Петропавловский собор

Найдено 13 экскурсий в категории «Петропавловский собор» в Казани, цены от 1 199 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды и загадки Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
146 отзывов
Популярное предложение
Легенды и загадки Казани - индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Казани через её главные достопримечательности. Узнайте тайны кремля, посетите мечеть Кул Шариф и Петропавловский собор
Начало: Спасская башня Казанского Кремля
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
6 000 за всё до 8 чел.
Секреты и красота исторического центра Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Секреты и красота исторического центра Казани
Погулять по Татарской слободе и пешеходным улицам Кремлевская и Баумана и раскрыть местные тайны
Начало: На площади 1 Мая
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 670 за всё до 7 чел.
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
73 отзыва
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 18 667 за всё до 6 чел.
Казань. Документальная история города
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
74 отзыва
Казань: Путешествие сквозь века - от ханства до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя древние легенды и современные традиции города
Начало: У вашего отеля или другого удобного вам места по с...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 670 за всё до 4 чел.
Казань для детей: прогулка по центру города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Казань для детей: прогулка по центру города
Увидеть главного казанского кота, узнать, где спрятано сокровище, и познакомиться с татарским ханом
Начало: Рядом с домом 33 по улице Баумана, возле скульптур...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 650 за всё до 10 чел.
Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
13 отзывов
Казань пьянящая: обзорная экскурсия с посещением питейного дома
Три часа - для знакомства с визитными карточками и час - для приятного отдыха с дегустациями
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Казань - место встречи двух миров
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Казань - место встречи двух миров
Увидеть в истории и облике столицы Татарстана потрясающий пример симбиоза разных религий и культур
Начало: в районе метро Площадь Тукая или по договоренности
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
16 000 за всё до 10 чел.
Казань неповторимая и величавая
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Казань неповторимая и величавая
Посетить кремль, погулять по старинным улочкам и ощутить дух истории на обзорной экскурсии
25 июня в 09:00
2 июля в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Первый день в Казани
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
104 отзыва
Первый день в Казани
Обзорная экскурсия на автобусе с посещением Казанского кремля и Старо-татарской слободы
Начало: Пушкина, 4 (гостиница Татарстан, холл 1 этажа)
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
1 199 за человека
Крепость и посад: экскурсия по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Крепость и посад: экскурсия по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская
Увлекательная история 1000-летнего города - на лёгкой и информативной прогулке для взрослых и детей
Начало: в районе здания мэрии (на ул. Кремлёвская)
19 июня в 10:00
21 июня в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
Казань петровской эпохи: прогулка к Петропавловскому собору
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Казань петровской эпохи: прогулка к Петропавловскому собору
Отыскать архитектурные чудеса, в которых «соединяется целый мир»
Начало: У входа в Национальный музей Республики Татарстан
Сегодня в 17:00
10 июня в 10:00
3 250 за всё до 5 чел.
Казань Православная
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Казань Православная
Начало: Перед главным входом в Казанский Кремль
Расписание: ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 800 за всё до 8 чел.
Казань православная
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Казань православная
Посетить знаменитые святыни столицы Татарстана
Начало: у Кремля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 800 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Казань для детей: прогулка по центру города
    Без сомнения рекомендую обращаться к экскурсоводу Рамилю. Было интересно и детям (10, 13,15 лет), и взрослым. Очень украсили общение сюрпризы и вкусняшки. Спасибо большое!
  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
    Замечательная экскурсия и экскурсовод. Ответил на все наши вопросы, показал самое интересное и главное все настолько хорошо преподнесено, что мы
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    запомнили всю информацию. Было очень комфортно, рекомендую всем, эта самая классная экскурсия из всех. Хотелось бы загрузить больше фото, но не дает приложение. Огромное спасибо за такую замечательную экскурсию 😍

  • А
    Алена
    2 июня 2024
    Казань для детей: прогулка по центру города
    Благодарим за увлекательную и содержательную прогулку 🤗 очень разнообразный подход для всех слушателей, который позволил 2 часа прочувствовать историю Казани 🤗
    Благодарим за увлекательную и содержательную прогулку 🤗 очень разнообразный подход для всех слушателей, который позволил 2Благодарим за увлекательную и содержательную прогулку 🤗 очень разнообразный подход для всех слушателей, который позволил 2Благодарим за увлекательную и содержательную прогулку 🤗 очень разнообразный подход для всех слушателей, который позволил 2
  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Казань для детей: прогулка по центру города
    У нас получилась очень познавательная прогулка! 👍 Рамиль, спасибо большое за интересную и ёмкую экскурсию!
    У нас получилась очень познавательная прогулка! 👍 Рамиль, спасибо большое за интересную и ёмкую экскурсию!У нас получилась очень познавательная прогулка! 👍 Рамиль, спасибо большое за интересную и ёмкую экскурсию!У нас получилась очень познавательная прогулка! 👍 Рамиль, спасибо большое за интересную и ёмкую экскурсию!У нас получилась очень познавательная прогулка! 👍 Рамиль, спасибо большое за интересную и ёмкую экскурсию!
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Первый день в Казани
    Максиму- респект! Деликатно организована экскурсия. Интересно, доходчиво, познавательно. Спасибо большое!
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Легенды и загадки Казани
    Замечательная экскурсия, было настолько интересно что вместо 3-х часов мы общались с Ольгой 3,5 и все время хотелось задавать вопросы,
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    посмотреть что-то еще и еще! Ольга прекрасный рассказчик, умеет увлечь людей, нам ни минуты не было скучно или неинтересно, Ольга занимала наше внимание интересными фактами, преданиями, сказками. В ее рассказе очень органично переплетаются и история и городские легенды и самые невероятные поверья. В следующую поездку в Казань обязательно обратимся к Ольге за новыми экскурсиями!

  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Казань - место встречи двух миров
    Экскурсия прошла хорошо, рассказ суховат, как по учебной истории. Но навязывания посещения различных лавочек сувениров, нахваливание товаров, игнорирование реакций своих клиетов в угоду продавцов с которыми видимо есть договоренность испортили последнее впечатление об экскурсоводе.
  • Ф
    Филютич
    17 мая 2024
    Казань Православная
    Замечательная экскурсия. Глубокое погружение в тему. Грамотно составленный, очень продуманный маршрут. Чувствуется неравнодушное отношение экскурсовода к теме. Много интересных фактов и подробностей. Спасибо большое Валерию! Буду рекомендовать эту экскурсию знакомым.
  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Казань неповторимая и величавая
    Экскурсия очень приятная и содержательная. Несмотря на дождик слушалась на одном дыхании.
  • И
    Игорь
    10 мая 2024
    Первый день в Казани
    Великолепная экскурсия! Очень познавательная и интересная, особенно для тех, кто первый раз приехал в Казань. Экскурсовед Максим отличный рассказчик, эрудированный и веселый человек. Огромное спасибо всем организаторам!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Петропавловский собор»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Легенды и загадки Казани
  2. Секреты и красота исторического центра Казани
  3. Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
  4. Казань. Документальная история города
  5. Казань для детей: прогулка по центру города
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Петропавловский собор" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 1 199 до 18 667. Туристы уже оставили гидам 491 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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