Хотите узнать Казань глубже? Мы пройдём по следам великих артистов, учёных, писателей, бунтарей и героев.
Увидим дворики и улочки, где рождались, жили, влюблялись и ошибались мальчишки, чьи имена узнал потом весь мир.
Увидим дворики и улочки, где рождались, жили, влюблялись и ошибались мальчишки, чьи имена узнал потом весь мир.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- музей Льва Толстого и тюремный замок
- старинный парк Чёрное озеро и Ленинский садик
- Казанский университет и университетский дворик
- улицы Пушкина и Кремлёвскую
- «Марусовку» — легендарный район городских ночлежек
- Богородицкий монастырь
Вы узнаете:
- где жила поэтесса Вероника Тушнова, подарившая нам строки «Не отрекаются любя»
- какое отношение к Казани имеют хирург Александр Вишневский и революционеры Бауман с Кировым
- как юные Максим Горький и Фёдор Шаляпин начинали свой путь в городе
- за что из университета был отчислен студент Владимир Ульянов (Ленин)
- где учились химик Бутлеров, писатель Сергей Аксаков, математик Лобачевский, режиссёр Станислав Говорухин, художник Иван Шишкин
- где прошло детство певицы Максим
Также поговорим о подвиге легендарного лётчика Михаила Девятаева и обсудим трагическую историю сына Сталина — лётчика Василия.
Организационные детали
Маршрут проходит по историческому центру, частично по пересёченной местности — будут спуски и подъёмы, надевайте удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея Толстого
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 473 туристов
Люблю свой город, красавицу-Казань, и хочу познакомить вас с ней! Я аккредитованный гид и историк. Закончила исторический факультет Казанского университета с красным дипломом и немножко этим горжусь. Но во время
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена — лучший гид за последнее время. Небанальная тема (знаменитые жители) показала город совсем под другим ракурсом.
Приятная подача, видно, что человек горит своим делом. Благодаря Елене Казань для нас не только Кремль и Чаша, но и уютные улочки с богатой историей. Спасибо!
Приятная подача, видно, что человек горит своим делом. Благодаря Елене Казань для нас не только Кремль и Чаша, но и уютные улочки с богатой историей. Спасибо!
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А
Хочу сказать огромное спасибо Елене за потрясающую экскурсию! Честно признаюсь, я думала, что будет стандартная прогулка по центру с фактами из учебника, но всё оказалось совсем иначе.
Елена оживила историю города. Мы словно прошлись по следам Льва Толстого, Шаляпина, Лобачевского и других, чьи судьбы связаны с Казанью.
Елена оживила историю города. Мы словно прошлись по следам Льва Толстого, Шаляпина, Лобачевского и других, чьи судьбы связаны с Казанью.
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А
Недавно побывали на экскурсии по Казани — остались в полном восторге Елена прекрасно знает город и умеет подать материал: было и познавательно, и увлекательно. Увидели главныедостопримечательности — Казанский кремль, улицу
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А
Экскурсия понравилась. Темп прогулки комфортный (никто не устал), а маршрут построен так, что вы видите не только «парадные» фасады, но и уютные улочки, где действительно жили великие люди. Казань после этой экскурсии открылась для меня совсем с другой, очень личной и душевной стороны. Елена, спасибо за ваш труд и талант рассказчика! Обязательно вернусь к вам за другими маршрутами.
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В
Про Казань я знаю много, но на экскурсии с Еленой увидела город другими глазами. Елена замечательно рассказывает про знаменитостей, с которыми связана Казань. Особенно тронула часть про Сталина и Королева. Слушать её — одно удовольствие: голос спокойный, речь грамотная. . Спасибо за такой душевный вечер!
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Д
Спасибо за экскурсию! Даже не предполагал как много известных людей связаны с Казанью. Мне понравилось,всем буду рекомендовать.
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