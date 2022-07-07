Эта экскурсия предлагает уникальный взгляд на Казань.
Туристы прогуляются по живописной улице Баумана, посетят легендарный Казанский Кремль и насладятся видом колокольни Богоявленского собора. Визит в музей «Самогон» с дегустацией трёх видов напитков добавит особый колорит. Завершит день ужин в ресторане татарской кухни Тюбетей.
Отличный выбор для тех, кто хочет увидеть город глазами местного жителя и попробовать настоящую татарскую кухню
Туристы прогуляются по живописной улице Баумана, посетят легендарный Казанский Кремль и насладятся видом колокольни Богоявленского собора. Визит в музей «Самогон» с дегустацией трёх видов напитков добавит особый колорит. Завершит день ужин в ресторане татарской кухни Тюбетей.
Отличный выбор для тех, кто хочет увидеть город глазами местного жителя и попробовать настоящую татарскую кухню
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Увидеть знаковые достопримечательности
- 🍽️ Попробовать татарскую кухню
- 🥃 Дегустация самогонных напитков
- 🚶♂️ Прогулка по живописным улицам
- 🏛️ Посещение музея «Самогон»
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Казани - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и приятная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере. В зимние месяцы, с декабря по февраль, также можно насладиться экскурсией, особенно если вы предпочитаете уютные вечера в ресторанах. Весной и осенью погода может быть переменчивой, но это не помешает насладиться гастрономической частью тура.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Улица Баумана
- Колокольня Богоявленского собора
- Музей «Самогон»
- Казанский Кремль
Описание экскурсии
Казань красивая и вкусная
В этой экскурсии мы не только бродим по улицам и рассматриваем памятники, но и лучше узнаём город через местную кухню. Гастрономическая часть будет в середине экскурсии, а в начале и в конце — гуляем по городу. Вот что у нас в программе:
- Улица Баумана с её купеческими домами 19 века — это одна из самых живописных улиц в городе. Гид расскажет, чем она была раньше и как со временем преобразилась.
- Колокольня Богоявленского собора, старинная и окутанная легендами.
- Музей «Самогон», где вы попробуете 3 вида горячительного напитка по русским рецептам.
- Ужин в ресторане татарской кухни Тюбетей.
- Петербургская улица и легендарный Казанский Кремль.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: затраты на сувениры
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5010 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Суконная Слобода
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аида — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 680 туристов
Я активный любитель походов, велотуризма, лыж и сноуборда. С 2020 года живу в Казани, встречаю гостей города и показываю им окрестности. Работаю с командой гидов. Мы с радостью поделимся интересными историями и сделаем всё, чтобы ваше путешествие прошло незабываемо.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия! Очень понравился маршрут, рассказ Аиды, еда и самогон)
Мы были с детьми, поэтому гиду было сложно иногда нас организовать, но терпеливость Аиды было на высоте! Спасибо большое за замечательный вечер! Рекомендую!
Мы были с детьми, поэтому гиду было сложно иногда нас организовать, но терпеливость Аиды было на высоте! Спасибо большое за замечательный вечер! Рекомендую!
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Данный ресурс я ценю за нестандартные предложения маршрутов и прогулок. Слово «экскурсия» специально не упоминаю, так как такого банального формата тут редко встретить. А еще огромный для меня бонус вновь
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Неспешная прогулка по пешеходной улице Баумана с гидом Аидой. Интересная информация о людях, проживающих в Татарстане, и обычаях. Посмотрели и посетили все достопримечательности, начиная с колокольни и заканчивая Кремлем.
Особенная фишка-
Особенная фишка-
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Это наш первый визит в Казань, мы - семья из Санкт-Петербурга: муж, взрослая дочь и я.
Мы выбрали для экскурсии следующий день после прилёта, чтобы ознакомиться с самым главным, а потом
Мы выбрали для экскурсии следующий день после прилёта, чтобы ознакомиться с самым главным, а потом
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Одна из лучших моих экскурсий, и не только в Казани. Т. к. группа маленькая (а мне повезло, я была одна в этот день) экскурсия проходит на дружеской ноте, в режиме
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Е
Это было мое первое знакомство с Казанью и благодаря Аиде, я прямо окунулась в этот город в первый же день моего приезда. Рада, что поддержала велосипедную версию прогулки. Мы объехали
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