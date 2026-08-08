Вы познакомитесь со значимым историческим памятником Казани и увидите самые известные объекты кремля: мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, башню Сююмбике и Губернаторский дворец.
Экскурсия поможет разобраться в истории города и понять, как здесь веками сосуществовали разные культуры и традиции.
Экскурсия поможет разобраться в истории города и понять, как здесь веками сосуществовали разные культуры и традиции.
Описание экскурсии
Спасская башня. Поговорим о том, как складывалась история казанской крепости.
Мечеть Кул-Шариф. Расскажем, почему она стала одним из символов современной Казани.
Благовещенский собор. Вы осмотрите один из древнейших православных храмов Поволжья.
Башня Сююмбике. Разберёмся, какие легенды с ней связаны и что известно историкам.
Губернаторский дворец. Объясним, как сегодня используется территория кремля.
Пушечный двор и Юнкерское училище. Завершим прогулку рассказом о развитии кремлёвского ансамбля.
Организационные детали
- По желанию оплачивается аренда радиогида — 100 ₽ за чел.
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 13:00, 14:00, 16:30 и 17:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 7 лет
|800 ₽
|Пенсионеры
|1500 ₽
|Школьники
|1500 ₽
|Стандартный
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кремля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00, 14:00, 16:30 и 17:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9873 туристов
Наша компания занимается организацией групповых и индивидуальных экскурсий в Санкт-Петербурге и пригородах. С нами вы можете посетить не только всемирно известные царские резиденции без очередей, но и заглянуть за закрытые двери особняков, которые своим внутренним убранством не уступают раскрученным дворцам. На наших прогулках вы точно не заскучаете.
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