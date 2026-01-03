В центре Казани вы столкнётесь с контрастами и приметами различных эпох.
Они говорят о том, что в каждый из исторических периодов город развивался — и архитектура менялась вслед за ним.
Вы научитесь распознавать смешение стилей и эпох от классицизма до постмодернизма, а также последовательно познакомитесь с ними. Посмотрите под новым углом на знакомые сооружения и сможете расшифровать их фасады.
Они говорят о том, что в каждый из исторических периодов город развивался — и архитектура менялась вслед за ним.
Вы научитесь распознавать смешение стилей и эпох от классицизма до постмодернизма, а также последовательно познакомитесь с ними. Посмотрите под новым углом на знакомые сооружения и сможете расшифровать их фасады.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Яркие примеры советской архитектуры — от авангарда до постмодернизма
- Детали самого роскошного особняка Казани — дома Ушковой
- Самую старинную аптеку в городе, которая работает по сей день
- Татарский театр, здание которого напоминает парусник.
Вы узнаете
- Как менялись архитектурные тренды на протяжении почти трёх столетий
- Как архитектура влияет на восприятие человека
- Что общего у эклектики и большого сталинского стиля
- Как проявлялись местные особенности архитектурных стилей и эпох
- Чем вдохновляется современная архитектура
А как же коктейль?
Непременно будет — и не только архитектурный:) В день экскурсии загляните в ресторан «Cheeseria» (ул. Баумана, д. 44/8), покажите баристе свой билет и получите в подарок безалкогольный коктейль, вдохновлённый городом.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Экскурсия проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде, надевайте удобную обувь
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1300 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере Лобачевского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 1483 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
Отзывы и рейтинг
0
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Спасибо большое экскурсоводу Эльвире за интересную прогулку по центру! Было очень познавательно и душевно! Очень рекомендую)
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Интерактивный формат экскурсии позволяет лучше воспринимать информацию Гиду - отдельное спасибо за легкость, юмор и любовь к своему делу и к гостям Казани
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