Столица Татарстана – Казань, интереснейшее место для туризма, город очень преобразился в 21-ом веке и достоен вашего внимания. Расскажем немного о истории, покажем интересные места, праздники связанные с городом, татарская кухня и многое другое

Мечеть «Кул-Шариф»

Древняя столица Казань – третий по величине город России. Город процветающий и богатый, но несмотря на это, жители до сих пор чтут язык и обычаи своего народа, поселившегося в данном регионе в XV веке.

Столица Татарстана – интересна достопримечательностями и непринужденной атмосферой, её минареты возвышаются над жилыми кварталами царских и советских времен с золотыми колокольнями, которые привносят ещё больше цвета и звука живописной местности. Казань, олицетворяет собой элегантное сочетание зданий, этажей и захватывающих пейзажей,

Поскольку город был завоеван русскими при Иване Грозном, влияние и присутствие русской культуры остро ощущается во всём, от построек до еды, но восточный дух города, который особенно ощущается в старом квартале, нельзя перепутать ни с чем другим. ХорошоТАМ настоятельно рекомендует отправиться в Казань, чтобы во время поездки открыть для себя Русский Восток!

Казань – старейший город не только России, но и едва ли не самый старый в восточной Европе, уступая Киеву и Праге.

Общая информация

Население

Казань с населением 1 257 391 человек (на 2020 год) является пятым по величине городом России. Название жителей города – казанцы, мужчина – казанец, женщина – казанка.

Язык

Татарский, русский

Религия

Основные конфессии в Татарстане – ислам и православие.

Под Казанью в 1994 году был возведён Храм всех религий. Здесь живут по соседству 16 конфессий. Это своеобразный музей, поэтому службы в нём не проводят.

Телефонный код города

+7 (843)

Где находится на карте

Город расположен в европейской части России, в 820 км к востоку от столицы – Москвы. Казань омывается двумя впечатляющими реками Волга и Казанка. Граничит Татарстан с Башкортостаном, Чувашией, Марий Эл, Удмуртской Республикой, Кировской, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областями.

Казань, Россия

Досто­приме­чатель­ности Казани

Дворец земледельцев Стены Казанского кремля

Туристическая отрасль Казани преуспевает благодаря изобилию важных исторических объектов, к ним относят:

Старо-татарская слобода – историческая часть города, где находятся старые деревянные постройки, выполненные в татарском стиле, относящиеся к 17-18 векам.

– историческая часть города, где находятся старые деревянные постройки, выполненные в татарском стиле, относящиеся к 17-18 векам. Казанский кремль – резиденция правительства республики, его территория усыпана музеями и объектами культурного наследия.

– резиденция правительства республики, его территория усыпана музеями и объектами культурного наследия. Мечеть Кул-Шариф – соборная мечеть Республики Татарстан. Музей находящийся в стенах мечети повествует об истории мусульманской веры, также тут можно увидеть рукописные тексты, предметы мебели и национальную женскую одежду.

– соборная мечеть Республики Татарстан. Музей находящийся в стенах мечети повествует об истории мусульманской веры, также тут можно увидеть рукописные тексты, предметы мебели и национальную женскую одежду. Кремлевская набережная (Казань) – живописная пешеходная набережная вдоль красивой городской реки Казанка. Набережная растянулась от стен Кремлевской крепости до Казанского национального культурного центра.

– живописная пешеходная набережная вдоль красивой городской реки Казанка. Набережная растянулась от стен Кремлевской крепости до Казанского национального культурного центра. Парк Ленина – считается одним из самых тихих мест в городе. Парк небольшой, но в нём приятно гулять, он даёт четкое представление о российской периферии с её тихими и уединёнными переулками.

– считается одним из самых тихих мест в городе. Парк небольшой, но в нём приятно гулять, он даёт четкое представление о российской периферии с её тихими и уединёнными переулками. Улица Баумана – главная пешеходная улица Казани, соединяющая Кремль с главной площадью города, площадью Тукая. Это центр динамичной городской жизни, известный своими ночными заведениями, ресторанами, магазинами.

Досто­приме­чатель­ности за пределами Казани

Остров Свияжск Город Болгар Голубое озеро

Помимо достопримечательностей в самой столице, есть много популярных туристических мест по всему Татарстану. К ним относят:

Остров Свияжск – остров-село расположенное в 30 км от Казани. На небольшой территории находится 30 культурных объектов. Некоторые из которых сохранились со времён Ивана IV.

– остров-село расположенное в 30 км от Казани. На небольшой территории находится 30 культурных объектов. Некоторые из которых сохранились со времён Ивана IV. Город Болгар – древнее поселение X века. Руины старого города расположены на берегу Волги. Посмотрите все достопримечательности этого места: ханскую усыпальницу, белую мечеть, большой минарет, мавзолеи и другие.

– древнее поселение X века. Руины старого города расположены на берегу Волги. Посмотрите все достопримечательности этого места: ханскую усыпальницу, белую мечеть, большой минарет, мавзолеи и другие. Раифский мужской монастырь – идеальный вариант однодневной поездки, чтобы увидеть красивые церкви и монастыри на лоне природы. Самое лучшее время для посещения летние месяцы, когда можно прогуляться по берегу озера, устроить пикник или покататься на лодке.

– идеальный вариант однодневной поездки, чтобы увидеть красивые церкви и монастыри на лоне природы. Самое лучшее время для посещения летние месяцы, когда можно прогуляться по берегу озера, устроить пикник или покататься на лодке. Голубые озера – любите красоты природы, тогда отправляйтесь к голубым озерам. Идеально чистая, никогда не замерзающая вода окружена заповедником. Тут можно отдохнуть от городской суеты и подышать свежим воздухом.

Особенности города

История

Город был основан в XI веке, однако точная дата неизвестна. В средние века Казань была важным центром Золотой Орды, а в 1438 году стала столицей Казанского ханства.

Чуть более ста лет спустя город был захвачен Иваном Грозным и включен в состав России. Во времена правления Екатерины Великой в ​​XVIII веке Казань значительно выросла и процветала.

Посетившая Казань в 1767 году Екатерина II, в одном из своих писем подчеркнула: «Сей город бесспорно первый в России после Москвы... во всем видно, что Казань столица большого царства»

На сегодняшний день, Казань – один из важнейших культурных, религиозных и промышленных центров России. Город также часто называют «Третьей столицей» России из-за его значимости в стране.

Особенности населения

В столице царит атмосфера гостеприимства. К гостям здесь относятся как к самым дорогим людям, угощают их самыми лучшими блюдами и делают всё, чтобы они чувствовали себя как дома.

В Казани много людей мусульманской веры, поэтому необходимо придерживаться определенных правил. Отправляетесь гулять по городу или посмотреть достопримечательности, выбирайте классические наряды, а экстравагантную одежду лучше оставить для более подходящего случая.

Финансовая сторона

Татарстан достаточно богатый регион. Здесь занимаются переработкой нефти, производством грузовиков, и до недавней поры город платил налоги не в федеральную казну, а в местную. К тому же, в Казань вложили немалые средства перед Универсиадой 2013 года, грандиозным спортивным чемпионатом. В настоящее время город также интенсивно реконструируют и благоустраивают.

Туристическая отрасль также считается одним из перспективных направлений развития экономики города. Например, в 2019 году в столице Татарстана побывало около 3,5 млн туристов.

Безопасность

Казань – безопасный город, поэтому проявлять повышенную осторожность, нет необходимости. Самым опасным участком города, считается треугольник между улицами Кремлёвская, Профсоюзная, Правобулачная и Баумана, где большое скопление ночных заведений порождает потенциально проблемный участок. Сторонитесь окраин города и будьте осторожны с карманниками, промышляющими возле главных туристических достопримечательностей.

Климат Казань

В Казани господствует умеренно-континентальный климат, суровые морозы и сильная жара редкое явление и не типичны для этого города.

Лето – безусловно, самое популярное и комфортное время года для путешествия в славный город Казань. Июль – самый жаркий месяц, средняя температура которого составляет 27°C, – отличное время, чтобы понежится на берегу завораживающей реки Волги.

– безусловно, самое популярное и комфортное время года для путешествия в славный город Казань. Июль – самый жаркий месяц, средняя температура которого составляет 27°C, – отличное время, чтобы понежится на берегу завораживающей реки Волги. Зима – это шанс увидеть настоящее белое Рождество. В ноябре и декабре высока вероятность выпадения снега. У путешествия в Казань зимой свои плюсы: меньшее количество людей, меньше очередей и более безмятежная и тихая атмосфера.

Праздники и фестивали

Празднование Сабантуя XXXIII Международный оперный фестиваль им. Ф.И.Шаляпина

Сабантуй – татарский национальный праздник отмечается в июне, он наполнен соревнованиями, спортивными мероприятиями, танцами, застольями и музыкой. Праздник знаменует собой окончание посева яровых культур. Основное празднование проходит в селе Мирный, где собирается почти 40 000 человек.

