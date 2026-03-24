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Юлия Елена — лучший гид за последнее время. Небанальная тема (знаменитые жители) показала город совсем под другим ракурсом.

Приятная подача, видно, что человек горит своим делом. Благодаря Елене Казань для нас не только Кремль и Чаша, но и уютные улочки с богатой историей. Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Алена Хочу сказать огромное спасибо Елене за потрясающую экскурсию! Честно признаюсь, я думала, что будет стандартная прогулка по центру с фактами из учебника, но всё оказалось совсем иначе.

Елена оживила историю города. Мы словно прошлись по следам Льва Толстого, Шаляпина, Лобачевского и других, чьи судьбы связаны с Казанью. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Азалия читать дальше уменьшить Баумана, Дворец земледельцев и многое другое. Особенно впечатлила атмосфера города, где переплетаются разные культуры и эпохи. Большое спасибо за чудесно проведённое время! Однозначно рекомендуем эту экскурсию всем, кто приезжает в Казань впервые. Недавно побывали на экскурсии по Казани — остались в полном восторге Елена прекрасно знает город и умеет подать материал: было и познавательно, и увлекательно. Увидели главныедостопримечательности — Казанский кремль, улицу Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна Экскурсия понравилась. Темп прогулки комфортный (никто не устал), а маршрут построен так, что вы видите не только «парадные» фасады, но и уютные улочки, где действительно жили великие люди. Казань после этой экскурсии открылась для меня совсем с другой, очень личной и душевной стороны. Елена, спасибо за ваш труд и талант рассказчика! Обязательно вернусь к вам за другими маршрутами. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Вика Про Казань я знаю много, но на экскурсии с Еленой увидела город другими глазами. Елена замечательно рассказывает про знаменитостей, с которыми связана Казань. Особенно тронула часть про Сталина и Королева. Слушать её — одно удовольствие: голос спокойный, речь грамотная. . Спасибо за такой душевный вечер! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет