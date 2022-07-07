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Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон

Погрузитесь в атмосферу Казани, исследуя её улицы и пробуя местные блюда. Увидите знаковые места и попробуете самогон в музее
Эта экскурсия предлагает уникальный взгляд на Казань.

Туристы прогуляются по живописной улице Баумана, посетят легендарный Казанский Кремль и насладятся видом колокольни Богоявленского собора. Визит в музей «Самогон» с дегустацией трёх видов напитков добавит особый колорит. Завершит день ужин в ресторане татарской кухни Тюбетей.

Отличный выбор для тех, кто хочет увидеть город глазами местного жителя и попробовать настоящую татарскую кухню
4.9
24 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Увидеть знаковые достопримечательности
  • 🍽️ Попробовать татарскую кухню
  • 🥃 Дегустация самогонных напитков
  • 🚶‍♂️ Прогулка по живописным улицам
  • 🏛️ Посещение музея «Самогон»

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Казани - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и приятная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере. В зимние месяцы, с декабря по февраль, также можно насладиться экскурсией, особенно если вы предпочитаете уютные вечера в ресторанах. Весной и осенью погода может быть переменчивой, но это не помешает насладиться гастрономической частью тура.
Сейчас август — это идеальное время.
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон

Что можно увидеть

  • Улица Баумана
  • Колокольня Богоявленского собора
  • Музей «Самогон»
  • Казанский Кремль

Описание экскурсии

Казань красивая и вкусная

В этой экскурсии мы не только бродим по улицам и рассматриваем памятники, но и лучше узнаём город через местную кухню. Гастрономическая часть будет в середине экскурсии, а в начале и в конце — гуляем по городу. Вот что у нас в программе:

  • Улица Баумана с её купеческими домами 19 века — это одна из самых живописных улиц в городе. Гид расскажет, чем она была раньше и как со временем преобразилась.
  • Колокольня Богоявленского собора, старинная и окутанная легендами.
  • Музей «Самогон», где вы попробуете 3 вида горячительного напитка по русским рецептам.
  • Ужин в ресторане татарской кухни Тюбетей.
  • Петербургская улица и легендарный Казанский Кремль.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: затраты на сувениры
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5010 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Суконная Слобода
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аида
Аида — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 680 туристов
Я активный любитель походов, велотуризма, лыж и сноуборда. С 2020 года живу в Казани, встречаю гостей города и показываю им окрестности. Работаю с командой гидов. Мы с радостью поделимся интересными историями и сделаем всё, чтобы ваше путешествие прошло незабываемо.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
Отличная экскурсия! Очень понравился маршрут, рассказ Аиды, еда и самогон)
Мы были с детьми, поэтому гиду было сложно иногда нас организовать, но терпеливость Аиды было на высоте! Спасибо большое за замечательный вечер! Рекомендую!
Отличная экскурсия! Очень понравился маршрут, рассказ Аиды, еда и самогон)
Отличная экскурсия! Очень понравился маршрут, рассказ Аиды, еда и самогон)
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Роман
Данный ресурс я ценю за нестандартные предложения маршрутов и прогулок. Слово «экскурсия» специально не упоминаю, так как такого банального формата тут редко встретить. А еще огромный для меня бонус вновь
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и вновь заказывать тут «прогулки» — это встреча с яркими, харизматичными и позитивными местными жителями, которые те самые прогулки и проводят. Аида именно такой и оказалась. Данную «прогулку» я заказал на ДР своему родному брату и ее формат ЧУДЕСНО подошел и для праздничного дня, и для знакомства с городом. Те, кто хочет уйти от формата «посмотрите направо и посмотрите налево» - смело к Аиду. Судя по эмоциям брата по итогу прогулки, мне нужно тоже теперь прилететь в Казань и прогуляться с Аидой)

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Марина
Неспешная прогулка по пешеходной улице Баумана с гидом Аидой. Интересная информация о людях, проживающих в Татарстане, и обычаях. Посмотрели и посетили все достопримечательности, начиная с колокольни и заканчивая Кремлем.
Особенная фишка-
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посещение музея самогона с дегустацией. Вечер был холодным и ветреным, поэтому и настроение было соответствующее. Хотелось поскорее вернуться в отель и закутаться в одеяло. При выходе из музея настроение улучшилось, самогон оказался очень приятным и необычным на вкус согревающим напитком. После прогулки поужинали в кафе с национальной едой. Время пролетело незаметно.
Аида приятный собеседник. Общение проходило в форме диалога. Получила много полезной информации о том, что и где еще можно посетить самостоятельно во время отпуска.
Считаю большой удачей начать знакомство с Татарстаном с экскурсии «Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон»

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Екатерина
Это наш первый визит в Казань, мы - семья из Санкт-Петербурга: муж, взрослая дочь и я.
Мы выбрали для экскурсии следующий день после прилёта, чтобы ознакомиться с самым главным, а потом
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уже ходить-бродить самостоятельно.
Самое главное, это наш гид Аидочка)) Ещё до нашей прогулки, она была постоянно на связи, интересовалась о наших предпочтениях в еде (в экскурсию входит обед), и напитках (также входит ещё одна экскурсия по музею самогона с дегустацией).
Аида очень улыбчивый и отзывчивый человек, мы буквально могли с ней болтать обо всём на свете, она готова поддержать любую тему!
Мы прогулялись по всей улице Баумана, до самого Кремля, три часа продетели за пять минут. Поняно, что маршрут интересный, но и мастерство рассказчика имеет огромное значение!
Мы залезали на башню, заходили в стринную аптеку, посетили Мечеть и слушали-слушали-слушали. Не хочется раскрывать всех подробностей рассказов, иначе вам будет не интересно. Особенно классно придумано "Экскурсия в экскурсии" - посещение музея и дегустация самогона!
В двух словах - гида горячо рекомедую!
Вы легко можете довериться этой обаятельной девушке)

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Полина
Одна из лучших моих экскурсий, и не только в Казани. Т. к. группа маленькая (а мне повезло, я была одна в этот день) экскурсия проходит на дружеской ноте, в режиме
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живого общения, без занудства и очень интересно! Гид Аида не только интересно расскажет экскурсию, ответит на все вопросы, но и посоветует другие интересные места в Казани (и не только в Казани, она - опытный путешественник), подскажет где можно купить лучшие татарские съедобные сувениры, позаботится о входных билетах на колокольню и в музей самогона и конечно же закажет и расскажет о традиционных татарских блюдах в традиционном татарском кафе! Очень рекомендую эту экскурсию! 5+

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Е
Это было мое первое знакомство с Казанью и благодаря Аиде, я прямо окунулась в этот город в первый же день моего приезда. Рада, что поддержала велосипедную версию прогулки. Мы объехали
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все значимые места. По дороге или на остановках Аида рассказывала про то, что мы видим вокруг. Очень познавательно и доступно. Ужин в кафе был очень вкусным и дал первое представление о татарской кухне. Очень рада, что выбрала Аиду и ее формат экскурсии. Всем очень рекомендую. Аида, ещё раз благодарю и за саму экскурсию, и за поддержку, советы и нужную информацию во время моего пребывания в Казани!

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