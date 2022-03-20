Привет, меня зовут Аида! Я активный любитель походов, велотуризма, лыж и сноуборда. Более 5 лет живу в Казани, встречаю гостей города и показываю им окрестности. С радостью поделюсь интересными историями и сделаю все, чтобы ваше путешествие прошло незабываемо.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Казань красивая и вкусная
В этой экскурсии мы не только бродим по улицам и рассматриваем памятники, но и лучше узнаём город через местную кухню. Гастрономическая часть будет в середине экскурсии, а в начале и в конце — гуляем по городу. Вот что у нас в программе:
Улица Баумана с её купеческими домами 19 века — это одна из самых живописных улиц в городе. Гид расскажет, чем она была раньше и как со временем преобразилась.
Колокольня Богоявленского собора, старинная и окутанная легендами.
Музей «Самогон», где вы попробуете 5 видов горячительного напитка по русским рецептам.
Ресторан с ужином из национальных блюд.
Петербургская улица и легендарный Казанский Кремль.
Организационные детали
Дополнительные расходы: затраты на сувениры
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе метро Суконная Слобода
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Полина
20 мар 2022
Одна из лучших моих экскурсий, и не только в Казани. Т. к. группа маленькая (а мне повезло, я была одна в этот день) экскурсия проходит на дружеской ноте, в режиме живого общения, без занудства и очень интересно! Гид Аида не только интересно расскажет экскурсию, ответит на все вопросы, но и посоветует другие интересные места в Казани (и не только в Казани, она - опытный путешественник), подскажет где можно купить лучшие татарские съедобные сувениры, позаботится о входных билетах на колокольню и в музей самогона и конечно же закажет и расскажет о традиционных татарских блюдах в традиционном татарском кафе! Очень рекомендую эту экскурсию! 5+