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Как читать город: прогулка по центру с «Казань глазами инженера»

Прогуляться по татарской столице и распробовать архитектурный коктейль из стилей и направлений
В центре Казани вы столкнётесь с контрастами и приметами различных эпох.

Они говорят о том, что в каждый из исторических периодов город развивался — и архитектура менялась вслед за ним.

Вы научитесь распознавать смешение стилей и эпох от классицизма до постмодернизма, а также последовательно познакомитесь с ними. Посмотрите под новым углом на знакомые сооружения и сможете расшифровать их фасады.
Как читать город: прогулка по центру с «Казань глазами инженера»
Как читать город: прогулка по центру с «Казань глазами инженера»
Как читать город: прогулка по центру с «Казань глазами инженера»

Описание экскурсии

Вы увидите

  • Яркие примеры советской архитектуры — от авангарда до постмодернизма
  • Детали самого роскошного особняка Казани — дома Ушковой
  • Самую старинную аптеку в городе, которая работает по сей день
  • Татарский театр, здание которого напоминает парусник.

Вы узнаете

  • Как менялись архитектурные тренды на протяжении почти трёх столетий
  • Как архитектура влияет на восприятие человека
  • Что общего у эклектики и большого сталинского стиля
  • Как проявлялись местные особенности архитектурных стилей и эпох
  • Чем вдохновляется современная архитектура

А как же коктейль?

Непременно будет — и не только архитектурный:) В день экскурсии загляните в ресторан «Cheeseria» (ул. Баумана, д. 44/8), покажите баристе свой билет и получите в подарок безалкогольный коктейль, вдохновлённый городом.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде, надевайте удобную обувь

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник1300 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В сквере Лобачевского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера
Глазами инженера — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 1483 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.

Отзывы и рейтинг

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Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
Спасибо большое экскурсоводу Эльвире за интересную прогулку по центру! Было очень познавательно и душевно! Очень рекомендую)
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Ольга
Интерактивный формат экскурсии позволяет лучше воспринимать информацию Гиду - отдельное спасибо за легкость, юмор и любовь к своему делу и к гостям Казани
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