Полезная информация о Казани
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Местное время в Казани
16:0025
19 апреля 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Казань
|По-английски
|Kazan
|Столица региона
|Казань является столицей региона
|Статья о городе
|Статья о Казани
|Население города
|1 104 738 чел.
|Аэропорт
|Казань KZN
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|61 м. от уровня моря
Подробная статья
Казань – подробно о столице Татарстана, что посмотреть, плюсы и минусы
Столица Татарстана – Казань, интереснейшее место для туризма, город очень преобразился в 21-ом веке и достоен вашего внимания. Расскажем немного о истории, покажем интересные места, праздники связанные с городом, татарская кухня и многое другое
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