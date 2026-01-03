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В центре Казани вы столкнётесь с контрастами и приметами различных эпох.



Они говорят о том, что в каждый из исторических периодов город развивался — и архитектура менялась вслед за ним.



Вы научитесь распознавать смешение стилей и эпох от классицизма до постмодернизма, а также последовательно познакомитесь с ними. Посмотрите под новым углом на знакомые сооружения и сможете расшифровать их фасады.