный и снаружи, и внутри. Очень красивое здание Пассажа, и его интересная история. Всем рекомендую!
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А
Алена
Анастасия, огромное Вам спасибо за экскурсию! Увезли с собой из Казани ваши интересные, запоминающиеся и красивые истории. Анастасия очень интеллигента, тактична и внимательна, и материал преподнесён в данной манере.
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Наталья
Очень интересная экскурсия, рекомендую. Экскурсовод Анастасия знаток своего дела у нас с мужем только восторги и положительные эмоции. Огромное спасибо за ваш крапотливый труд.
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