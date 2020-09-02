3 отзыва оставили туристы

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Казань в миниатюре: секреты Кремлевской улицы

Прогуляться по главной артерии города, открывая истории, легенды и обычаи столицы Татарстана

5
3 отзыва
Анастасия
Анастасия – Гид из Казани
Приготовьтесь погрузиться в историю 📖 Казани через памятники, самобытную архитектуру и легенды Кремлевской улицы.

Вы разберетесь в традициях татарского зодчества, рассмотрите знаковые здания города и ощутите колорит минувших эпох у Казанского кремля.

А я поделюсь городскими преданиями и помогу не пропустить интересные детали, незаметные с первого взгляда.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 400 ₽ за человека

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Казань в миниатюре: секреты Кремлевской улицы
Казань в миниатюре: секреты Кремлевской улицы

Что вас ожидает

Казань в миниатюре
Мы исследуем одну из старейших улиц столицы ⭐️ Татарстана и прогуляемся сквозь шесть столетий казанской истории 📖. Перед вами предстанут древние стены Казанского кремля и здание Гостиного двора, роскошные фамильные особняки и здания, где прежде размещались доходные дома и лучшие магазины города. Мы рассмотрим эклектичный фасад дома Ушковой, встретим математика Лобачевского и поэта-героя Джалиля. Я помогу вам разобраться, как Казань встала в один ряд с Москвой и Петербургом. А еще расскажу, что в облик Казани привнесли древнерусские зодчие и чем прославились местные архитекторы.

Открыть городские секреты
Совершая променад по «Невскому проспекту» Казани мы поговорим о татарских поэтах, художниках и ученых, местных традициях и легендах, которые окружают центр города. Правда ли, что у одного из домов Кремлёвской улицы есть двойник? Кто жил в знаменитом Мергасовском доме у Черного озера? И что скрывается за стенами яркого Петропавловского собора? Ни одна из этих тайн не ускользнет от нас на экскурсии 🧭.

Организационные детали

Посещение территории Казанского кремля на экскурсии не предполагается: вы можете отправиться туда самостоятельно после прогулки.

Начало и место завершения
🚩 у входа в Национальный музей
Казань в миниатюре: секреты Кремлевской улицы
Казань в миниатюре: секреты Кремлевской улицы
Казань в миниатюре: секреты Кремлевской улицы
Казань в миниатюре: секреты Кремлевской улицы
Казань в миниатюре: секреты Кремлевской улицы
Казань в миниатюре: секреты Кремлевской улицы
Казань в миниатюре: секреты Кремлевской улицы
Казань в миниатюре: секреты Кремлевской улицы
Казань в миниатюре: секреты Кремлевской улицы
Казань в миниатюре: секреты Кремлевской улицы
Казань в миниатюре: секреты Кремлевской улицы

Экскурсия проводится в пятницу в 18:00, в субботу и воскресенье в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анастасия
Анастасия
Я профессиональный историк и сотрудник музея. Всю жизнь прожила в Казани, и с детства меня окружали удивительные контрасты, которые привлекают в наш город множество путешественников. Здесь можно увидеть соседствующие мечети и православные храмы, услышать татарскую и русскую речь, сравнить традиции гостеприимства. На моих глазах город менялся — на смену деревянным домикам пришли каменные многоэтажки, но Казань не потеряла своей уникальной красоты и прелести. А я хочу поделиться своими знаниями, которые приобрела за годы тесного соприкосновения с татарской культурой, со всеми, кому интересна история и культура татарстанцев и замечательного города Казань!
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3 отзыва оставили туристы

2 сентября 2020
Очень хорошая экскурсия получилась. Познавательно, подробно, но не нудно. Экскурсовод отлично владеет темой и отвечает на все вопросы. Очень приятный в общении человек. Еще раз спасибо, будем рекомендовать Анастасию всем, кто соберется в Казань. Желаем всяческих успехов!
9 августа 2020
Интересная экскурсия, особенно для тех туристов, которые уже знакомы с Казанью. Экскурсовод Анастасия отвечала на все наши вопросы. Много знает. Спасибо.
30 июля 2020
Благодарим Анастасию за интересную экскурсию, Она ответила на все наши вопросы, экскурсия с историком и увлеченным человеком своей профессии, всегда отличается в разы от обычных экскурсоводов. необычно. Масса информации. Внимательность, она с самого заказа поддерживала с нами связь. Очень приятная девушка. Ждем новых маршрутов, в следующее посещение обязательно пригласим Анастасию на новую экскурсию.

Анастасия проводит ещё 2 экскурсии

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