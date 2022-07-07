Эта экскурсия предлагает уникальный взгляд на Казань.



Туристы прогуляются по живописной улице Баумана, посетят легендарный Казанский Кремль и насладятся видом колокольни Богоявленского собора. Визит в музей «Самогон» с дегустацией трёх видов напитков добавит особый колорит. Завершит день ужин в ресторане татарской кухни Тюбетей.



Отличный выбор для тех, кто хочет увидеть город глазами местного жителя и попробовать настоящую татарскую кухню

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Казани - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и приятная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере. В зимние месяцы, с декабря по февраль, также можно насладиться экскурсией, особенно если вы предпочитаете уютные вечера в ресторанах. Весной и осенью погода может быть переменчивой, но это не помешает насладиться гастрономической частью тура.

Сейчас август — это идеальное время.