– татарский национальный праздник отмечается в июне, он наполнен соревнованиями, спортивными мероприятиями, танцами, застольями и музыкой. Праздник знаменует собой окончание посева яровых культур. Основное празднование проходит в селе Мирный, где собирается почти 40 000 человек. Нардуган – ежегодный праздник в честь зимнего солнцестояния. По древнему татарскому календарю, рождение Солнца приходится на 22 декабря. С этого дня начинается недельные торжества, посвященные пробуждению природы. Танцы, традиционные костюмы, театрализованные представления, татарского деликатесы и гадания – часть веселого праздника.

– ежегодный праздник в честь зимнего солнцестояния. По древнему татарскому календарю, рождение Солнца приходится на 22 декабря. С этого дня начинается недельные торжества, посвященные пробуждению природы. Танцы, традиционные костюмы, театрализованные представления, татарского деликатесы и гадания – часть веселого праздника. Науруз – один из любимейших праздников татар. Праздник посвящен единению всех людей на планете и природы, праздник добра, гармонии и света. Науруз сопровождается массовыми гуляниями, песнями, танцами и национальными играми. Завершается развлекательная программа поеданием вкусного плова, запивая всё это ароматным татарским чаем.

– один из любимейших праздников татар. Праздник посвящен единению всех людей на планете и природы, праздник добра, гармонии и света. Науруз сопровождается массовыми гуляниями, песнями, танцами и национальными играми. Завершается развлекательная программа поеданием вкусного плова, запивая всё это ароматным татарским чаем. Международный оперный фестиваль им. Шаляпина – ежегодный музыкальный фестиваль проходит в столице Татарстана в феврале.

– ежегодный музыкальный фестиваль проходит в столице Татарстана в феврале. Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева – проводится ежегодно в мае, на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета им. Мусы Джалиля. .

Национальная татарская кухня

Стол с татарскими национальными угощениями

Нет лучшего места для знакомства с татарской кухней, чем Казань. ХорошоТАМ подготовили небольшой список национальных татарских блюд:

Эчпочмак – пирожки начиненные фаршем и картофелем,

– пирожки начиненные фаршем и картофелем, Казылык – колбаса из вяленой конины.

– колбаса из вяленой конины. Губадия – сладкий или соленый, многослойный пирог.

– сладкий или соленый, многослойный пирог. Чебуреки – плоский пирожок с мясом и луком жаренный во фритюре.

– плоский пирожок с мясом и луком жаренный во фритюре. Щербет – сладкий напиток из фруктов и меда.

На улице Баумана можно найти несколько ресторанов, где подают блюда местной кухни, например, «Дом Чая» – он, возможно, не выглядит как-то особенно, но это один из старейших и самых известных татарских кафетериев в Казани.

Рекомендуем посетить сеть ресторанов быстрого питания «Тубатай», еда тут вкусная, даже были вегетарианские блюда, а в меню есть фотографии, что облегчает выбор, поскольку некоторые блюда незнакомы.

Кстати, в Казани есть музей чак-чака, посвященный самому известному татарскому сладкому десерту. Музей станет отличным местом, чтобы узнать больше о чак-чаке и татарской кухне.

Где остановиться в Казани

Отель "Мираж" Капсульный хостел CapsLock «Апарт-отель на Пушкина 26»

В Казани большой выбор жилья. От 5-звездочных отелей, бутик-отелей до более простых вариантов, таких как хостелы и Каучсёрфинг.

Вот некоторые из рекомендуемых мест для отдыха в Казани:

Люксовые отели : Отель Мираж, Казань Палас, СПА Комплекс Лучано, Роял Казань и Отель Корстон.

: Отель Мираж, Казань Палас, СПА Комплекс Лучано, Роял Казань и Отель Корстон. Лучшие из четырехзвездочных отелей : Double Tree by Hilton, Courtyard by Marriot, Ramada Kazan City Center и Raymond Hotel.

: Double Tree by Hilton, Courtyard by Marriot, Ramada Kazan City Center и Raymond Hotel. Средний уровень: «Апарт-отель на Пушкина 26», Ногай, Татарская усадьба, «Европа» и Каганат.

«Апарт-отель на Пушкина 26», Ногай, Татарская усадьба, «Европа» и Каганат. Лучшие хостелы: Happy House, Капусульный хостел CapsLock, Хостел География, Backpack Hostel, Капсульный отель & хостел КУПЕ и Хостел "Крылья".

Для независимых путешественников советуем пользоваться такими платформами, как Booking и Agoda, на которых можно найти неплохие скидки. Стоит обратить внимание на такие сайты, как Couchsurfing и Airbnb, это неплохая альтернатива.

