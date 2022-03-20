Одна из лучших моих экскурсий, и не только в Казани. Т. к. группа маленькая (а мне повезло, я была одна в этот день) экскурсия проходит на дружеской ноте, в режиме живого общения, без занудства и очень интересно! Гид Аида не только интересно расскажет экскурсию, ответит на все вопросы, но и посоветует другие интересные места в Казани (и не только в Казани, она - опытный путешественник), подскажет где можно купить лучшие татарские съедобные сувениры, позаботится о входных билетах на колокольню и в музей самогона и конечно же закажет и расскажет о традиционных татарских блюдах в традиционном татарском кафе! Очень рекомендую эту экскурсию! 5+