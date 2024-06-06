1 чел.
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Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Легенды и загадки Казани - индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Казани через её главные достопримечательности. Узнайте тайны кремля, посетите мечеть Кул Шариф и Петропавловский собор
Начало: Спасская башня Казанского Кремля
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
6 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Секреты и красота исторического центра Казани
Погулять по Татарской слободе и пешеходным улицам Кремлевская и Баумана и раскрыть местные тайны
Начало: На площади 1 Мая
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 18 667₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Казань: Путешествие сквозь века - от ханства до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя древние легенды и современные традиции города
Начало: У вашего отеля или другого удобного вам места по с...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Казань для детей: прогулка по центру города
Увидеть главного казанского кота, узнать, где спрятано сокровище, и познакомиться с татарским ханом
Начало: Рядом с домом 33 по улице Баумана, возле скульптур...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 650₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
Три часа - для знакомства с визитными карточками и час - для приятного отдыха с дегустациями
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Казань - место встречи двух миров
Увидеть в истории и облике столицы Татарстана потрясающий пример симбиоза разных религий и культур
Начало: в районе метро Площадь Тукая или по договоренности
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
16 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Казань неповторимая и величавая
Посетить кремль, погулять по старинным улочкам и ощутить дух истории на обзорной экскурсии
25 июня в 09:00
2 июля в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3.5 часа
Первый день в Казани
Обзорная экскурсия на автобусе с посещением Казанского кремля и Старо-татарской слободы
Начало: Пушкина, 4 (гостиница Татарстан, холл 1 этажа)
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
1 199₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Крепость и посад: экскурсия по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская
Увлекательная история 1000-летнего города - на лёгкой и информативной прогулке для взрослых и детей
Начало: в районе здания мэрии (на ул. Кремлёвская)
19 июня в 10:00
21 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Казань петровской эпохи: прогулка к Петропавловскому собору
Отыскать архитектурные чудеса, в которых «соединяется целый мир»
Начало: У входа в Национальный музей Республики Татарстан
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:00
3 250₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Казань Православная
Начало: Перед главным входом в Казанский Кремль
Расписание: ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 800₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Казань православная
Посетить знаменитые святыни столицы Татарстана
Начало: у Кремля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 800₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 июня 2024Без сомнения рекомендую обращаться к экскурсоводу Рамилю. Было интересно и детям (10, 13,15 лет), и взрослым. Очень украсили общение сюрпризы и вкусняшки. Спасибо большое!
- ЕЕвгения5 июня 2024Замечательная экскурсия и экскурсовод. Ответил на все наши вопросы, показал самое интересное и главное все настолько хорошо преподнесено, что мы
- ААлена2 июня 2024Благодарим за увлекательную и содержательную прогулку 🤗 очень разнообразный подход для всех слушателей, который позволил 2 часа прочувствовать историю Казани 🤗
- ЕЕкатерина1 июня 2024У нас получилась очень познавательная прогулка! 👍 Рамиль, спасибо большое за интересную и ёмкую экскурсию!
- ЕЕлена30 мая 2024Максиму- респект! Деликатно организована экскурсия. Интересно, доходчиво, познавательно. Спасибо большое!
- ААнна21 мая 2024Замечательная экскурсия, было настолько интересно что вместо 3-х часов мы общались с Ольгой 3,5 и все время хотелось задавать вопросы,
- ЕЕлена17 мая 2024Экскурсия прошла хорошо, рассказ суховат, как по учебной истории. Но навязывания посещения различных лавочек сувениров, нахваливание товаров, игнорирование реакций своих клиетов в угоду продавцов с которыми видимо есть договоренность испортили последнее впечатление об экскурсоводе.
- ФФилютич17 мая 2024Замечательная экскурсия. Глубокое погружение в тему. Грамотно составленный, очень продуманный маршрут. Чувствуется неравнодушное отношение экскурсовода к теме. Много интересных фактов и подробностей. Спасибо большое Валерию! Буду рекомендовать эту экскурсию знакомым.
- ООльга11 мая 2024Экскурсия очень приятная и содержательная. Несмотря на дождик слушалась на одном дыхании.
- ИИгорь10 мая 2024Великолепная экскурсия! Очень познавательная и интересная, особенно для тех, кто первый раз приехал в Казань. Экскурсовед Максим отличный рассказчик, эрудированный и веселый человек. Огромное спасибо всем организаторам!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Петропавловский собор»
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