Как добраться до Казани

Международный аэропорт Казани Железнодорожная станция Казань

Самолёт

Большинство туристов прибывают в Казань через Международный аэропорт (KZN), который находится в 26 км. к югу-востоку от города. Например из Москвы, до Казани лететь 1 час 35 минут, а из Санкт-Петербурга чуть больше двух часов. В город можно попасть сев на поезд «Аэроэкспресс», который идёт до Казанского вокзала (стоимость 40 рублей) или на такси примерно за 500 рублей.

Поезд

Казань расположена на одной из главных железнодорожных линий страны, поэтому добраться сюда поездом, можно практически из любой точки России.

Машина

Также доступен вариант, путешествия на машине. Просто двигайтесь по трассе M7 на восток от Москвы или по трассе E22 на запад от Перми.

Автобус

Междугородние маршруты "в" и "из" Казани в основном обслуживаются частными компаниями, которые могут различаться по времени в пути и пунктам высадки.

Что привезти из Казани

Чак-чак – лучший сладкий сувенир Тюбетейка в национальном татарском стиле

Казань – отличное место, чтобы приобрести необычные сувениры, свидетельствующие об уникальной культурной истории региона. Вот некоторые из классических вещей, которые большинство туристов забирают с собой:



Чак-чак – традиционный татарский десерт. Продается везде, даже на вокзале, покупает его каждый турист, посетивший город.

– традиционный татарский десерт. Продается везде, даже на вокзале, покупает его каждый турист, посетивший город. Традиционная одежда – татары гордятся самобытной национальной одеждой. Вещи, которые стоит рассмотреть, включают мусульманскую тюбетейку, украшенную местным орнаментом (зеленым и золотым), татарские тапочки с загнутым носом, шёлковые шарфы и вышитые кожаные туфли. Популярными сувенирами также являются разноцветные кожаные сапоги, которые, как ни странно, очень напоминают ковбойские.

– татары гордятся самобытной национальной одеждой. Вещи, которые стоит рассмотреть, включают мусульманскую тюбетейку, украшенную местным орнаментом (зеленым и золотым), татарские тапочки с загнутым носом, шёлковые шарфы и вышитые кожаные туфли. Популярными сувенирами также являются разноцветные кожаные сапоги, которые, как ни странно, очень напоминают ковбойские. Ювелирные изделия – чётки продают повсюду, как и ювелирные изделия с бело-голубым талисманом против сглаза, которые популярны в исламском мире. Экстравагантные серьги и ожерелья в центрально-азиатском стиле также станут отличным подарком.

– чётки продают повсюду, как и ювелирные изделия с бело-голубым талисманом против сглаза, которые популярны в исламском мире. Экстравагантные серьги и ожерелья в центрально-азиатском стиле также станут отличным подарком. Атрибутика футбольной команды Рубин – шарфы, шляпы и наклейки на бамперы красного-зеленого цвета команды.

Плюсы и минусы отдыха в Казани

Стоит ли ехать в Казань?

Казань полна достопримечательностей, она намного красивее, чем кажется, атмосфера непринужденная и классная, здесь можно многое узнать о татарской культуре и интересной истории города. Поэтому ехать однозначно стоит.

А теперь о плюсах😊 и минусах🙁) начнем с минусов:

Дорогое проживание,

Проблема с парковками,

Очереди в популярных местах,

Пробки.

Плюсы:

Легко добраться,

много недорогих кафе и закусочных,

хорошая инфраструктура,

множество достопримечательностей и парков отдыха.

Что сделать и увидеть в Казани

Храм всех религий Казань, Россия

Посетите Казанский Кремль, внесенный в список ЮНЕСКО,

прогуляйтесь по пешеходной улице Баумана,

поднимитесь на башню Богоявленского собора,

сходите в Музей социалистического быта,

погуляйте по Кремлёвской набережной в Казани,

полюбуйтесь красивой архитектурой на Кремлевской улице,

узнайте больше о татарской культуре,

попробуйте татарскую кухню,

посетите Храм всех религий.

Что сделать в первый и последний день

Кремлевская набережная Вид на Казанский кремль ночью

Начните первый день с осмотра Кремля, который, пожалуй, является самой популярной достопримечательностью Казани. Это единственная сохранившаяся татарская крепость в России, где собрано уникальное сочетание мечетей, церквей и правительственных зданий отражающих разнообразие и культурное наследие региона.

В столице Татарстана прекрасная набережная вдоль реки Казанка, поужинайте или просто полюбуйтесь на огни города, это будет идеальным местом, чтобы завершить путешествие,

ХорошоТАМ надеется, что этот путеводитель по Казани вдохновит вас и поможет максимально эффективно провести время в городе.