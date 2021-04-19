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Что нужно знать о Казани: 🌇 2 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Казань, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, а так же 188 экскурсий
Местное время в Казани
16:0025
19 апреля 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаКазань
По-английскиKazan
Столица регионаКазань является столицей региона
Статья о городеСтатья о Казани
Население города1 104 738 чел.
АэропортКазань KZN
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота61 м. от уровня моря

Подробная статья

Казань
Казань – подробно о столице Татарстана, что посмотреть, плюсы и минусы
Столица Татарстана – Казань, интереснейшее место для туризма, город очень преобразился в 21-ом веке и достоен вашего внимания. Расскажем немного о истории, покажем интересные места, праздники связанные с городом, татарская кухня и многое другое

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