Несмотря на такой солидный возраст Казани, это место привлекает и молодежь. Оказывается, здесь множество различных учебных учреждений, куда поступают ребята со всей России. Кроме этого, в столице Татарстана можно прекрасно отдохнуть и побывать в незабываемых местах. Если вы впервые в городе, то в первую очередь желательно посетить следующие достопримечательности:

1. Казанский Кремль

Казанский Кремль

Казанский Кремль – памятник архитектуры выделяется своим необычным белоснежным видом. Он находится на высоком холме по левому берегу Волги. Недалеко от него расположен огромный вокзал, куда с разных стран прибывают поезда с тысячами туристов. На территории этого красивого места находится резиденция президента, различные храмы и здания с богатейшим историко-культурным достоянием. Можно сказать, что здесь сохраняется история развития республики – нельзя пройти мимо сохранившихся остатков построек разных эпох, подробнее на russo-travel.ru. Это историческое место находится под охраной ЮНЕСКО.

2. Храм Всех Религий

Храм Всех Религий в Казани

Храм Всех Религий – пожалуй, самая уникальная достопримечательность столицы. Его еще называют Вселенским храмом. Это необычное сооружение объединяет 16 разных вер. Все строение имеет символическое значение – в храме никаких служб и обрядов не проводят. Строился он очень долго, потом стоял незавершенным еще несколько лет. И только в 1992 году началось «новое» строительство под руководством архитектора Ханова.

3. Кул-Шариф

Кул-Шариф

Кул-Шариф – главное святилище города. Эта мечеть была воздвигнута к 1000-летию столицы. Располагается она на территории казанского Кремля – увидеть ее в этом месте можно отовсюду. Это красивое белое здание с куполами цвета неба будто парит в облаках. Ночью территория мечети освещается разноцветными огнями – ни один человек не останется равнодушным от такой красоты. Посещать это святое место могут только люди, соблюдающие мусульманские заветы. На нижнем этаже располагается исламский Музей. Правда, туристам запрещается входить в зал для молений, но увидеть его великолепие можно с верхнего этажа.

4. Дворец бракосочетаний

Дворец бракосочетаний

Дворец бракосочетаний – самое солидное, престижное и современное здание размещено на полуострове. Есть у него еще одно название –семейный «Казан». Назвали его так потому, что на самом верху дворца находится огромный казан. Строительство было закончено в 2013 году, а в 2017 на крыше здания соорудили смотровую арену из меди. Она дает возможность туристам полюбоваться историческими зданиями столицы и лицезреть белокаменный Кремль.

5. Град Свияжск

Остров Град Свияжск

Град Свияжск – крепость на острове, основанная Иваном Грозным в 16 веке как военное вооружение. Шли годы – памятник архитектуры также менялся. Тогда крепость насчитывала внутри 8 церквушек и 3 обители. К 18 веку это крепостное селение стало уездным городом. Примерно до 20 века место считалось мрачным и страшным – в годы советской власти здесь находилась тюрьма, в которой расстреливали людей. Потом тюрьма была переоборудована в колонию для малолетних преступников.

В 2010 году началась реставрация крепости – остров был соединен земляной дамбой с поселком, появились новые объекты для экскурсий. И вот с 2017 года уникальный комплекс могут наведываться туристы, которым рекомендуется посетить музей-заказник, мужской монастырь, конюшни, церковь Вознесения, храм Успения. На территории острова путешественников ожидают комфортные гостиницы.

6. Башня Сююмбике

Башня Сююмбике

Башня Сююмбике – дозорное сооружение и исторический объект. Много легенд существует об истории создания этой башни – названа она в честь татарской царицы. Здание кажется падающим, потому что немного наклонено в сторону. Такое положение оно приобрело сразу после окончания строительства. Предполагают, что причинами падения считаются две версии: старый фундамент не рассчитан на такое огромное сооружение; был недостаточно глубоким котлован для фундамента.

Башня украшена подсветкой и видна издалека. Сегодня на красавицу-башню приезжают полюбоваться сотни туристов – она оставляет в душе каждого незабываемые чувства от своего величия и силы. После ее посещения можно приобрести открытки и значки с изображением памятника архитектуры.