Зимняя Казань очаровательна! Мы прогуляемся по нарядно украшенному Кремлю, увидим его главные памятники и праздничную ярмарку. Со смотровой площадки вам откроется вид на сверкающие огни города.
Также нас ждут уютная Кремлёвская набережная с катком и знаменитая пешеходная улица Баумана, создающие неповторимую новогоднюю атмосферу.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииЗима в Казани — это по-настоящему волшебное время года! Весь город преображается: на улицах появляются огоньки, а в воздухе чувствуется праздничное настроение. Любой город начинается с маленькой крепости, поэтому мы обязательно погуляем по сердцу нашего города — Казанскому кремлю. Его территория празднично украшена, но самая изюминка – во дворе Присутственных мест: ёлка, ярмарка с едой и изделиями. Мы увидим основные архитектурные памятники. Кем был тот самый Кул-Шариф, в честь которого названа новая мечеть? Какие тайны хранят кремлевские башни? Стала ли лебедем царица Сююмбике? После, со смотровых площадок, вы впечатлитесь панорамой вечернего города: рассмотрите две его главные елки. Также нас ждут:
- Кремлевская набережная — одно из самых популярных мест для прогулок в городе. Вдоль всей набережной протянулся один из самых длинных катков в Европе, рассекая который можно почувствовать себя в центре новогодней сказки: тысячи огней световых гирлянд создают «звездное небо» над головой, новогодние инсталляции погружают в волшебную атмосферу, из динамиков раздается праздничная музыка, а вид на заснеженную реку Казанка и украшенный в огни город завораживают;
- улица Кремлевская — одна из центральных улиц исторического центра Казани. Она известна многочисленными памятниками истории и архитектуры: здесь расположились здание Мэрии города Казани (бывшая Городская дума), Национальный музей Республики Татарстан (бывший Гостиный двор). В новогодние праздники Кремлевская улица становится по-настоящему волшебной: световые гирлянды и инсталляции, фасады домов – все говорит о празднике;
- улица Баумана — самая популярная прогулочная зона в сердце города. Пешеходную улицу гости и местные жители называют казанским Арбатом: здесь можно заглянуть в сувенирные магазины, посидеть в карете Екатерины II и загадать желание у памятника Коту Казанскому. Отдельный вид удовольствия – пройтись по вечерней улице, освещенной световыми арками, которыми украшают пешеходную улицу Баумана с конца декабря, даря зимнее настроение и памятные фотографии жителям и гостям города. Важная информация: Женщинам желательно взять с собой платочки или иные головные уборы для входа в храмы.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Казанский Кремль
- Улица Баумана
- Петропавловский собор
- Александровский пассаж
- Набережная Казанки
- Дворец Земледельцев
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Вход в Казанский кремль: 150 руб. /взрослый, 130 руб. /льготный
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кремлёвская улица, 2
Завершение: Улица Баумана
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Женщинам желательно взять с собой платочки или иные головные уборы для входа в храмы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
